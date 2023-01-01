Додаток "Fidiketabi" для отримання інформації про щоденні новини арабською мовою А також підкасти новин арабською мовою, а також різноманітні канали новин Додаток "Feedbook" для отримання інформації про щоденні новини арабською мовою І ретельно відібрані арабські бюлетені новин, на додаток до різноманітних каналів новин

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