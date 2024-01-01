Альтернативи - ExpertRec
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
Guru
getguru.com
Почніть роботу безкоштовно з Guru, потужною корпоративною вікіпедією, яка усуває шум чату, щоб надати вам інформацію, яка вам дійсно потрібна для виконання вашої роботи.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search – це помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає користувачам швидко знаходити потрібну інформацію в усіх пов’язаних програмах Google, включаючи Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts та інші.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog усуває робочий хаос. Більше ніяких постійних пінгів, жодних тривіальних зустрічей і пошуків останнього документа. Наш робочий центр об’єднує інструменти сучасної співпраці — вікіпедії, керування проектами, командний чат тощо — і дозволяє використовувати їх узгоджено один з одним. Він об’єдну...
Algolia
algolia.com
Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Command E
getcommande.com
Ваш пошук. Команда E думає так само швидко, як і ви. Зустрічайте свій найновіший і найшвидший спосіб отримати доступ абсолютно до всього на вашому комп’ютері та у вашій хмарі.
Happeo
happeo.com
Інтранет для користувачів Google Workspace (G Suite) для спілкування, співпраці та продуктивності на роботі. Розширення обміну знаннями та залучення вашої команди зараз!
Search.io
search.io
Додайте пошук і відкриття на основі машинного навчання на свій веб-сайт, магазин електронної комерції чи програму за лічені хвилини. Повністю розміщена безкоштовна 14-денна пробна версія.
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
nuclia
nuclia.com
Вставте пошук ШІ та генеративні відповіді на ваш продукт. Nuclia API дозволяє отримати 100% готовий ШІ-пошук і генеративні відповіді з документів, текстів і відео, зберігаючи при цьому конфіденційність ваших даних і уникаючи галюцинацій.
Aiven
aiven.io
Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.
Glean
glean.com
Миттєво дізнайтеся, що знає ваша компанія. Глін — помічник на роботі з інтуїцією. Шукайте в усіх програмах вашої компанії, щоб знайти саме те, що вам потрібно, і дізнатися те, що вам слід знати.
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими ...
Onna
onna.com
Onna централізує дані з ваших улюблених додатків, щоб забезпечити оптимізований, спрощений пошук і керування в одному місці.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm — це пошук як послуга. Наш пошуковий API пропонує миттєвий повнотекстовий пошук ваших даних і документів у веб-масштабі в реальному часі. SeekStorm — це сканер як послуга. Високопродуктивний, цілеспрямований сканер перетворює будь-який веб-сайт на документи JSON зі структурованими даними. ...
Instaclustr
instaclustr.com
Повністю розміщена та керована служба для OpenSearch OpenSearch — це потужний пошуковий і аналітичний пакет, який дозволяє завантажувати, реєструвати, шукати, агрегувати, переглядати та аналізувати дані. Ці можливості забезпечують широкий спектр цінних випадків використання, таких як журналювання та...
Bonsai
bonsai.io
Bonsai зберігає ваш пошук вічнозеленим завдяки експертному розгортанню, постійному обслуговуванню та максимальному захисту даних для Elasticsearch або OpenSearch.
Vectara
vectara.com
Vectara — це розмовна платформа для пошуку та виявлення знань на основі LLM, яка дозволяє компаніям вести інтелектуальні розмови над власними даними (подумайте про ChatGPT, але для ваших даних). У першу чергу для розробників, платформа надає простий API і надає розробникам доступ до передової технол...
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch дає змогу розробникам і бізнес-командам створювати найбільш інтуїтивно зрозумілий пошук, який збільшує кількість конверсій на основі пошуку
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch — це генеративна платформа корпоративного пошуку AI від виробників GoLinks. GoSearch об’єднує понад 100 особистих і корпоративних додатків, щоб забезпечити єдиний уніфікований інтерфейс для пошуку — на основі генеративного штучного інтелекту для отримання інформації, узагальненої з багатьох...
Miso.ai
miso.ai
Miso демократизує надздібності машинного навчання таких платформ, як Google і Amazon, щоб будь-яка команда могла швидко створити масштабований і уніфікований пошук, відкриття та залучення для всього свого шляху користувача. І на відміну від традиційних рішень, Miso може персоналізувати 100% анонімно...
Loop54
loop54.com
Пошук і персоналізація сайтів електронної комерції Loop54s підтримується власним штучним інтелектом. Loop54 AI персоналізує пошук на сайті та навігацію за категоріями, щоб кожен відвідувач отримував відповідні результати. У той час як для більшості інструментів персоналізації потрібні місяці збору д...
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide — це рішення для пошуку слайдів і бібліотек із надбудовою PowerPoint. Отримуйте доступ до всіх своїх слайдів, зображень і відео, не виходячи з PowerPoint. TeamSlide перевіряє ваші презентації на контроль версій, сповіщаючи вас, коли є застарілі слайди. Легко підключіть TeamSlide до SharePo...
Findr
usefindr.com
Універсальний пошук для всіх ваших програм. Findr — це пошуковий помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає вам шукати в усіх ваших програмах одночасно. З Findr ви можете: 1. Скоротити час, витрачений на пошук інформації. 2. Припиніть вимагати посилання та документи - покращте співпрацю к...
