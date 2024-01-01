Альтернативи - Eventors

Blerter

blerter.com

Blerter — це проста та зручна у використанні платформа для проведення подій, яка допомагає вам централізувати комунікації, операції та процеси безпеки, об’єднуючи всю вашу команду в одному місці. Оптимізуйте свою доставку, будьте готові до того, що може піти не так, і збільште залучення команди під ...