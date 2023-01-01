Electricity Map

API Electricity Maps надає цілодобовий доступ у всьому світі до даних про інтенсивність викидів вуглецю в електромережі в режимі реального часу, а також у вигляді прогнозу на наступні 24 години.

Вебсайт: electricitymaps.com

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