Альтернативи - Exclaimer
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. – американська компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка дозволяє організаціям керувати електронними угодами. Як частина DocuSign Agreement Cloud, DocuSign пропонує eSignature, спосіб електронного підпису на різних пристроях. DocuSign стверджує, що має понад 475...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Перетворюйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для ел...
Zoho Sign
zoho.com
Цифровий підпис ділових документів онлайн із повною безпекою та надійністю за допомогою програмного забезпечення електронного підпису Zoho. Автоматизуйте свої транзакції за допомогою простих робочих процесів електронного підпису документів. Zoho Sign легко інтегрується з програмами Zoho, включаючи Z...
DocHub
dochub.com
Підписуйте PDF-документи онлайн, надсилайте запити на електронні підписи та надсилайте багаторазові шаблони PDF. Це PDF-редактор у вашому браузері, який інтегрується з Google і Gmail. Зареєструйтесь миттєво та безкоштовно.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (раніше Dropbox Sign) — це найпростіший спосіб надсилати, отримувати та керувати юридично обов’язковими електронними підписами. Спробуйте безкоштовно!
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
Signaturely
signaturely.com
Завантажте документ зараз і отримайте його законний підпис за лічені хвилини. Signaturely — це безкоштовне програмне забезпечення для електронних підписів, яке робить підписи надзвичайно простими.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — це хмарне рішення для електронного підпису та заповнення документів або підписання документів із телефону, планшета чи комп’ютера. Підписи, створені за допомогою SignEasy, відповідають Закону ESIGN, а також eIDAS і Європейській директиві (EC/1999/93).
Formstack
formstack.com
Допоможіть своїй організації оцифрувати й автоматизувати робочі процеси за допомогою потужних інструментів підвищення продуктивності на робочому місці. Ознайомтеся з нашими рішеннями автоматизації робочого процесу сьогодні.
WiseStamp
wisestamp.com
Створюйте гарні персоналізовані підписи електронної пошти за допомогою нашого відзначеного нагородами генератора підписів. Легко створюйте та редагуйте свій електронний підпис – це БЕЗКОШТОВНО
signNow
signnow.com
Електронний підпис, який масштабується разом із вашим робочим процесом. Створюйте та масштабуйте робочі процеси електронного підпису за допомогою signNow, частини airSlate Business Cloud. Підписуйте та відправляйте документи на підпис, формуйте угоди, укладайте договори, приймайте платежі та автома...
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.
Encyro
encyro.com
Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, яки...
Nitro
gonitro.com
Nitro є світовим лідером SaaS у сфері програмного забезпечення PDF, керування документами та електронних підписів. Платформа продуктивності Nitro включає потужні інструменти PDF, цифрові робочі процеси, надійний електронний підпис і можливості перевірки особи. Його провідний у галузі бізнес-аналітич...
Foxit eSign
foxit.com
Foxit використовується понад 650 мільйонами користувачів і продається більш ніж 425 000 клієнтів, починаючи від малого та середнього бізнесу до глобальних компаній, розташованих у більш ніж 200 країнах світу. Foxit eSign — це юридично обов’язковий сервіс електронного підпису для підготовки та збору ...
Skribble
skribble.com
Підписуйте електронно за допомогою Scribble. Юридично дійсний у всьому світі, надійно розміщений у Швейцарії.
Eversign
eversign.com
Юридичні електронні підписи на роботі, вдома чи в дорозі. Безпечно затверджуйте, доставляйте та підписуйте документи онлайн.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Concord
concordnow.com
Concord — це найпростіша платформа для керування контрактами для співпраці, керування, підписання та зберігання угод.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, ш...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — це сучасна програма електронного підпису, яка дозволяє швидко, просто, безпечно та економічно ефективно надсилати документи для юридично зобов’язуючого підпису. Для тих, хто хоче інтегрувати цифрові підписи у власні програми, його простий у використанні API розроблено спеціально. Спираючи...
eSignly
esignly.com
Esignly — це провідне рішення електронного підпису на ринку, яке дозволяє легко, ефективно та безпечно підписувати електронні документи. Компанії будь-якого розміру та галузі, доступні будь-коли, будь-де та на будь-якому пристрої, замінюють ручні методи підпису на паперових носіях електронними підпи...
SignRequest
signrequest.com
Підпишіть самі або отримайте підпис на документах. Легко, безпечно, юридично обов’язковий і безкоштовний.
DottedSign
dottedsign.com
Підписуйте документи онлайн за допомогою DottedSign в Інтернеті, на пристроях iOS і Android у законний спосіб. Зробіть свій перший електронний підпис сьогодні!
Signwell
signwell.com
SignWell (раніше Docsketch). Настільки легко підписуйте документи, щоб скоротити час виконання вдвічі. SignWell — це інструмент електронного підпису для юридично зобов’язуючого підпису та швидшого підписання документів.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Створюйте підписи електронної пошти та керуйте ними за допомогою генератора підписів електронної пошти NEWOLDSTAMP. Налаштуйте шаблони підпису електронної пошти відповідно до свого бренду.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — це веб-платформа для централізованого, швидкого та інтуїтивно зрозумілого створення, керування та відображення підписів електронної пошти для будь-якої організації з будь-якого ПК чи мобільного пристрою. Інтегрується з будь-яким рішенням електронної пошти (Microsoft 365, Google Workspac...
Workiro
workiro.com
Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.
Signority
signority.com
Signority — це інструмент електронного підпису та автоматизації документообігу, який замінює процес «друк-підпис-сканування». Компанія Signority, заснована у 2010 році, відповідає вимогам HIPAA та є провідним постачальником електронних підписів у секторах охорони здоров’я, кадрового забезпечення, не...
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — це безкоштовне, сучасне та просте рішення електронного підпису. Окрім безкоштовного тарифного плану, ми пропонуємо довічну угоду, яка відрізняє нас від понад 90% інших програм електронного підпису. Замість того, щоб платити щомісячну плату за застарілу програму, як-от DocuSign, ви можете...