Альтернативи - FirstHive

HarmonizeAi

harmonize.ai

HarmonizeAi дозволяє зрозуміти взаємодію з клієнтами в кожному каналі завдяки зворотному зв’язку в реальному часі з понад 120 джерел і інтеграцій, що надходять на одну платформу, надаючи повне уявлення про те, що думають, відчувають і купують ваші клієнти та споживачі.