WebCatalog
Enki

Enki

enki.com

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Enki — це найефективніший спосіб навчитися Looker, Tableau, SQL, Excel та іншим навичкам обробки даних. Навчання, повністю адаптоване до ролі та команди. Використовуйте дані якомога ефективніше для вашої ролі.

Вебсайт: enki.com

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