Альтернативи - EAT Club

Foodee

food.ee

Foodee – це корпоративна платформа громадського харчування, яка доставляє їжу з місцевих ресторанів до офісів у Північній Америці. Зручно замовляйте індивідуально упаковані страви для своєї команди з варіантами, доступними для кожного їдця. Отримуйте підібрані пропозиції ресторанів на основі дієтичн...