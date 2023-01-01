Альтернативи - Ecosia
Google Search
google.com
Шукайте інформацію в усьому світі, зокрема веб-сторінки, зображення, відео тощо. Google має багато спеціальних функцій, які допоможуть вам знайти саме те, що ви шукаєте.
DuckDuckGo
duckduckgo.com
DuckDuckGo (також скорочено DDG) — це інтернет-пошукова система, яка наголошує на захисті конфіденційності шукачів і уникненні бульбашки фільтрів персоналізованих результатів пошуку. DuckDuckGo відрізняється від інших пошукових систем тим, що не профілює своїх користувачів і показує всім користувача...
Microsoft Bing
bing.com
Bing — це веб-пошукова система, якою володіє та керує Microsoft. Служба бере свій початок від попередніх пошукових систем Microsoft: MSN Search, Windows Live Search і пізніше Live Search. Bing надає різноманітні пошукові служби, включаючи продукти для пошуку в Інтернеті, відео, зображеннях і картах....
Brave Search
search.brave.com
Brave Search не відстежує вас або ваші запити. Коли-небудь. Приватний, незалежний і прозорий Brave Search є справжньою альтернативою Google.
You.com
you.com
Приватна пошукова система, яка підсумовує Інтернет для вас.
Yandex Search
yandex.com
Пошук Яндекса — пошукова система, яка належить російській корпорації Яндекс. Це основний продукт Яндекса.
百度
baidu.com
Baidu, Inc. (кит. 百度; піньїнь: Bǎidù, що означає «сто разів», англ. BY-doo) — китайська багатонаціональна технологічна компанія, що спеціалізується на пов’язаних з Інтернетом послугах і продуктах, а також на штучному інтелекті (ШІ) зі штаб-квартирою в районі Хайдянь у Пекіні. Район. Це одна з найбіл...
네이버 검색
naver.com
Пошук Naver Станом на вересень 2017 року Naver обробляв 74,7% усіх веб-пошуків у Південній Кореї та мав 42 мільйони зареєстрованих користувачів. Понад 25 мільйонів корейців використовують Naver як стартову сторінку в браузері за замовчуванням, а мобільний додаток відвідує 28 мільйонів щодня. Naver ...
Yahoo Search
yahoo.com
Пошукова система, яка допоможе вам знайти саме те, що ви шукаєте. Знайдіть найрелевантнішу інформацію, відео, зображення та відповіді з усього Інтернету.
Startpage
startpage.com
Шукайте та переглядайте Інтернет без відстеження чи націлювання. Startpage — це найприватніша пошукова система у світі. Використовуйте Startpage, щоб захистити свої особисті дані.
Swisscows
swisscows.com
Swisscows — це безпечна пошукова система для даних. Ми дуже серйозно ставимося до конфіденційності наших користувачів.
Qwant Search
qwant.com
Пошукова система, яка нічого не знає про вас і яка змінює все: нульове відстеження ваших пошуків, нульове використання особистих даних, нульова цільова реклама.
搜狗
sogou.com
Sogou Search — це інтерактивна пошукова система третього покоління в світі, яка підтримує пошук у загальнодоступних облікових записах і статтях WeChat, пошук Zhihu, пошук і переклад англійською мовою тощо, а також надає користувачам професійні, точні та зручні послуги пошуку за допомогою незалежно р...
Seznam
seznam.cz
Найбільш відвідуваний чеський інтернет-портал, який пропонує пошукову систему, електронну пошту, актуальні новини, прогноз погоди та корисні посилання. Seznam.cz – веб-портал і пошукова система в Чеській Республіці. Заснований у 1996 році Іво Лукачовичем у Празі як перший веб-портал у Чеській Респу...
360搜索
so.com
360 Search — це безпечна, точна та надійна пошукова система нового покоління. Покладаючись на переваги безпеки материнського бренду 360, вона комплексно перехоплює всі види шкідливих веб-сайтів, таких як фішинг і шахрайство, і надає більш безпечні пошукові служби . Пошук 360 настільки надійний.
Cốc Cốc Tìm Kiếm
coccoc.com
Coc Coc — це в’єтнамська пошукова система, яка зосереджується на розробці можливостей обробки в’єтнамської мови для оптимізації результатів пошуку відповідно до потреб в’єтнамців.