Альтернативи - Ecwid

Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-продавцям набір послуг, «включаючи платежі, мар...

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום‎) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає послуги веб-розробки на основі хмари. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами ...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

Продавайте онлайн за допомогою повністю настроюваної електронної комерційної платформи з відкритим кодом, створеної для WordPress.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

Створіть унікальний інтернет-магазин, продавайте свої роботи та ведіть творчий бізнес. Ідеально підходить для дизайнерів одягу, груп, виробників ювелірних виробів, ремісників та інших художників.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Немає платформи для розробки коду.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Платформа електронної комерції для зростаючого бізнесу. Запустіть, масштабуйте та керуйте своїм бізнесом за допомогою комплексної комерційної платформи Dukaan.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

Zoho Commerce містить усі інструменти, необхідні для створення веб-сайту, прийому замовлень, відстеження запасів, обробки платежів, керування доставкою, просування вашого бренду та аналізу ваших даних.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

Найпотужніший розробник програм для iOS і Android Потужний і простий у використанні конструктор мобільних додатків BuildFire дає змогу створювати мобільні додатки для iOS і Android за частку часу та грошей. Простий та інтуїтивно зрозумілий конструктор додатків - кодування не потрібне Створюйте вл...

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce — це платформа електронної комерції, що зареєстрована на NASDAQ і надає роздрібним торговцям послуги програмного забезпечення як послуги. Платформа компанії включає створення інтернет-магазину, пошукову оптимізацію, хостинг, маркетинг і безпеку для малого та середнього бізнесу.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

Створіть програму за допомогою найпотужнішого конструктора мобільних програм. AppMySite полегшує розробку програм. Створюйте нативні мобільні додатки преміум-класу для Android та iOS без написання жодного рядка коду.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix — це найпростіший спосіб продавати цифрові товари онлайн. Продайте програмне забезпечення, послуги на вимогу та членство за лічені хвилини.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Продавайте цифрові продукти з комісією 0%. Sellpass — це комплексна платформа для запуску, ведення та розвитку цифрового бізнесу — від програмного забезпечення до спільнот і всього іншого.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Приймайте платежі онлайн, будь-коли та будь-де. 2Checkout.com — це служба обробки онлайн-платежів, яка допомагає приймати кредитні картки, PayPal і дебетові картки.

OpenCart

OpenCart

opencart.com

Система безкоштовного кошика для покупок. OpenCart — це рішення для онлайн-комерції з відкритим вихідним кодом на основі PHP.

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy — це універсальна платформа для ведення вашого бізнесу SaaS. Платежі, підписки, глобальне дотримання податкового законодавства, запобігання шахрайству, мультивалютна підтримка, невдале відновлення платежу, інтеграція PayPal тощо. Ми полегшуємо ведення вашого бізнесу з програмного забез...

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

SendOwl дозволяє вам легко продавати цифрові продукти безпосередньо вашій аудиторії з вашого блогу, соціальних мереж або будь-де, де ви можете вставити посилання

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.

SAP

SAP

sap.com

У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

Легко створіть свій мобільний додаток. AI робить розробку вашого додатка на нашій відзначеній нагородами платформі швидшою та економічнішою. Дивись, як це працює.

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