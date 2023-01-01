Альтернативи - Eventify
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Airmeet
airmeet.com
Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
ON24
on24.com
Найкраща цифрова платформа для створення та проведення професійних вебінарів із аудіо та відео в прямому ефірі, багатих даними та повністю фірмових, за допомогою ON24 Webcast Elite.
BrightTALK
brighttalk.com
Відкривайте та навчайтеся з найяскравішими професіоналами світу
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.
Liveform
livestorm.co
Livestorm надає просте програмне забезпечення для відеозв’язку для бізнесу. Проводьте вебінари в прямому ефірі, попередньо записані чи автоматизовані, легко створюйте онлайн-зустрічі та приєднуйтесь до них.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Run The World
runtheworld.today
Run The World допомагає вам проводити віртуальні конференції, переговори та щасливі години. Створюйте цікаві онлайн-події, щоб навчати, спілкуватися та створювати спільноту. Почніть безкоштовно!
HeySummit
heysummit.com
Створюйте красиві віртуальні події, конференції, курси тощо, щоб залучати свою аудиторію та розвивати свою спільноту за допомогою маркетингу на основі подій.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...
Swapcard
swapcard.com
Проводьте розумніші виставки та конференції без головного болю Swapcard — це проста у користуванні платформа для реєстрації та залучення учасників, створена для збільшення доходу від ваших заходів.
Balloon
balloon.app
Платформа, що підтримується дослідженнями, яка відкриває ідеї та відгуки, усуваючи групове мислення та посилюючи голоси. Скоротити час зустрічі на 70%.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.
Remo
remo.co
Оживіть автентичний онлайн-досвід із Remo. ✓ Події всіх типів ✓ Інтерактивний контент ✓ Спонсорські банери ✓ Збільшення вашої участі в 4 рази.
Meetaway
meetaway.com
Meetaway is a virtual event platform that makes it easy and simple for event organizers to bring their audience together, network, and build meaningful relationships. Meetaway helps your attendees meet the people they want to meet. hen setting up an event, organizers can set up matching criteria tha...
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
We make the complex simple. Deal Room is your simple all-in-one event management platform for in-person, virtual and hybrid events. Simply organise. Simply customise. Simply network. -Best networking experience with comprehensive functionalities -Built-in features and integrations-Virtual, hybrid a...
Deal Room Events Participant
dealroomevents.com
We make the complex simple. Deal Room is your simple all-in-one event management platform for in-person, virtual and hybrid events. Simply organise. Simply customise. Simply network. -Best networking experience with comprehensive functionalities -Built-in features and integrations-Virtual, hybrid a...
Virbela
virbela.com
Virbela builds engaging virtual worlds for remote work, learning, and events. Founded in 2012 by a team of behavioral psychologists, Virbela’s mission is to help organizations and people thrive in a remote-first future. With immersive 3D spaces that are deeply social and collaborative, Virbela bring...
Dryfta
dryfta.com
Too many tools, Too much chaos? Get Dryfta, the all-in-one event platform that event organizers use to collect proposals & talks, sell tickets online, create interactive program schedule, host virtual meetings, and boost attendee engagement with a full-featured networking app.
streamGo
streamgo.events
We Want To Be Different. We started streamGo to make online events better. Better for brands and better for attendees. For a long time online events meant that presenters had to spend more time learning systems than learning their content. Attendees would have to download and install programs to wat...
Prosple
prosple.com
Prosple’s helps over 4 million students and recent graduates across the Asia Pacific region. We work with over 180 career service teams across the Asia Pacific region to connect their students to thousands of local and international opportunities and help provide high-quality career preparation cont...
Haia
haia.live
You're right. There are some great video conferencing solutions, for events - think Haia. The biggest problem in online and hybrid events is attendee engagement leading to a poor user experience - it is difficult to navigate or engage at an event. No event platforms have really mastered this yet. Un...
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim is an innovative virtual event platform with interactive features that help you host engaging events. With customizable 3D virtual booths, live chat and video, and detailed reports on visitor engagement, ExpoSim is perfect for hosting virtual expos, trade shows, and more. Our primary value l...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom is the next evolution in digital collaboration and engagement – a fully customizable 3D environment built for all your virtual requirements. The new world of work is not the 2D video conferencing hell you've been trapped in. It's an immersive digital experience that empowers connection, co...
