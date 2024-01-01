Альтернативи - FirstPromoter
ClickBank
clickbank.com
ClickBank є провідним світовим роздрібним продавцем із власним ринком. Ми дозволяємо продавцям і підприємцям збільшувати свої продажі за допомогою нашої глобальної партнерської мережі.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
PartnerStack
partnerstack.com
Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Створюйте та виконуйте маркетингові плани за лічені секунди за допомогою ШІ. Знайдіть найкращу тактику зростання вашого бізнесу за допомогою ШІ. Перемкніть маркетинг на автопілот і розвивайтеся.
Awin
awin.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою глобальної мережі афілійованого маркетингу, яка надає маркетингові рішення для рекламодавців, агентств і видавців у всьому світі.
Involve Asia
involve.asia
Involve — це провідна афілійована маркетингова платформа для партнерів і рекламодавців, яка може збільшити свій онлайн-дохід у Малайзії. Приєднуйтесь до нашої партнерської мережі зараз!
Simplero
simplero.com
Ваш онлайн-бізнес став простим Simplero надає вам усі необхідні інструменти для створення та розвитку успішного онлайн-освітнього бізнесу в одному місці.
Talkable
talkable.com
Чудові програми реферального маркетингу ✅ для онлайн-магазинів, місцевого бізнесу та послуг b2b. Програма лояльності для маркетингу, що розвивається. Легко запускати, тестувати та оптимізувати! Нагороджуйте своїх клієнтів!
BrandChamp
brandchamp.io
Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.
GrowSurf
growsurf.com
Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.
NiceJob
nicejob.com
Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас...
Evolup
evolup.com
Evolup — це єдине рішення, на 100% присвячене створенню афілійованих магазинів на основі штучного інтелекту. Безкоштовна 7-денна пробна версія, кредитна картка не потрібна!
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising – це агентство цифрової реклами, яке надає набір рішень для залучення клієнтів. Дізнайтеся, як охопити свою цільову аудиторію!
Marketcall
marketcall.com
Pay Per Call Affiliate Network Marketcall — найкращий вибір на ринку. Більше двохсот пропозицій Pay Per Call
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
ReferralCandy
referralcandy.com
Уявіть, що ваші клієнти допомагають вам збільшити продажі! Рекомендації клієнтів є ключем до вірусного маркетингу та процвітання бізнесу. З ReferralCandy перенесіть цю неймовірну силу впливу однолітків у свій власний магазин.
Get4views
get4views.com
Get4views - легальний сервіс просування YouTube каналів і відео. Це допомагає блогерам отримати перегляди та підписників, а також допомагає підприємствам збільшити продажі та залучити відвідувачів веб-сайту.
LeadDyno
leaddyno.com
Розвивайте та керуйте своєю афілійованою, впливовою чи реферальною програмою. Синхронізація з інтеграціями Shopify, Stripe і 25+. Спробуйте наше афілійоване програмне забезпечення безкоштовно протягом 30 днів.
Friendbuy
friendbuy.com
Бренди, що швидко розвиваються, можуть отримати більше від кожного клієнта з Friendbuy. Завдяки найкращій у своєму класі реферальній програмі та програмі лояльності бренди можуть досягти принаймні 5–10% продажів через рефералів із учетверо вищою загальною цінністю. Friendbuy співпрацює з такими брен...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...
PayKickstart
paykickstart.com
Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote – афілійований і реферальний маркетинг Створюйте петлі у вашій воронці продажів, зосереджені навколо впливових осіб, амбасадорів брендів і наявних клієнтів за допомогою найулюбленішого програмного забезпечення для афілійованого маркетингу.
Smile.io
smile.io
Перетворіть нових клієнтів на постійних за допомогою найнадійнішого у світі додатка лояльності. Понад 125 мільйонів покупців заробляють бали за допомогою Smile. Дайте людям те, що вони люблять.
Offer18
offer18.com
Ефективна маркетингова платформа. Для афілійованих компаній, рекламодавців і рекламних мереж, щоб допомогти їм відстежувати, оптимізувати та вимірювати ефективність своїх мереж.
