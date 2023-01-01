Альтернативи - Ecosia

DuckDuckGo

duckduckgo.com

DuckDuckGo (також скорочено DDG) — це інтернет-пошукова система, яка наголошує на захисті конфіденційності шукачів і уникненні бульбашки фільтрів персоналізованих результатів пошуку. DuckDuckGo відрізняється від інших пошукових систем тим, що не профілює своїх користувачів і показує всім користувача...