Talentspace
talentspace.io
Talentspace is a virtual and hybrid recruiting events platform. With its user-centric and video-first design, Talentspace allows employers, career centers and workforce boards to host immersive and memorable career events.
myOnvent
myonvent.com
myOnvent is a comprehensive and innovative online event and community platform with extensive experience hosting a wide variety of events online or as a hybrid component to in-person events (academic conferences, expos and fairs, virtual conferences, and more). myOnvent's platform can be used as a o...
Premier Virtual
premiervirtual.com
The Premier Virtual platform allows organizations to transform their hiring into a seamless virtual process. Our all-in-one virtual recruitment suite will give you the flexibility to host online job fairs, and offer 24/7 access to job seekers looking to connect. The platform has helped over 60,000 e...
Engagez
engagez.com
Engagez — це одна з провідних універсальних цифрових платформ для залучення компаній, яким потрібно залучати потенційних клієнтів, клієнтів, партнерів і співробітників до програм маркетингу, продажів, навчання та освіти. Одна платформа для всього занурення: віртуальні події, гібридні події, зустрічі...
Chati
chati.com
Гнучкий, масштабований конструктор віртуальних подій, який є доступним, захоплюючим і змусить відвідувачів радіти наступній події. Маючи десятиліття досвіду створення віртуальних заходів, Chati надає всі інструменти, необхідні для успішного проведення захоплюючої події. Надаючи клієнтам можливість п...
Social27
social27.com
Social27 підтримує події, які прискорюють продажі та створюють спільноту. Проводьте віртуальні, гібридні, особисті події та веб-трансляції, які є веселими, безпечними та глобальними. Платформа віртуальних подій Social27 надає найкращі віртуальні та гібридні можливості для спілкування відвідувачів, д...
EventAct
eventact.com
Eventact — це SaaS для керування подіями. Eventact дозволяє організаторам подій створювати та керувати віртуальними, гібридними та особистими подіями. Eventact містить усе необхідне для керування подіями. Модулі включають реєстрацію, розміщення, розміщення віртуальних подій, конструктор веб-сайтів п...
Eventee
eventee.co
Завдяки інтуїтивно зрозумілому та красивому інтерфейсу як мобільного, так і веб-додатку, наші клієнти можуть охопити понад 70% бази користувачів за подію. Функції Eventee дозволяють ефективно керувати своєю подією, підвищити залученість відвідувачів і покращити загальний досвід події. Включені функц...
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для...
Brella
brella.io
Brella — це провідна платформа для проведення особистих, гібридних і віртуальних подій. Провідні світові конференції та виставки довіряють Brella забезпечити їх події відповідним контентом, якісним спілкуванням та інноваційними можливостями для отримання доходу. Ретельна аналітична звітність Brella,...
Cadence
eventcadence.com
Cadence — це універсальна платформа для планування, проведення та проведення особистої чи віртуальної події вашої мрії. Завдяки приголомшливим зображенням, спеціальним кольорам і унікальним логотипам ваш бренд стане розширенням нашої платформи. Незалежно від того, чи це віртуальна конференція компан...
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — це рішення для організації конференцій для дослідників та організаторів заходів. З Fourwaves ви можете легко керувати будь-якими науковими подіями від віртуальних постерних сесій до глобальних конференцій. Деякі функції включають: - Конструктор веб-сайтів подій - Інструменти реєстрації т...
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — це проста у використанні платформа для віртуальних і гібридних подій, яка дозволяє організаторам за лічені хвилини проводити події з власного веб-сайту. Eventmix надає вам усі необхідні інструменти, щоб не лише легко проводити та монетизувати свої події, але й підтримувати зацікавленість ...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI — це комплексне програмне забезпечення для керування подіями нового покоління на основі штучного інтелекту та CRM для відвідувачів. Він пропонує додатки для проведення подій, веб-сайт, реєстрацію, живі опитування, опитування, живі карти, додатки для кількох подій, послуги з формування потенц...