BeMob
bemob.com
Програмне забезпечення для відстеження реклами для медіа-покупців і афілійованих маркетологів. Універсальне рішення для проблем онлайн-реклами.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Забезпечте, щоб ваші відділи маркетингу та продажів отримували більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, перетворювали більше відвідувачів на MQL і проводили повні маркетингові кампанії.
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket пропонує підприємствам платформу для запуску та керування високоефективними кампаніями реферальних програм. Наша зручна платформа дає можливість компаніям використовувати величезний потенціал захисту інтересів клієнтів, сприяючи експоненційному зростанню та збільшенню залучення клієн...
LinkMink
linkmink.com
Збільшуйте дохід від SaaS Не потрібні сервери чи код. Компанії, які використовують платіжні посилання Stripe, можуть почати відстежувати рефералів за 5 хвилин завдяки нашій інтеграції копіювати та вставляти!
MGID
mgid.com
Наше бачення полягає в тому, щоб розвивати новий рівень цифрових медіа, дозволяючи споживачам взаємодіяти з вмістом і спонсорованою рекламою однаково позитивно.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
CJ
cj.com
Процвітайте в найбільшій і найвідомішій у світі екосистемі ефективного маркетингу на основі партнерства та перевершуйте свої цілі щодо зростання торгівлі завдяки масштабованому та стабільному зростанню як для брендів, видавців, так і для творців.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Voluum
voluum.com
Voluum — провідне програмне забезпечення для відстеження реклами. Завдяки розширеним аналітичним функціям і вбудованим інструментам оптимізації та автоматизації, Voluum рекламний трекер допоможе вам масштабувати й отримувати прибуток від ваших онлайн-маркетингових кампаній.
Admitad
admitad.com
Ефективний маркетинг нового покоління. Набір рішень для рекламодавців, видавців і впливових осіб будь-якого розміру.
CustomerGauge
customergauge.com
Програмне забезпечення Account Experience автоматично збирає та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед прямих менеджерів у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою р...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — це простий і ефективний інструмент, який допомагає компаніям, особистим брендам або будь-кому запускати, керувати та відстежувати усні маркетингові кампанії на автопілоті. Це допомагає перетворити клієнтів на команду рекламного маркетингу та значно покращити брендинг.
LoyalAs
loyalas.com
Налаштуйте реферальну програму за лічені хвилини. Відстежуйте рефералів і кредити автоматично. Необмежена кількість рефералів LoyalAs створює індивідуальне реферальне посилання для кожного клієнта. Діліться з клієнтами та запитуйте рекомендацій за допомогою наших автоматичних електронних листів. Кіл...
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносить нові доходи компаніям B2B завдяки реферальному маркетингу, зосередженому на особистих рекомендаціях. Розширюйте свій бізнес без початкових витрат або заробляйте на життя завдяки рекомендаціям.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це більше, ніж просто платформа для лояльності та відгуків. Це повний пакет для утримання клієнтів, який поєднує програми лояльності, відгуки клієнтів та інноваційну систему рекомендацій. Глибоко залучайте клієнтів, заохочуйте повторний бізнес і без зусиль розширюйте свою клієнтську баз...
Herdify
herdify.com
Herdify — це бізнес аналітики поведінки, який визначає, де спільноти сформувалися навколо брендів. У цьому сенсі спільнота не означає шанувальників соціальних мереж, програми лояльності чи дані CRM. Це означає реальні спільноти (вулиці, селища та міста), де живуть люди.Навіть у нашому цифровому св...
Harviist
harviist.com
У Harviist ми віримо, що для того, щоб подолати шум, майбутнє ефективного маркетингу полягає в автентичних, органічних і надійних рекомендаціях. Щоб використовувати можливості рефералів клієнтів, ми створили просту та доступну платформу плагінів, яка дозволить вам створювати та відстежувати рефераль...
