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Альтернативи - EventBookings

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

WebinarNinja дозволяє створювати, проводити та ділитися вебінарами без жодних турбот. Почніть сьогодні та створіть свій перший вебінар за 10 секунд.

Worksup

Worksup

worksup.com

Ми організовуємо конференції та бізнес-заходи вже більше 20 років. Одного разу, зіткнувшись з різними викликами індустрії заходів, ми вирішили створити платформу для проведення заходів, просту у використанні для відвідувачів і швидку для налаштування для організаторів. Тепер наш досвід охоплює весь ...

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.

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