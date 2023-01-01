WebCatalog
VAS Platform

VAS Platform

vas.com

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VAS є лідером у наданні програмного забезпечення для управління стадом і рішень для молочних фермерів у всьому світі. Від здоров’я стада та репродуктивної інформації до виробничих показників, VAS керує стійкими та прибутковими рішеннями щодо управління молоком.

Вебсайт: vas.com

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