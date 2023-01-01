Enki — це найефективніший спосіб навчитися Looker, Tableau, SQL, Excel та іншим навичкам обробки даних. Навчання, повністю адаптоване до ролі та команди. Використовуйте дані якомога ефективніше для вашої ролі.

Вебсайт: enki.com

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