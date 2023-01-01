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Альтернативи - Event Temple

Skedda

Skedda

skedda.com

Офіси, коворкінги, університети, спортивні майданчики, студії та церкви – це лише деякі з місць, які керують використанням своїх столів, кімнат, кортів, студій, залів та всіх інших «просторів» за допомогою Skedda.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Просте, потужне та повне програмне рішення для сучасного професіонала проведення заходів.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat — це програмне забезпечення для онлайн-кейтерингу та організації подій, яке збільшує продажі та спрощує бронювання ресторанів, готелів та унікальних закладів.

Propared

Propared

propared.com

Propared – Програмне забезпечення для планування виробництва для організації мистецтва та заходів

Harpsen

Harpsen

harpsen.com

Harpsen is an all-in-one event management software created for the wedding and event industry.

Releventful

Releventful

app.releventful.com

Releventful provides event industry business owners an all-in-one tool kit designed to keep them organized and connected, while saving time and money,

Mazévo

Mazévo

gomazevo.com

Mazévo is based near Denver, Colorado, and was started in 2019 by Dean Evans, the founder of Dean Evans and Associates and creator of the EMS Scheduling Software system. Mazévo is a small and active team dedicated to providing the best software for scheduling rooms and events and the best customer s...

Venuerific

Venuerific

venuerific.com

Venuerific is a one-stop venue management software for event venues based out of Southeast Asia. Hundreds of businesses have benefited from the advanced venue management software features such as CRM, Reporting & Statistics, Smart Schedulling, Venue Management, Email Marketing, Payment, and many mor...

MICE Operations

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operations пропонує потужне онлайн-програмне забезпечення для планування та керування подіями для місць проведення подій, кейтерингових компаній і професіоналів. Планування заходів – не турбуйтеся про документи Word, електронні листи та пошук інформації в різних місцях. MICE забезпечує впевнені...

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

Розпочніть БЕЗКОШТОВНУ ПРОБНУ ВЕРСІЮ сьогодні на PerfectVenue.com! Кредитна картка не потрібна. Perfect Venue допомагає незалежним ресторанам, гостинним групам і всім типам закладів, надаючи просту у використанні та доступну систему, яка спрощує процес продажу подій. Perfect Venue дозволяє нашим клі...

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Event Manager™ від Brightly — це комплексна хмарна платформа для планування об’єктів, яка допомагає командам планувати, організовувати та просувати заходи організації, гарантуючи, що команди мають потрібні інструменти для централізації та автоматизації процесу від початку до закінчити. У світі, де б...

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Універсальне програмне забезпечення № 1 для організації подій та організації подій. Подивіться, як понад 20 тисяч професіоналів заощаджують понад 62 години на місяць і оптимізують процеси та комунікації за допомогою нашого повного програмного забезпечення для керування онлайн-подіями

Weven

Weven

weven.co

Універсальна система керування приміщеннями для безперебійної співпраці між приміщеннями, клієнтами та постачальниками.

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