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io дозволяє компаніям створювати найкращий досвід пошуку додатків за допомогою найкращих у галузі компонентів інтерфейсу користувача, панелі керування для внесення змін у режимі реального часу та надає дієву аналітику для пошуку. Він працює з Elasticsearch і OpenSearch.
Outmind
outmind.ai
Outmind надає вам миттєвий доступ до ваших документів, електронних листів, розмов... щоб ви виграли час, якість та ефективність. З Outmind ви не створюєте повторно існуючі документи: ви можете почати з внутрішніх довідкових елементів. Наші алгоритми машинного навчання автоматично показують найкращі ...
Hebbia
hebbia.ai
Розробник інтерфейсів користувача для загального штучного інтелекту (AGI). Продукт Hebbia Matrix є другим пілотом для роботи з знаннями, яку використовують фінансові, юридичні, урядові та фармацевтичні компанії. Matrix точно вирішує найскладніші завдання, розбиваючи їх на зрозумілі дії LLM. Користув...
Constructor
constructor.io
Платформа пошуку продуктів, яка забезпечує привабливі моменти відкриття продукту в кожному каналі на всьому шляху покупця — від пошуку та перегляду до рекомендацій і керованих продажів. Створений на основі найновішої технології пошуку AI/ML, Native Commerce Core від Constructor вивчає кожну взаємоді...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — це платформа персоналізованого пошуку та рекомендацій на основі штучного інтелекту, яка забезпечує успіх бізнесу будь-якого розміру в усіх галузях. Наша мета полягає в тому, щоб бренди мали інноваційні інструменти для точного, релевантного пошуку, що дозволяє користувачам знаходити реле...
Cludo
cludo.com
Cludo — це інтелектуальний пошуковий інструмент, розроблений для спрощення життя веб-команд і маркетингових команд за допомогою автоматизації та значущих даних. Ми полегшуємо пошук як для вас, так і для ваших кінцевих користувачів. Cludo оптимізує спосіб зв’язку та використання інформації організаці...
Site Search 360
sitesearch360.com
Розумний, швидкий пошук вашого веб-сайту з можливістю налаштування. - Індексуйте сторінки вашого сайту, продукти, відео YouTube, поширені запитання та документи (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Використовуйте наш потужний сканер, надайте карту сайту, завантажте канал, використовуйте наш API або комбінуйте ...
SearchStax
searchstax.com
Потужний пошук став простим SearchStax — це найпростіший і найшвидший спосіб для маркетологів і розробників забезпечити найпотужніший, релевантніший і надійніший пошук. Ми пропонуємо наскрізні програмні рішення, починаючи від керованої розміщеної інфраструктури Solr на серверній частині до розширено...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся біл...
Akooda
akooda.co
Akooda Enterprise Search відкриває статистичні дані за допомогою Generative AI пошуку для всього підприємства. Нова пошукова й аналітична система на основі штучного інтелекту виходить за рамки надання результатів, пропонуючи контекст, аналіз і глибоке розуміння вашої організації. Створений для легко...
QBox
qbox.ai
QBox — це чудовий інструмент, який надає комплексну та настроювану програму для тестування розмовних програм ШІ. Це спрощує та прискорює процес тестування, підвищує точність і допомагає користувачам надавати високоякісні цифрові помічники. QBox аналізує та порівнює ваші навчальні дані чат-бота, віз...
Raffle
raffle.ai
Пошук став людським і простим у використанні. Інноваційні компанії використовують програмне забезпечення та API Raffle, щоб покращити свої пошукові можливості, полегшити обмін знаннями та отримати глибоке розуміння поведінки та потреб клієнтів і співробітників. Наші пошукові рішення, включаючи пошук...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних бренді...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повід...
AddSearch
addsearch.com
Пошук і фільтрація сайтів на основі ШІ з найвищою рентабельністю інвестицій на ринку. Збільште кількість конверсій на своєму веб-сайті за допомогою найбільш рекомендованого рішення для пошуку на сайті. Отримайте повну підтримку впровадження та швидке налаштування для будь-якої платформи за допомого...
Doofinder
doofinder.com
Оновіть свою електронну комерцію за допомогою розумного пошуку на сайті Надайте високорелевантні результати пошуку за допомогою штучного інтелекту та оптимізуйте досвід покупок ваших клієнтів, одночасно покращуючи ваші продажі.
Conversica
conversica.com
Conversica є провідним постачальником розмовного штучного інтелекту для прибуткових команд. Розблокуйте дохід протягом усього життєвого циклу за допомогою Revenue Digital Assistants.
Unleash
getunleash.io
Друзі не дозволяють друзям створювати власну систему прапорів функцій. Управління функціями Unleash розроблено з урахуванням великих підприємств, тому вам не доведеться створювати його самостійно. Ми маємо відкритий код, приватні, безпечні та готові до найскладніших налаштувань із коробки.
Clerk.io
clerk.io
Персоналізація без файлів cookie без обмежень. Clerk.io забезпечує персоналізацію та релевантність протягом усього шляху вашого клієнта, щоб автоматично збільшувати продажі через пошук на сайті, рекомендації продуктів, електронні листи, соціальні мережі та оголошення.
Collato
collato.com
Миттєві відповіді, без зусиль. Познайомтеся з колективним мозком вашої команди. Заощаджуйте години, швидко знаходячи розподілену інформацію про продукт у всіх своїх інструментах.