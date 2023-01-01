існує з 1997 року та передає 23 мільйони податкових декларацій на рік.

Вебсайт: elster.de

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ELSTER». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.