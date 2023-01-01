Альтернативи - Factors.AI

Acquia

acquia.com

Acquia — це компанія, що надає програмне забезпечення як послугу, співзасновниками якої є Дріс Буйтаерт і Джей Бетсон для надання корпоративних продуктів, послуг і технічної підтримки для відкритої платформи керування веб-контентом Drupal.