VAS є лідером у наданні програмного забезпечення для управління стадом і рішень для молочних фермерів у всьому світі. Від здоров’я стада та репродуктивної інформації до виробничих показників, VAS керує стійкими та прибутковими рішеннями щодо управління молоком.

Вебсайт: vas.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «VAS Platform». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.