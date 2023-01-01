Альтернативи - Event Temple
Skedda
skedda.com
Офіси, коворкінги, університети, спортивні майданчики, студії та церкви – це лише деякі з місць, які керують використанням своїх столів, кімнат, кортів, студій, залів та всіх інших «просторів» за допомогою Skedda.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Просте, потужне та повне програмне рішення для сучасного професіонала проведення заходів.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat — це програмне забезпечення для онлайн-кейтерингу та організації подій, яке збільшує продажі та спрощує бронювання ресторанів, готелів та унікальних закладів.
Propared
propared.com
Propared – Програмне забезпечення для планування виробництва для організації мистецтва та заходів
Harpsen
harpsen.com
Harpsen is an all-in-one event management software created for the wedding and event industry.
Releventful
app.releventful.com
Releventful provides event industry business owners an all-in-one tool kit designed to keep them organized and connected, while saving time and money,
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo is based near Denver, Colorado, and was started in 2019 by Dean Evans, the founder of Dean Evans and Associates and creator of the EMS Scheduling Software system. Mazévo is a small and active team dedicated to providing the best software for scheduling rooms and events and the best customer s...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific is a one-stop venue management software for event venues based out of Southeast Asia. Hundreds of businesses have benefited from the advanced venue management software features such as CRM, Reporting & Statistics, Smart Schedulling, Venue Management, Email Marketing, Payment, and many mor...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations пропонує потужне онлайн-програмне забезпечення для планування та керування подіями для місць проведення подій, кейтерингових компаній і професіоналів. Планування заходів – не турбуйтеся про документи Word, електронні листи та пошук інформації в різних місцях. MICE забезпечує впевнені...
Perfect Venue
perfectvenue.com
Розпочніть БЕЗКОШТОВНУ ПРОБНУ ВЕРСІЮ сьогодні на PerfectVenue.com! Кредитна картка не потрібна. Perfect Venue допомагає незалежним ресторанам, гостинним групам і всім типам закладів, надаючи просту у використанні та доступну систему, яка спрощує процес продажу подій. Perfect Venue дозволяє нашим клі...
Brightly
brightlysoftware.com
Event Manager™ від Brightly — це комплексна хмарна платформа для планування об’єктів, яка допомагає командам планувати, організовувати та просувати заходи організації, гарантуючи, що команди мають потрібні інструменти для централізації та автоматизації процесу від початку до закінчити. У світі, де б...
Planning Pod
planningpod.com
Універсальне програмне забезпечення № 1 для організації подій та організації подій. Подивіться, як понад 20 тисяч професіоналів заощаджують понад 62 години на місяць і оптимізують процеси та комунікації за допомогою нашого повного програмного забезпечення для керування онлайн-подіями
Weven
weven.co
Універсальна система керування приміщеннями для безперебійної співпраці між приміщеннями, клієнтами та постачальниками.