Альтернативи - Flodesk
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Beefree
beefree.io
Швидко створюйте красиві електронні листи та цільові сторінки. BEE — найкращий редактор перетягування для створення адаптивних мобільних електронних листів і цільових сторінок.
Stripo
stripo.email
Stripo — це платформа для дизайну електронної пошти. Ми допомагаємо вам створювати високоякісні електронні листи будь-якої складності, включно з AMP, у режимі реального часу та інтерактивним вмістом, удвічі швидше. Вбудовані інструменти для зручного створення електронних листів, інтеграція з понад 6...
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Mailjet
mailjet.com
Оптимізуйте свою електронну пошту та збільште продажі за допомогою Mailjet. Ми обслуговуємо всі ваші потреби в електронній пошті та SMS за допомогою однієї простої та потужної служби.
Drip
drip.com
Створюйте персоналізований досвід клієнтів, збільшуйте дохід і виводьте свою маркетингову стратегію на новий рівень за допомогою Drip.
AWeber
aweber.com
Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
Omnisend
omnisend.com
Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.
Benchmark
benchmarkemail.com
Служба маркетингу електронною поштою для залучення передплатників, залучення потенційних клієнтів, надсилання красивих, чуйних електронних листів і відстеження результатів.
Customerly
customerly.io
Надайте своїм клієнтам підтримку, на яку вони заслуговують. Customer дозволяє легко продовжувати пропонувати своїм клієнтам підтримку світового рівня, поки ви розвиваєте та масштабуєте свій бізнес
FreshMail
freshmail.com
Отримайте доступ до свого облікового запису FreshMail будь-де. Ваші файли та дані, а також інструменти FreshMail захищені у виділеній хмарі та завжди готові до зустрічі
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
CleverReach
cleverreach.com
За допомогою програмного забезпечення електронного маркетингу CleverReach ви можете легко створювати професійні кампанії електронною поштою. Крім того, ви можете ідеально керувати своїми одержувачами та отримувати переваги від інтуїтивно зрозумілих звітів.
Privy
privy.com
Privy.com — це ваш ресурс №1 для вивчення маркетингу електронної комерції... Дізнайтеся від експертів електронної комерції про те, як вони збільшили продажі з 0 до 1 мільйона доларів США.
Levitate
levitate.ai
Наша платформа Happiness Platform поєднує автентичні інструменти спілкування, відданих спеціалістів із досягнення успіху та штучний інтелект, щоб допомогти вам побудувати тривалі стосунки.
Knak Templates
knak.com
Безкоштовні шаблони електронної пошти. Як маркетологи, ми дуже добре знаємо, з якими проблемами дизайну та програмування ви стикаєтеся під час створення електронних листів. Ось чому ми вирішили безкоштовно роздати всі наші бібліотеки шаблонів електронних листів Marketo та Eloqua. Отримайте доступ д...
Knak Enterprise
knak.com
Масштабована платформа для створення кампаній для корпоративних маркетингових команд. Knak Enterprise забезпечує ефективну співпрацю між глобальними децентралізованими маркетинговими командами, зберігаючи контроль над брендом. Допоможіть своїм співробітникам створювати красиві електронні листи та ц...
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бізнес став простим — створюйте, продавайте та запускайте онлайн, не наймаючи команду копірайтерів, веб-розробників, дизайнерів чи системних інтеграторів!
Maropost
maropost.com
Маркетинг електронною поштою, SMS, мобільний зв’язок, подорожі та електронна комерція – усі інструменти для масштабування та спрощення підключення, маркетингу та продажу своїм клієнтам!
Dragit
dragit.io
Легко створюйте красиві адаптивні шаблони електронної пошти за допомогою конструктора електронної пошти перетягуванням. Дизайн зараз без реєстрації. Вбудовування програми доступне як плагін.
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...
Moosend
moosend.com
Найпростіше програмне забезпечення для електронного маркетингу та автоматизації. Moosend — це найпростіше та найсучасніше рішення для маркетингу електронною поштою та автоматизації, що сприяє зростанню реального доходу.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Postcards
designmodo.com
Інтуїтивно зрозумілий розробник електронної пошти для команд і окремих осіб розширює ідеї маркетингу електронною поштою. Співпрацюйте з усією командою, щоб обговорювати ідеї. Від усіх.
Fonor
fonor.ai
Organizations can effectively harness the power of GPT-powered text generation tools with a few key considerations. Firstly, it's important to recognize that GPT is a tool, and like any tool, it must be used correctly to produce the desired outcome. This means providing the tool with the right input...
Publicate
publicate.it
Publicate is a SaaS application that helps content marketers leverage curated content to drive new leads and real marketing results. Create curated content assets like email newsletters, roundup blog posts, resource hubs, and branded social shares in minutes - then add a lead capture form to any pie...
