Альтернативи - Facebook Groups
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
Kommunity
kommunity.com
Kommunity — це найкраща платформа соціальних подій, орієнтована на спільноту, щоб розвивати вашу спільноту на місцевому та міжнародному рівнях, легко організовувати події та спілкуватися зі своїми учасниками в одному місці.
NationBuilder
nationbuilder.com
Програмне забезпечення, розроблене для підтримки ваших організацій, рухів і кампаній.
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet — це платформа для організації, пошуку та відвідування групових заходів. Якщо ви бажаєте познайомитися з людьми у вашому районі та знайти нових друзів, вам тут місце.
Thonest
thonest.com
СТВОРЮЙТЕ ЗАцікавлюючі ДИСКУСІЇ НАВКОЛО ВАШОГО ПРОДУКТУ АБО ПОСЛУГИ Найкраща платформа для динамічних обговорень продуктів і програмного забезпечення. Розпочинайте розмови, діліться ідеями та бездоганно співпрацюйте.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — це SaaS-платформа на базі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, збі...
Peatix
peatix.com
Розвивайте свої спільноти за допомогою Груп, рекламуйте та керуйте своїми подіями за допомогою надійних інструментів Peatix в Інтернеті та додатку. Просто, прозоро, низькі комісії. Підтримка, орієнтована на клієнта.