WebCatalog
Feedbakk

Feedbakk

feedbakk.io

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Отримати відгук. Зробіть це розмовою. Зворотній зв'язок не закінчується на першому повідомленні. Почуйте, що скажуть ваші клієнти. Зробіть це розмовою.

Вебсайт: feedbakk.io

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