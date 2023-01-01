Альтернативи - FlippingBook
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Dropbox DocSend
docsend.com
Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
Highspot
highspot.com
Highspot пропонує найдосконаліші в галузі інструменти та програмне забезпечення для підтримки продажів для підвищення ефективності маркетингу та збільшення продажів.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Qwilr
qwilr.com
Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - програмне забезпечення для керування знаннями для тестів, тестів, тренінгів, карток, бази знань. Почніть роботу з нашим програмним забезпеченням для керування знаннями.
Dubb
dubb.com
Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе
Seismic
seismic.com
Дізнайтеся, як рішення Seismic для активації, навчання та інструктажу на основі штучного інтелекту дозволяє командам продажів і маркетингу залучати покупців і збільшувати дохід.
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...
Flipdeck
flipdeck.com
A Simple, Visual Content Organizer Are you struggling with organizing and delivering content? Are people frustrated because they can’t find what they need? Simplify how you present any content, anywhere by linking to it on a Flipdeck Card. Create cards that link to any content you like — complete wi...
Zoomifier
zoomifier.com
A better way to manage the life cycle of Sales Content to accelerate your sales performance ZOOMIFIER Product Solutions Resources Pricing Login Request Demo A better way to manage the life cycle of Sales Content to accelerate your sales performance Industry leaders that use Zoomifier #1 SALES CONTEN...
Flowla
flowla.com
Flowla is the new way of engaging your prospects with digital personalised journeys, where your content is consumed in a fun and engaging way and conversations start naturally… Whether you’re in; - Sales and closing deals , - Success and onboarding new clients, - Recruitment and wowing candidates, -...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck is a document narration platform partnering with enterprise sales, CS onboarding, and marketing teams to deliver personalized content at scale. Easily add voice or video to any document or presentation, send unique tracking links, and view engagement analytics, all in one powerful solution.
Spekit
spekit.com
Spekit is a just-in-time learning platform built for how we learn at work today. It delivers training and guidance when and where teams need to navigate new processes, technologies, and methodologies, without disrupting productivity. Spekit sits on top of any web-based application and integrates wit...
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID means you can codify best practices across all steps in your sales process. Capture all your best sales content, tactics and power moves into a collaborative, easy-to-use playbook for your sales & marketing team.
Prezentor
prezentor.com
At Prezentor, we believe in making sales more human. Our dynamic sales-enablement software transforms the way sales are done by creating dimensional experiences out of sales presentations — so you can sell better and become your client’s trusted advisor. Prezentor helps you build a dialogue with you...
ClearSlide
clearslide.com
We aspire to make every customer interaction successful. Every email, every meeting, and every presentation should be amazing. ClearSlide provides a complete Sales Engagement Platform that combines content management, integrated communications, engagement analytics, and guided selling to power dynam...
Matik
matik.io
Matik automates the creation & sending of personalized, data-driven presentations. Just provide Matik with a few inputs (ex. which account the deck is for, the date range), and Matik will query the data to create a Google Slides or Microsoft PowerPoint deck with personalized text, images, charts and...
Showell
showell.com
Showell is an award-winning sales enablement tool to manage, present, share, and track your sales content. It's all your sales reps need to sell smarter and close more deals. Get your sales, marketing, and management all on the same page, scale best practices, remove barriers, and help sellers to se...
Enablix
enablix.com
Revenue teams move fast, and enablement shouldn't slow them down. Enablix keeps your teams in sync so your marketers can seamlessly arm your reps with the content, training and enablement resources they need to drive results. Enablix is an enablement solution built to help teams make better use of t...
Klyck.io
klyck.io
Klyck — це ваше найкраще рішення для впорядкування, пошуку та обміну інформацією. Централізуйте знання своєї команди, забезпечте швидкий і легкий доступ до всього свого вмісту. Використовуйте свій вміст на спеціальних сторінках, які ви адаптуєте для будь-якої ситуації, щоб заощадити час, гроші та не...
DealLab
deallab.io
DealLab.io об’єднує цілі угоди в одну платформу для спільної роботи, отримуючи інформацію про те, «як» просувати угоди та «що» робити, щоб їх закрити. Виявляйте тривоги та ризики та уникайте незліченних годин, витрачених на безладні ланцюжки електронних листів і застарілі файли. Оптимізуйте комуніка...
Valuecase
valuecase.com
Учора продажі були хаосом нескінченних потоків електронних листів, втрачених вкладень, електронних таблиць із планами дій і переповнених потенційних клієнтів. Сьогодні продажі здійснюються за допомогою Valuecase. Тож потенційні клієнти можуть рухатися швидше, а продавці нарешті знають, чи з’являєтьс...
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи практичну інформацію про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікав...
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned оптимізує всю вашу комунікацію з клієнтам...
Storydoc
storydoc.com
Легко створюйте приголомшливі інтерактивні колоди, які підвищують зацікавленість. Перейдіть від статичних PDF-файлів до ефективного забезпечення, яке оживить вашу історію.
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративна платформа допомагає вам легко керувати робочими просторами ділових відносин для кожного з ваших потенційних клієнтів, клієнтів і партнерів, де ви можете планувати, зустрічатися та ділитися матеріалами в одному місці. Виховуйте лідерів ефективніше, пропонуйте та укладайте угоди швид...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs – це постачальник програмного забезпечення для керування пропозиціями на основі штучного інтелекту, розташованого в Сіетлі, штат Вашингтон, який автоматизує створення критичних відповідей на запити пропозицій і пропозицій, які виділяються та виграють угоди. Компанія підтримує корпоративні ...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб команди могли працювати ефективніше та швидше для отримання оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigtincan ...
Klue
klue.com
Klue — це платформа конкурентного аналізу на базі штучного інтелекту, розроблена для того, щоб допомогти маркетологам продуктів і командам CI збирати, курувати та надавати практичну інформацію про конкурентів, щоб розширити можливості відділу продажів для збільшення бізнесу. Klue дозволяє корпоратив...
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, конструктор цільової сторінки та п...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа підтримки продажів GTM Buddy допомагає представникам налагоджувати відносини з клієнтами та збільшувати доходи за допомогою релевантного, надійного та привабливого вмісту.
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Folloze
folloze.com
Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на нове покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого надання з...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
Paperflite
paperflite.com
Керуйте, організовуйте та розповсюджуйте свої маркетингові матеріали, відстежуйте їх ефективність і залучення в режимі реального часу за допомогою Paperflite.
GetAccept
getaccept.com
З легкістю задовольніть свої потреби в цифрових продажах за допомогою нашого комплексного програмного забезпечення! Зареєструйте свій безкоштовний обліковий запис сьогодні та швидше укладайте угоди.
DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.
Mindmatrix
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Mindmatrix пропонує програмне забезпечення PRM, програмне забезпечення для підтримки продажів, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та забезпечення каналів на одній платформі.