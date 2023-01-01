Альтернативи - Factors.AI
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ пропонує найкраще програмне забезпечення підтримки клієнтів у чаті для відстеження веб-сайтів і відвідувачів. Відстежуйте, знімайте та взаємодійте зі своїми клієнтами. БЕЗКОШТОВНО для 2 користувачів. Спробуємо зараз!
Looker
looker.com
Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу для швидшого розвитку бізнесу. Zoho MarketingHub — це комплексне програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає успішно керувати маркетинговою діяльністю в кількох каналах. Залучайте більше потенційних клієнтів, перетворюйте їх...
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
TheyDo
theydo.io
Digital Design Thinking для вирішення проблем, орієнтованих на клієнта. Перетворіть свій бізнес на створення проривних інновацій, використовуючи перевірений метод у масштабі.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
Geckoboard
geckoboard.com
Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — це програма для скорочення URL-адрес, яка включає перенацілювання пікселів у кожному посиланні, яким ви ділитеся. Створюйте потужні фірмові посилання та отримуйте на 34% більше кліків.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків
Funnel
funnel.io
Підтримує збір даних з будь-якого джерела маркетингових або рекламних даних і перетворює маркетингові дані в автоматизовані маркетингові звіти.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.
Oviond
oviond.com
Панелі цифрового маркетингу та звітність Ваші клієнти сподобаються менш ніж за 5 хвилин. Продемонструйте цінність свого маркетингового агентства, одночасно оптимізуючи рентабельність інвестицій клієнтів за допомогою автоматизованих, повністю настроюваних міжканальних панелей цифрового маркетингу та...
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Supermetrics
supermetrics.com
Перемістіть свої маркетингові дані в Google Sheets, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake тощо за допомогою Supermetrics.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Heap
heap.io
Heap пропонує розумніший спосіб створення цифрових продуктів. Завдяки комплексному збору даних і структурованим процесам Heap допомагає менеджерам із продуктів розуміти своїх користувачів, приймати рішення на основі даних і створювати чудові цифрові враження.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у реальному часі. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який викори...
RocketReach
rocketreach.co
Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
Woopra
woopra.com
Проаналізуйте та візуалізуйте весь шлях клієнта від першого маркетингового дотику до використання продукту. Підпишіться на наш безкоштовний план сьогодні.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Contentsquare
contentsquare.com
Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає бізнесу зрозуміти, як клієнт використовує продукт, оцінює стан його здоров’я та надає компанії засоби для керування та автоматизації взаємодії з клієнтами.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.
Piwik PRO
piwik.pro
Проаналізуйте шлях клієнта на веб-сайтах і в додатках. Набір аналітичних засобів, який зосереджується на конфіденційності користувачів і безпеці даних – ідеальна альтернатива Google Analytics.
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
User.com
user.com
User.com — це вдосконалене програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та продажів. Ми допомагаємо компаніям оптимізувати внутрішні процеси та швидше розвивати свій бізнес.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai — це платформа оцінки відвідувачів веб-сайту та вхідних потенційних клієнтів, яка забезпечує конфіденційність і передбачає ймовірність покупки та майбутні доходи для кожного відвідувача веб-сайту та перетворює ці прогнози на: - рекламну аудиторію та синтетичні конверсії (сигнали інтелектуаль...
Mutiny
mutinyhq.com
ПЕРЕТВОРІТЬ СВІЙ ВЕБ-САЙТ НА КАНАЛ ДОХОДІВ №1. 95% ваших веб-відвідувачів не здійснять конверсію на вашому загальному веб-сайті. Mutiny спрощує націлювання та конверсію більшої кількості B2B-покупців на вашому сайті без персоналізації веб-коду.
Catalyst
catalyst.io
Програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає вам централізувати дані клієнтів, отримати чітке уявлення про здоров’я клієнтів і масштабувати досвід, що сприяє утриманню та зростанню.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...
Tealium
tealium.com
Tealium – американська компанія зі штаб-квартирою в США, заснована в 2008 році в Сан-Дієго, Каліфорнія, яка продає корпоративні теги, центр API, платформу даних клієнтів із машинним навчанням і продукти для керування даними.
GoSquared
gosquared.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизації маркетингу, чату та аналітики в реальному часі.
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
TrackMaven
trackmaven.com
Програмне забезпечення маркетингової аналітики TrackMaven допомагає маркетологам довести рентабельність інвестицій і покращити результати на 18 інтегрованих цифрових і соціальних каналах.
Dataslayer
dataslayer.ai
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ЗВІТ ЗРОБИТИ ЛЕГКО. Імпортуйте всі свої цифрові дані MK у Google Sheets, Data Studio, платформи Business Intelligence (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) і BigQuery за лічені секунди. Найкраща альтернатива Supermetrics.
Acquia
acquia.com
Acquia — це компанія, що надає програмне забезпечення як послугу, співзасновниками якої є Дріс Буйтаерт і Джей Бетсон для надання корпоративних продуктів, послуг і технічної підтримки для відкритої платформи керування веб-контентом Drupal.
Pathmatics
pathmatics.com
База даних рекламодавців Pathmatics і платформа аналізу цифрового маркетингу забезпечують прозорість цифрових рекламних стратегій ваших конкурентів.