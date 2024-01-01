Альтернативи - Firstbase

LegalZoom

legalzoom.com

LegalZoom.com, Inc. – це онлайн-компанія з правових технологій, яка допомагає своїм клієнтам створювати юридичні документи без обов’язкового найму юриста. Доступні документи включають заповіти та трасти, документи про створення бізнесу, реєстрацію авторських прав і заявки на торговельні марки.