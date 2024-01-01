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Альтернативи - Firstbase

LegalZoom

LegalZoom

legalzoom.com

LegalZoom.com, Inc. – це онлайн-компанія з правових технологій, яка допомагає своїм клієнтам створювати юридичні документи без обов’язкового найму юриста. Доступні документи включають заповіти та трасти, документи про створення бізнесу, реєстрацію авторських прав і заявки на торговельні марки.

Rocket Lawyer

Rocket Lawyer

rocketlawyer.com

Rocket Lawyer робить закон доступним і простим. Створюйте та підписуйте юридичні документи онлайн, отримуйте юридичні поради від адвокатів, реєструйте свій бізнес тощо!

Clemta

Clemta

clemta.com

CLEMTA sets up your business/company in the United States, from incorporation to dissolution, one partner - one solution. We also offer post-incorporation services and many more! Check our profile for all the services we provide.

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