Альтернативи - Expert.ai Developer
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 200...
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платфо...
Deepnote
deepnote.com
Керовані блокноти для науковців і дослідників даних.
scite.ai
scite.ai
scite — це інструмент, який допомагає дослідникам краще відкривати та розуміти наукові статті за допомогою Smart Citations. Інтелектуальні цитати дозволяють користувачам побачити, як цитувалась наукова стаття, надаючи контекст цитати та класифікацію, яка описує, чи вона надає підтверджуючі чи проти...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.
Obviously AI
obviously.ai
Весь процес запуску Data Science – побудова алгоритму машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів, упаковані в один клік.
Iris.ai
iris.ai
Потужні інструменти для ваших досліджень. Ми створили провідний у світі механізм ШІ для наукового розуміння тексту. Застосовуючи огляд літератури, вилучення даних, постринковий нагляд або будь-яке інше завдання, пов’язане з тисячами документів, таких як папери чи патенти, цей механізм значно полегши...
Observable
observablehq.com
Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, Lightning fast – платформа для команд, які створюють ШІ без головного болю.
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover і AI Video Generator. Створюйте наступний професійний аудіовізуальний контент, не витрачаючи гроші на наймання акторів, камер чи аудіообладнання
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
AfforAI
afforai.com
Ваш другий мозок для максимальної продуктивності. Afforai — це чат-бот штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з багатьох джерел для проведення надійних досліджень. Додайте довгі дослідницькі документи до стосів сухих вимог відповідності та витягніть ключові висновки, як...
Cohere
cohere.com
Зробити NLP частиною інструментарію кожного розробника. Використовуйте силу розуміння мови. Приєднуйтеся до розробників і компаній, які використовують Cohere для створення, категоризації та організації тексту в масштабі, який раніше неможливо було уявити.
Enago Read
read.enago.com
Прискоріть аналіз і розуміння літератури за допомогою RAx – розумного помічника, щоб досліджувати, зіставляти ідеї та легко організовувати дослідження.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — це компанія зі штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання, заснована в 2013 році. У грудні 2019 року Dataiku оголосила, що CapitalG — венчурний фонд останньої стадії зростання, який фінансується Alphabet Inc. — приєднався до Dataiku як інвестор і що він отримав статус єдинорога, оцінений...
Hex
hex.tech
Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn дозволяє легко очистити, позначити та візуалізувати відгуки клієнтів — усе в одному місці. Завдяки передовому штучному інтелекту.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП у вашій базі даних. Застосуйте потужність моделей OpenAI GPT і Hugging Face до текстових даних у вашій базі даних лише за кілька рядків SQL
Symbl.ai
symbl.ai
Людський інтелект для підприємств. Розуміння розмов Symbl.ai і генеративна технологія штучного інтелекту розкриває весь потенціал людських розмов – для досягнення ваших цілей.
Akkio
akkio.com
Прогностичний ШІ для аналітиків. Надайте своїм операціям конкурентну перевагу за допомогою швидкої інформації та прогнозів без зусиль. Кодування не потрібно.
Kili Technology
kili-technology.com
Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub – це місце, де люди створюють наукові проекти даних. Використовуйте DAGsHub, щоб знаходити, відтворювати та робити внесок у ваші улюблені проекти науки про дані.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
V7
v7labs.com
Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у циклі.
tinq.ai
tinq.ai
Єдиний API для всіх ваших потреб у аналізі тексту. Tinq.ai — це простий інструмент обробки природної мови. Це допоможе вам легко реалізувати аналіз тексту у своїх проектах.
Qlik
qlik.com
Qlik® допомагає вам використовувати ваші дані для вирішення проблем, досягнення нових цілей і задоволення критичних потреб бізнесу. Все починається тут. З лідером галузі в інтеграції даних і аналітичних рішеннях, які підтримують вашу стратегію ШІ.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Люблять спеціалісти з обробки даних, керують ІТ. Ваше комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі.
