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FIFA+

FIFA+

fifa.com

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FIFA+ надає в прямому ефірі ігри внутрішньої ліги з усього світу, статистику матчів, найбільший архів міжнародного футболу, оригінальний контент преміум-класу, захоплюючу глобальну історію та багато іншого.

Вебсайт: fifa.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «FIFA+». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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