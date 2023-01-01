Альтернативи - Edition Digital

Scompler

scompler.com

Scompler дозволяє визначити всі важливі елементи контент-стратегії від ваших власних цілей і переваг для читача, через персон і шлях покупця до форматів, медіа та каналів. За допомогою Scompler ви можете організувати весь свій вміст за допомогою стратегічного тематичного планування та створювати йог...