Pecan
pecan.ai
Програмне забезпечення для прогнозної аналітики від Pecan створено для впливу. Отримуйте точні, дієві прогнози за кілька днів і розкрийте потужність AutoML.
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® is a unified Data Automation and Decision Intelligence Platform that integrates data from multiple sources to deliver intelligent information and timely insights that, in turn, provide businesses with the clarity they need for making mission-critical decisions. The 4 pillars of Infoveave...
HIRO
hiro.so
Hiro builds developer tools that bring Web3 to Bitcoin. Hiro’s suite of tools unlocks the full potential of Bitcoin through smart contracts, digital assets, and decentralized applications.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty is now a part of CloudFactory, a global leader in human-in-the-loop AI solutions that accelerate the AI lifecycle. No more sacrificing quality for efficiency. Learn more about Accelerated Annotation, a new Vision AI product that combines CloudFactory’s best-in-class workforce with industry-l...
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (an OVHcloud company) is the first end-to-end, multi-cloud platform to build, deploy and scale production-grade data applications and algorithms. We unify Data Engineering, Data Science and Business Intelligence into an automated, integrated environment to achieve faster time-to-value with ...
Exploratory
exploratory.io
Exploratory’s Simple UI experience makes it possible for anyone to use Data Science to Explore data quickly, Discover deeper insights, and Communicate effectively.
evoML
evoml.ai
evoML empowers data scientists, engineers and business leaders to accelerate the delivery of efficient ML models from months to weeks and improve ML code efficiency for faster running speed and higher profitability.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire® software, a business unit of Cloud Software Group, provides powerful, self-service analytics for data-intensive businesses. Spotfire goes beyond basic rearview dashboards to offer a single visual analytics platform for data exploration and real-time decisions. Backed by point and click no...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI helps businesses build, launch, and manage AI apps in minutes with our patented Practical AI platform - no data scientists, pre-existing data, or custom infrastructure required. Help your organization gain AI-driven efficiencies such as lowering ACH return rates, forecasting charge-offs, p...
RunLve
web.runlve.com
Runlve sits at the center of the AI revolution. Runlve provides data science tools, MLOps, and data & model management to empower our customers and community with AI capabilities to propel their projects forward.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics provides a revolutionary AI platform that makes it easy for you to leverage Data Science for your business without the barriers of resources and infrastructure. Businesses of all sizes, from startups to enterprises, can make use of the Qualetics platform to solve complex business problems ...
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon is a software company providing innovative open source solutions for job scheduling, IT automation, acceleration and scalability, big data, distributed computing and application orchestration. Activeeon helps companies automate their businesses and accelerate their go-to-market to get comp...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
The PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (the Engine) is a Data Science and Machine Learning (ML) platform that empowers everyone, even novice users, to affordably build high-performance ML applications in minutes or hours, not weeks or months - no coding required. The easy-to-use connected toolchain ...
TeleSign
telesign.com
Telesign provides Continuous Trust™ to leading global enterprises by connecting, protecting, and defending their digital identities. Telesign verifies over five billion unique phone numbers a month, representing half of the world’s mobile users, and provides critical insight into the remaining billi...
Deci AI
deci.ai
Deci дозволяє глибокому навчанню реалізувати свій справжній потенціал, використовуючи ШІ для створення кращого ШІ. Завдяки наскрізній платформі прискорення глибокого навчання компанії розробники штучного інтелекту можуть створювати, оптимізувати та розгортати швидші та точніші моделі для будь-якого ...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI, платформа штучного інтелекту без коду, яка допомагає дослідникам обробки даних, експертам у галузі та зацікавленим сторонам у бізнесі безперебійно розробляти та розгортати рішення штучного інтелекту. Decanter AI надає підприємствам технології машинного навчання світового рівня за допомо...
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer є провідною у світі платформою для обміну майнерами, де користувачам надається повний спектр рішень для майнінгу криптовалют і хмарного хостингу. Це перша в світі платформа, яка забезпечує реальну обчислювальну потужність для найменшого 1 TH.