Azavista
azavista.com
Azavista — це рішення для організаторів корпоративних заходів, які прагнуть оптимізувати процеси планування заходів. Ми пропонуємо повний набір технологічних рішень для проведення заходів, придатних для будь-якої події у вашому календарі, які допоможуть вам підвищити ефективність, покращити спілкува...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...
Attendease
attendease.com
Передове програмне забезпечення для корпоративних заходів і планування зустрічей. Attendease — це найкраще рішення для організації заходів для планувальників і організаторів зустрічей. Від особистого до гібридного та віртуального, наша платформа охоплює всі аспекти стилю життя вашої події. Просуйте ...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — це універсальна платформа для організації подій, яка допомагає великим корпораціям створювати унікальні особисті, гібридні та віртуальні події. Настроювані функції Eventtia та інтеграція API дозволяють провідним світовим компаніям ефективно керувати відвідувачами, створювати цікаві кампан...
Eventcube
eventcube.io
Eventcube дає змогу організаторам подій створювати значущі віртуальні, особисті та гібридні події за допомогою чудової технології керування подіями, яку можна повністю налаштувати та позначити білою міткою на кожній точці... Показати більше. За допомогою Eventcube ви можете побудувати фірмову сцену ...
Canapii
canapii.com
Відзначена нагородами платформа для організації подій Canapii розроблена для організацій будь-якого розміру, щоб забезпечити унікальні та захоплюючі особисті, гібридні та віртуальні події. Наші цифрові інструменти та рішення дозволяють оптимізувати всю організацію подій – від онлайн-продажу квитків ...
EventMobi
eventmobi.com
Платформа наскрізного керування подіями EventMobi дозволяє організаторам подій легко планувати, просувати, монетизувати та надавати захоплюючі віртуальні, гібридні та особисті події. Платформа EventMobi з 2009 року використовується понад 10 000 організаторів заходів у 72 країнах, починаючи з веб-сай...
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — це справжня наскрізна локальна, віртуальна та гібридна платформа для керування подіями та взаємодії. PheedLoop підтримує все: від нативного потокового передавання, віртуальних виставкових залів, друку бейджів, реєстрації, синхронізованих порталів доповідачів/експонентів і миттєвих мобіль...
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — це маркетингова платформа наступного покоління, створена з нуля для збору, аналізу та використання безпрецедентної кількості даних для значно кращих подій і конференцій. Будучи справжньою платформою SaaS, RainFocus спрощує реєстрацію подій, керування вмістом, активацію експонентів і робо...
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для управління подіями. Ми пропонуємо рішення для ...
Swoogo
swoogo.events
З наголосом на простоті, функціональності та справжньому духу «зроби сам» Swoogo — це зручна платформа для керування подіями, яка допомагає об’єднати людей з будь-якого місця. Надпотужність Swoogo оптимізує організаційні аспекти кожного типу подій, від реєстрації та планування сеансу до звітів із да...
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину пла...
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потен...
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — це готова гібридна платформа для проведення подій і програмне забезпечення для подій і вражень. Ми пропонуємо всеосяжне рішення для продажу квитків на події та реєстрації, відео в прямому ефірі та трансляції на вимогу, маркетингу та просування. Клієнти продають квитки, збирають реєстрацію...
Glue Up
glueup.com
Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, упр...
Brandlive
brandlive.com
Додайте магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі за допомогою Brandlive, вашої платформи для створення чудових відеовражень. Незалежно від того, чи це щомісячні вебінари, презентації продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям реалізовувати проект...
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic як жодна інша технологічна компанія розуміє потреби індустрії зустрічей. Заснована в 1997 році, ми вже майже 25 років тримаємо руку на пульсі технологій проведення заходів. Наш обширний набір програмного забезпечення та послуг підтримує організаторів заходів у кожному аспекті створення на...
WorkCast
info.workcast.com
WorkCast — це хмарна платформа, яка використовується для створення повністю фірмових вебінарів, прямих трансляцій і віртуальних подій. З 2008 року ми допомагаємо компаніям розвиватися у сферах публікацій, фінансових технологій, асоціацій та освіти, спрощуючи для них взаємодію зі своєю аудиторією в д...
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні ...