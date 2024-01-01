Альтернативи - Encord
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
FaceCheck.ID
facecheck.id
Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.
Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 200...
Appen
appen.com
Розблокуйте Generative AI за допомогою Appen. Наші провідні в галузі продукти, глибокий досвід і неперевершена глобальна команда фахівців з навчання штучному інтелекту забезпечують винятковий досвід клієнтів. Ми є вашим надійним партнером із обробки даних, який дозволяє найбільш інноваційним компан...
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платфо...
Deepnote
deepnote.com
Керовані блокноти для науковців і дослідників даних.
Microsoft Fabric
microsoft.com
Перенесіть свої дані в еру ШІ. Змініть те, як усі отримують доступ, керують і діють на основі даних і статистичних даних, об’єднавши кожне джерело даних і аналітичну службу разом — на єдиній платформі на базі ШІ.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.
Roboflow
roboflow.com
Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
Obviously AI
obviously.ai
Весь процес запуску Data Science – побудова алгоритму машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів, упаковані в один клік.
Observable
observablehq.com
Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, Lightning fast – платформа для команд, які створюють ШІ без головного болю.
Riku.AI
riku.ai
Експеримент з А.І. Один майданчик, кілька провайдерів. Riku — це сховище вашого штучного інтелекту. творіння та місце для збереження, розповсюдження та експериментування з новітніми технологіями. Riku — це універсальне рішення для створення індивідуальних моделей за допомогою технології NLP.
Scale AI
scale.com
Компанія Scale, якій довіряють компанії світового рівня, надає високоякісні навчальні дані для додатків ШІ, таких як безпілотні автомобілі, картографування, AR/VR, робототехніка тощо.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
RunLve
web.runlve.com
Runlve знаходиться в центрі революції ШІ. Runlve надає інструменти науки про дані, MLO, а також керування даними та моделями, щоб надати нашим клієнтам і спільноті можливості ШІ для просування їхніх проектів.
Surge AI
surgehq.ai
Навчіться ШІ багатству людської мови. Створюйте потужні набори даних NLP, використовуючи робочу силу та платформу глобального маркування даних Surge AI.
Labelbox
labelbox.com
Механізм даних для ШІ. Керування даними, маркування за допомогою штучного інтелекту, навчання моделей і діагностика, а також послуги маркування — все на одній платформі для надзвичайно швидкого створення кращих продуктів ШІ.
Hex
hex.tech
Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП у вашій базі даних. Застосуйте потужність моделей OpenAI GPT і Hugging Face до текстових даних у вашій базі даних лише за кілька рядків SQL
neptune.ai
neptune.ai
Реєструйте, упорядковуйте, порівнюйте, реєструйте та діліться всіма своїми метаданими моделі ML в одному місці. - Автоматизуйте та стандартизуйте в міру зростання вашої команди моделювання - Співпрацюйте над моделями та результатами зі своєю командою та всієї організації - Використовуйте хостинг, р...
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
OpenAI
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
Kili Technology
kili-technology.com
Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.
Akkio
akkio.com
Прогностичний ШІ для аналітиків. Надайте своїм операціям конкурентну перевагу за допомогою швидкої інформації та прогнозів без зусиль. Кодування не потрібно.