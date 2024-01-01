Альтернативи - Fivestars
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
Talkable
talkable.com
Чудові програми реферального маркетингу ✅ для онлайн-магазинів, місцевого бізнесу та послуг b2b. Програма лояльності для маркетингу, що розвивається. Легко запускати, тестувати та оптимізувати! Нагороджуйте своїх клієнтів!
Smile.io
smile.io
Перетворіть нових клієнтів на постійних за допомогою найнадійнішого у світі додатка лояльності. Понад 125 мільйонів покупців заробляють бали за допомогою Smile. Дайте людям те, що вони люблять.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage — це цифрова платформа лояльності, яка спрощує маркетинг для малого бізнесу. У ньому є все необхідне для спілкування з клієнтами, стимулювання повторних відвідувань і розвитку вашого бізнесу.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компа...
Xoxoday
xoxoday.com
Інфраструктура винагород, стимулів, пільг і виплат для бізнесу. Тисячі підприємств різного розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz — це платформа лояльності для малого та середнього бізнесу, розроблена для агентств. Ми оцифрували всі друковані акції та надаємо компаніям безкоштовний канал push-повідомлень. Це допомагає збільшити утримання, дохід і клієнтську базу для малих і середніх підприємств. Обліковий запис...
Friendbuy
friendbuy.com
Бренди, що швидко розвиваються, можуть отримати більше від кожного клієнта з Friendbuy. Завдяки найкращій у своєму класі реферальній програмі та програмі лояльності бренди можуть досягти принаймні 5–10% продажів через рефералів із учетверо вищою загальною цінністю. Friendbuy співпрацює з такими брен...
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% завдяки розумінню кожного окремого клієнта та створенню більш релевантних маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, Whatsapp, Facebook і Instagram. Сотні...
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage — це цифрова платформа лояльності, яка спрощує маркетинг для малого бізнесу. У ньому є все необхідне для спілкування з клієнтами, стимулювання повторних відвідувань і розвитку вашого бізнесу.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral — це просте програмне забезпечення для лояльності клієнтів, яке відстежує традиційний маркетинг, а також ваші цифрові маркетингові зусилля.
Shopuddy
shopuddy.com
Дозвольте малим підприємствам випускати цифрові винагородні картки та ваучери для клієнтів Apple Wallet і Google Wallet. Бренди можуть швидко розгортати всі типи програм лояльності, щоб привернути увагу своїх постійних клієнтів, підвищити рівень лояльності клієнтів і збільшити частку вашого гаманця ...
Propello
propello.com
Швидке виведення на ринок програмне забезпечення для підтримки лояльності клієнтів із заохоченнями. Стимулює залучення, зменшує відтік, покращує конверсію, генерує нові джерела доходу та підвищує цінність клієнта.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo — це сервіс цифрових карток постійного клієнта для малих/середніх роздрібних торговців і закладів харчування. Loyalzoo пропонує доступну систему на основі передплати, яка дозволяє роздрібним торговцям будь-якого розміру запускати власну програму лояльності в магазинах. Loyalzoo — це служба ...
Lootly
lootly.io
Lootly — це платформа лояльності та винагороди, реферали та VIP-платформа, яка допомагає брендам електронної комерції будувати чудові стосунки зі своїми клієнтами. Lootly підтримує понад 2000 глобальних програм винагород і обслуговує мільйони балів і клієнтів щодня. Lootly дозволяє легко запустити в...
Paylode
paylode.com
Paylode — це платформа бонусів для клієнтів для компаній, які хочуть швидко запустити привабливу програму бонусів для клієнтів. Paylode дозволяє компаніям надавати комплексну програму бонусів для своїх клієнтів за частку часу та витрат, необхідних для створення програми всередині компанії. Paylode —...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру зап...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...
Marsello
marsello.com
Розумна лояльність і маркетинг для багатоканальних роздрібних торговців. Інтегруйте свої POS-програми та програми електронної комерції, щоб надати клієнтам повністю персоналізований досвід.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Відносини, які виходять за рамки балів і винагород. Дозвольте наявним клієнтам розвивати ваш бізнес за вас. як? Використовуйте LoyaltyLion, щоб створити програму лояльності, яка виходить за рамки балів і винагород, сприяючи збільшенню життєвої цінності клієнта та рентабельному залученню через кращі...
Stamped
stamped.io
Використовуйте для свого магазину електронної комерції можливості оглядів продуктів і винагород клієнтів. Найпростіший спосіб збільшити продажі та утримати клієнтів.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Інтелектуальний клуб лояльності для вашого місцевого бізнесу. Винагороджуйте своїх клієнтів, збільшуйте продажі та сприяйте повторним операціям... не поворухнувши й пальцем!
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo має на меті переосмислити просування як каталізатор більших і кращих результатів. Ми є піонерами нової категорії клієнтського досвіду; вирішення проблем просування протягом усього життєвого циклу клієнта, що ми називаємо PromotionX. Платформа Uniqodo Promotion Experience Platform, поєднуючи ...
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency отримує та надає клієнтам у всьому світі цифрові винагороди з унікального каталогу, що включає провідні бренди, передоплату та інші варіанти, подібні до готівки, у 24 різних валютах у 36 країнах. NeoCurrency — це незалежний американський постачальник цифрових винагород і призів за реклам...
Nector
nector.io
Додаток для лояльності Nector є цінним інструментом для компаній, щоб розвивати лояльність клієнтів, стимулювати повторні покупки, залучати нових клієнтів, збирати інформацію та оптимізувати роботу. Впроваджуючи персоналізовані програми лояльності, компанії можуть стимулювати повторні покупки та ств...
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
Партнерська програма LoyaltyZen призначена для маркетингових агентств і компаній, що займаються програмним забезпеченням. Якщо ваша компанія хоче запровадити виняткові програми лояльності, тоді ми можемо ідеально підійти! Зв'яжіться з нами, щоб стати партнером.