Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «FLASH LEAD» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Flash Lead — це хмарне програмне забезпечення для управління продажами та зростання доходів, призначене для збільшення продажів і покращення їхнього циклу. Наш інструмент повністю налаштовується на основі шляху клієнта та забезпечує круговий огляд від початкового контакту до закриття угоди, незалежно від розміру компанії та галузі www.flashlead.com Доступний англійською та арабською мовами (web/IOS/Android).

Вебсайт: flashlead.com

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