Unlayer
unlayer.com
Unlayer provides the easiest way to design beautiful-looking emails and landing pages with minimum effort. Our 80,000+ users worldwide, including Airship, Keap, Netflix, and Fidelity, create responsive designs that their audience can’t have enough of. Unlayer offers 2 distinct solutions that cater t...
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon is an ESP agnostic email builder platform designed to help agile marketing teams get organized, optimize their email production processes, and focus on the bigger picture of email marketin... Show More . Chamaileon's email template editor enables email professionals and their teams to cre...
TOPOL.io
topol.io
Create beautiful e-mails for every device thanks to our drag-and-drop editor. Easy to build. Quick to get done. No need for an HTML coder and graphic anymore. Save hours on e-mail production. You do... Show More 't have to be a graphic designer, HTML coder, or specialist on email rendering. Drag and...
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey is a powerful internal communications software that enables you to send timely updates to employees via your email client (Outlook and Gmail) or SMS. ContactMonkey is modernizing the way the world’s top organizations connect, communicate, and engage with their employees. In a rapidly c...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ is the only internal communications platform powered by Smart Brevity® — a formula for better communications. Over 600 organizations use HQ to plan, write, send and measure more effective communications today.
Tabular
tabular.email
За допомогою Tabular легко створювати якісні електронні листи, які ідеально виглядатимуть на будь-якій скриньці вхідних повідомлень і на будь-якому пристрої, не бачачи жодного рядка коду. Тисячі маркетологів вже люблять його через i... Показати більше інтуїтивний досвід розробки та простоту використ...
SmartrMail
smartrmail.com
Надсилайте кращу електронну пошту за менший час. SmartrMail — це найпростіший спосіб надсилати електронні листи, які приваблюють ваших клієнтів і підвищують продажі. Ми інтегруємося з Shopify, BigCommerce, WooCommerce і Neto. Ми є однією з найбільш рекомендованих програм електронного маркетингу в сф...
Ungapped
ungapped.com
Інтегруючи основні інструменти маркетингу та продажів, Ungapped прагне зробити повсякденне ведення бізнесу менш безладним і більш цілісним, щоб компанії, що розвиваються, могли створювати виняткові умови для клієнтів для розвитку вашого бізнесу. Повна платформа для розвитку бізнесу з інструментами д...
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — це гібридна платформа електронного маркетингу для команд цифрового маркетингу. Він інтегрується з кількома постачальниками послуг ретрансляції API доставки електронної пошти та забезпечує доставку кампаній електронної пошти до списку електронних листів для підключення. Ви можете розд...
Critical Impact
criticalimpact.com
Застосовуючи інноваційну технологію електронного маркетингу Critical Impact, маркетологи легко надсилають динамічні інформаційні бюлетені, цільові маркетингові повідомлення, опитування та текстові повідомлення (SMS), які справляють значний вплив і отримують ще кращі результати.
Rejoiner
rejoiner.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу для електронної комерції, створене експертами, на яких ви можете розраховувати 24 години на добу, без вихідних. Інші платформи електронної пошти змушують вас робити сам, залучати агентство або наймати більше штатного персоналу. Rejoiner поставляється з ...
Nicesender
nicesender.com
Платформа електронного маркетингу. Автоматизація та інтеграція через API. Використовуйте готові шаблони та потужний конструктор для простого макету шаблону електронної пошти.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу пришвидшити продажі та максимально утримати клієнтів завдяки очищеним даним, сегментованим аудиторіям і персоналізованим автоматизованим кампаніям. Ще ніколи не було так просто ...
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail — це платформа електронної пошти та багатоканального маркетингу. Ефективно спілкуйтеся з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, Facebook. З нами ви можете зробити це просто й автоматично, але з індивідуальною турботою. Використовуйте наш редактор drag&drop і створюйте красиві адаптив...
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter збільшує відвідуваність веб-сайту для понад 200 B2B-компаній шляхом автоматизації електронної пошти блогів, новин і RSS, які доставляються за допомогою наявного програмного забезпечення автоматизації маркетингу, такого як Marketo, Pardot або Eloqua.
ContactPigeon
contactpigeon.com
Багатоканальна платформа залучення клієнтів Надсилайте своєчасні багатоканальні персоналізовані повідомлення. Відзначене нагородами багатоканальне рішення для залучення клієнтів для прогнозованих результатів електронної комерції та роздрібної торгівлі.
Ortto
ortto.com
Зрозумійте своїх клієнтів і запустіть повну стратегію на основі даних за допомогою Ortto's all in one CRM, Email і Marketing Platform.
Mailmodo
mailmodo.com
Не отримуєте достатньо конверсій? Скористайтеся цими найкращими ідеями електронної пошти для кожної галузі, щоб залучити, виховати та перетворити потенційних клієнтів на платоспроможних клієнтів.
Delivra
delivra.com
Створений для зайнятих маркетологів, Delivra збільшить вашу аудиторію за допомогою простих рішень для електронної пошти та SMS-маркетингу.