Альтернативи - Fireflies.ai

Tilkee

tilkee.com

Tilkee стимулює ваш бізнес, надаючи можливості вашим відділам продажів і маркетингу за допомогою надійних і практичних даних. Tilkee підвищує ефективність відділів продажів і маркетингу та генерує дані для організацій, щоб краще взаємодіяти з потенційними клієнтами. Використовуючи інноваційні інстру...