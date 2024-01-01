Альтернативи - Embroker
Revolut
revolut.com
Один додаток для всього, що стосується грошей. Від повсякденних витрат до планування майбутнього із заощадженнями та інвестиціями, Revolut допоможе вам отримати більше від ваших грошей.
Revolut Business
revolut.com
Обліковий запис без кордонів із потужними персоналізованими інструментами в одному місці, що дає вам повний контроль над фінансами вашого бізнесу.
Holvi
holvi.com
Ваш обліковий запис «все в одному» для самозайнятості. Банківські операції, виставлення рахунків і бухгалтерія – плюс нова кредитна картка для бізнесу. Все в одному місці, щоб ви могли зосередитися на важливому. Це спрощене робоче життя.
Lendio
lendio.com
Lendio (раніше Funding Universe), що базується в штаті Юта, заснована в 2011 році Броком Блейком і Трентом Міскіном, є безкоштовним онлайн-ринком кредитів у США, орієнтованим на власників малого бізнесу.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox пропонує швидкий і легкий доступ до фінансування бізнесу на суму до 150 000 доларів США. Дізнайтеся, як наші варіанти кредитної лінії та строкової позики можуть сприяти розвитку вашого бізнесу.
Vouch
vouch.us
Вауч — це новий вид цифрового страхування, який захищає стартапи від помилок, судових розглядів і атак.
Crowdcube
crowdcube.com
Купуйте акції європейських приватних компаній, що швидко розвиваються.
FundThrough
fundthrough.com
On-demand working capital for growing businesses. FundThrough offers businesses instant access to funds from unpaid invoices on an easy-to-use, online funding platform. Funding facility ranges from $500 to over $2 million, depending on the strength of the business' sales. Wherever a business is in i...
Hedonova
hedonova.io
Hedonova is a SEC-regulated alternative investment fund that allows you to invest in 12+ exotic alternative asset classes by simply investing in one fund. Our investment experts allocate your money in assets like wine, art, startups, crypto, real estate, and others. You may consider it a Mutual Fund...
Kiva
kiva.org
Kiva envisions a financially inclusive world where all people hold the power to improve their own lives.
Foundy
foundy.com
Foundy є провідною європейською наскрізною платформою M&A, яка допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання всього за 30 днів. Ваша наскрізна платформа для купівлі та продажу бізнесу. Foundy допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання в 3 рази швидше та економічніше, ніж традиц...
Seedrs
seedrs.com
Можливості онлайн-інвестування в найкращі нові стартапи, а також залучення початкових і ангельських інвестицій за допомогою провідного європейського краудфандингового сайту Seedrs.