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai має на меті стати технологічним партнером ШІ для підприємств. Його продукт, AlgForce Copilot, створює рішення «AIGC+Data Insight». Використовуючи генеративний штучний інтелект і механізми з низьким кодом, він допомагає нетехнічному персоналу на підприємствах надсилати запити до баз дани...
Accern
accern.com
Accern є провідною NLP-компанією, яка надає підприємствам можливість розробляти галузеві рішення. Пропонуючи комплексну платформу NLP, моделі, дані та чат, адаптовані для багатьох галузей, компанія прискорює окупність провідних організацій у сфері фінансових послуг, уряді та інших сферах. Завдяки сп...
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm є піонером галузі та лідером штучного інтелекту для підприємств, а також найбільшим учасником китайського ринку штучного інтелекту, орієнтованого на прийняття рішень. Компанія надає наскрізні рішення штучного інтелекту корпоративного рівня, обслуговуючи галузі, включаючи, але не обмежуючис...
Zerve
zerve.ai
Наука про дані та середовище розробки штучного інтелекту, створене для команд, які займаються розробкою коду. Легко перетворюйте прототипи на програмне забезпечення, готове до розгортання самостійно або для передачі команді інженерів для розгортання.
UbiOps
ubiops.com
Перетворіть ваші сценарії локальної аналітики на потужні програми, керовані даними! UbiOps — це простий у використанні рівень розгортання та обслуговування вашого коду обробки даних, штучного інтелекту та машинного навчання. Він перетворює ваші моделі та сценарії Python & R на живі веб-сервіси, що ...
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra — це платформа самообслуговування для інженерів ML для визначення конвеєрів у реальному часі над необробленими даними подій. Підключайте свої потоки подій, оголошуйте свої трансформації та миттєво обслуговуйте функції онлайн і офлайн. Повторне впровадження не потрібне — немає інфраструктури ...
Sensetime
sensetime.com
Прагне до розробки інноваційних технологій штучного інтелекту, роблячи позитивний внесок в економічний, соціальний і людський розвиток.
Qwak
qwak.com
Qwak — це повністю керована, доступна та надійна платформа штучного інтелекту, яка дозволяє фахівцям-практикам перетворювати та зберігати дані, створювати, навчати та розгортати свої додатки штучного інтелекту, а потім контролювати весь їхній конвеєр на одній платформі. Розрахункова модель ціноутво...
HyperSense
hypersense.subex.com
Штучний інтелект HyperSense розроблено з нуля як хмарне контейнерне рішення на основі мікросервісів і підтримує CI/CD із безперервним оновленням. Це забезпечує гнучкість, масштабованість і еластичність. Він створений на основі найкращих і новітніх технологій і має масштабованість, щоб задовольнити о...
Gurobi
gurobi.com
Gurobi виробляє найшвидший і найпотужніший у світі математичний вирішувач оптимізації – Gurobi Optimizer – який використовується провідними світовими компаніями в більш ніж 40 різних галузях для швидкого вирішення складних реальних проблем і прийняття автоматизованих рішень, які оптимізують ефективн...
Graphext
graphext.com
Graphext — це вдосконалене аналітичне рішення, яке допомагає компаніям приймати кращі рішення на основі даних. Ми збираємо їхні дані, збагачуємо їх і надаємо потужний візуальний інтерфейс для пошуку корисної інформації про їхніх клієнтів, ринок і продукти.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai є провідним корпоративним постачальником програмного забезпечення ШІ для прискорення цифрової трансформації. C3 AI Academy пропонує навчальний досвід, який дає змогу розробникам і дослідникам обробки даних досягти успіху, незалежно від рівня їхнього досвіду. Курси ознайомлюють студентів з осн...
Artivatic.ai
artivatic.ai
Artivatic, ключова частина D2C Consulting Group, стоїть на передньому краї цифрових інновацій у сфері страхування та охорони здоров’я. Наша платформа робить революцію в галузі, автоматизуючи та оцифровуючи весь життєвий цикл операцій, включаючи продажі, адаптацію, котирування, андеррайтинг, обробку ...