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизує ваші процеси перенаправлення, створює прихильників бренду та допомагає вам розвивати свій бізнес з меншими витратами часу, витрат і клопоту. Він інтегрується з платформами, якими ви вже користуєтеся, автоматизує трудомісткий і неприємний процес перенаправлення та перетво...
Affilae
affilae.com
Affilae — це партнерська платформа, яка дає змогу рекламодавцям, мережам і покупцям створювати власну спеціальну та безпечну партнерську мережу.
Retainful
retainful.com
Відновлюйте покинуті візки, повертайте клієнтів і стимулюйте повторні продажі за допомогою кращого маркетингу електронною поштою. Надсилайте електронні листи, які залучають і перетворюють – без зусиль.
ReferIn
referin.com
ReferIn — це інструмент виходу на ринок, який дає змогу командам продажів створювати конвеєр за допомогою теплого знайомства з клієнтами (замість того, щоб покладатися на низьку конверсію холодного охоплення). ReferIn визначає всі можливості для теплого знайомства в мережах ваших керівників, інвесто...
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals — найкраще реферальне програмне забезпечення, яке легко налаштувати та доступне. InviteReferrals довіряють понад 10 тисяч підприємств і малого бізнесу, включаючи Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky, Mozilla – кілька імен і кампанія, яка працює з...
Influence.io
influence.io
Influence.io — це ідеальне рішення, яке дозволяє брендам електронної комерції розвивати свій бізнес шляхом створення персоналізованої програми лояльності та рекомендацій. За допомогою цього перспективного інструменту клієнти можуть заробляти бали за виконання дій, як-от розміщення замовлення, які по...
Partnero
partnero.com
Програмне забезпечення для керування партнерством для SaaS та електронної комерції
OneLocal
onelocal.com
Розвивайте свій бізнес правильно з OneLocal. Маркетинг вашого малого бізнесу – це вже не просто покупка реклами. Ваші клієнти шукають вас в Інтернеті – ви повинні дати їм спосіб знайти вас, причину придбати ваші послуги та продовжувати повертатися за новими. OneLocal дозволяє вам легко перехитрити т...
Referral Rock
referralrock.com
Залучайте більше клієнтів за допомогою найкращого у своєму класі програмного забезпечення реферального маркетингу, яке працює разом із вашим бізнесом. Автоматизуйте запити, виховуйте кілька акцій, вирівняйте стимули, конвертуйте в продажі, а потім повторіть для вірусної реферальної програми. Запусті...
Loyoly.io
loyoly.io
Ми вважаємо, що різке зростання витрат на придбання викликано застарілою маркетинговою моделлю від бренду до споживача. Настав час змін. Споживачі шукають близькості та довіри, і вони дивляться на своїх колег за рекомендаціями продукту. Традиційні реферальні програми можуть виявитися неефективними, ...
Kickbooster
kickbooster.me
Потужні та ефективні #crowdfunding рішення, які допомагають творцям проектів втілювати свої ідеї в життя.💡 Kickbooster приносить великі знання та досвід електронної комерції в індустрію краудфандингу, щоб допомогти творцям проектів перетворити свою ідею на прибутковий бізнес або розширити наявні пр...
Prefinery
prefinery.com
Prefinery — це вірусна платформа для залучення клієнтів для запуску продуктів і програм реферальних програм із вуст в уста.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral — це реферальна платформа SaaS на основі додатка, яка поєднує в собі засоби спілкування, управління проектами та залучення, які забезпечують високоякісні реферали. GTR поєднує в собі інтегровану інформаційну панель, яка керує потенційними клієнтами та комунікаціями, із привабливим фір...
Base AI
base.ai
Base — це платформа автоматизації маркетингу та адвокації B2B, яка використовує штучний інтелект, щоб дозволити маркетологам оптимізувати взаємодію, створювати відгуки клієнтів, отримувати інформацію, фіксувати VoC та масштабувати адвокацію. Наша платформа дозволяє клієнтам-маркетологам керувати сво...