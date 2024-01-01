Альтернативи - Exemplary AI

Notion

Notion

notion.so

Notion — це програма, яка надає такі компоненти, як бази даних, дошки канбану, вікі-сторінки, календарі та нагадування. Користувачі можуть підключити ці компоненти, щоб створити власні системи для управління знаннями, ведення нотаток, управління даними, керування проектами тощо. Ці компоненти та сис...

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly — це американська багатонаціональна технологічна компанія, яка розробляє однойменне програмне забезпечення — інструмент для цифрового письма англійською мовою з використанням штучного інтелекту та обробки природної мови. Завдяки алгоритмам машинного та глибокого навчання продукт Grammarly ...

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

Інструменту перефразування QuillBot довіряють мільйони людей у ​​всьому світі, щоб переписати речення, абзаци чи статті за допомогою найсучаснішого ШІ.

VEED

VEED

veed.io

Редагування відео стало простим. Створюйте відео в один клік. Додайте субтитри, транскрибуйте аудіо тощо.

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

Ваші думки в словах. Скажіть саме те, що ви маєте на увазі, чітко, переконливо та автентично.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...

Runway

Runway

runwayml.com

Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

Створюйте точний, доречний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Покращіть свою наступну наукову роботу. Дослідіть і напишіть свою наступну роботу з JenniAI.

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Ми створили найдосконаліший у світі копірайтер зі штучним інтелектом, який дозволяє створювати маркетингову копію за лічені секунди!

Jasper

Jasper

jasper.ai

Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.

Podium

Podium

podium.com

Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.

NovelAI

NovelAI

novelai.net

AI Storyteller на основі GPT. Керуючись штучним інтелектом, створюйте унікальні історії, захоплюючі казки, спокусливі романи або просто дурійте. Щось йде!

Spike

Spike

spikenow.com

Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Переходьте від тексту до мовлення за допомогою універсального генератора голосу AI. Увімкнено штучний інтелект, справжні голоси людей. Зробіть озвучку студійної якості за лічені хвилини. Використовуйте реалістичні штучні голоси Murf для подкастів, відео та всіх ваших професійних презентацій.

ProWritingAid

ProWritingAid

prowritingaid.com

Ваш особистий тренер з письма. Засіб перевірки граматики, редактор стилів і наставник з написання в одному пакеті. Найкраще письмо залежить не лише від правильної граматики. Вам потрібен інструмент редагування, який також висвітлює проблеми стилю та порівнює ваші твори з найкращими письменниками у в...

D-ID

D-ID

d-id.com

Генеративний ШІ, орієнтований на майбутнє. Створюйте персоналізовані відеоролики з розмовними аватарами одним натисканням кнопки, надаючи компаніям і творцям надздібності.

Craft

Craft

craft.do

Створений для цифрових пристроїв з нуля, Craft повертає радість письму. Craft — це інструмент для створення красивих документів і нотаток, а також для обміну своїми думками. Усім, що ви створюєте в Craft, можна поділитися одним дотиком. Craft підтримує вбудовану розмітку, зворотні посилання, фрагме...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!

Rytr

Rytr

rytr.me

Rytr — це інструмент для написання на основі штучного інтелекту, який допомагає створювати високоякісний вміст усього за кілька секунд за незначну ціну!

Scholarcy

Scholarcy

scholarcy.com

Scholarcy — це ваш помічник у цифровому дослідженні, який читає за вас статті та дає вам основні моменти! Scholarcy перетворює ваші документи на доступні для пошуку й спільного використання бібліотеки карток із підсумками, доступні на будь-якому пристрої, із спільним створенням нотаток і анотаціями...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

HeyGen

HeyGen

heygen.com

СТВОРЮЙТЕ ЧУВЛЮЧІ ВІДЕО В 10 РАЗІВ ШВИДШЕ З ШІ Зустрічайте HeyGen — найкращу платформу створення відео зі штучним інтелектом для вашої команди.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic робить надзвичайно легким для вас створення високоефективних статей, цільових сторінок, оголошень, описів продуктів тощо за лічені секунди.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Відчуйте майбутнє академічного письма. Збільште свої шанси на успіх за допомогою пропозицій щодо мови в реальному часі, які допоможуть вам писати краще та швидше!

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

Opus Clip перетворює довгі відео на високоякісні вірусні кліпи, якими ви можете ділитися в TikTok, YouTube Shorts і Reels, щоб збільшити охоплення соціальних мереж.

Fibery

Fibery

fibery.io

Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.

Smodin

Smodin

smodin.io

Смодін прагне зробити повсякденні програми доступними для всіх мов. Ми насамперед зосереджені на допомозі студентам, письменникам, педагогам і віртуальним працівникам у їхній повсякденній роботі.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Швидко створюйте відео, згенеровані ШІ, використовуючи простий текст. Підтримка багатомовного TTS за допомогою Metahuman. Поговоріть з Реалістичним ШІ Аватаром.

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