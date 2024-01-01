Альтернативи - Easypromos
UpViral
upviral.com
Розіграші та винагороди UpViral — це найшвидший спосіб розвивати свій бізнес в Інтернеті. Генеруйте трафік, розширюйте свій список і перетворюйте передплатників на клієнтів.
Heyo
heyo.com
Використовуйте Heyo, щоб легко створювати програми для тоталізаторів, конкурсів і кампаній, які публікуються на мобільних пристроях, у Facebook і будь-де в Інтернеті.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond дозволяє маркетологам легко створювати цільові сторінки та проводити конкурси, відстежувати потенційних клієнтів, надсилати електронні листи тощо.
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання. Ми дозволяємо вам проводити чудові кампанії, які сприяють розвитку вашого бізнесу.
SweepWidget
sweepwidget.com
Проводьте захоплюючі конкурси та розіграші. Збільште кількість підписників у соціальних мережах, збільште кількість підписок на інформаційні бюлетені, залучіть нових потенційних клієнтів, залучіть свою аудиторію, збільште відвідуваність веб-сайту та багато іншого.
Socialman
socialman.net
Socialman — це платформа SaaS для створення та керування роздачами через численні канали соціальних мереж. Це кросплатформна програма, яка дозволяє користувачам публікувати вміст у Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord і Twitch. Доступні ...
Osortoo
osortoo.com
Osortoo дозволяє легко вибирати переможців для конкурсів, розіграшів або розіграшів, створювати гарну цільову сторінку, створювати сторінку реєстрації на подію, демонструвати конкурс під час події, вибирати переможця в соціальній мережі.
ShortStack
shortstack.com
Приєднуйтесь до тисяч брендів зі списку Fortune 500, рекламних агентств і малих підприємств, які використовують ShortStack для створення індивідуальних інтерактивних маркетингових кампаній. Створюйте настроювані конкурси, тоталізатори, вікторини, розіграші хештегів, конкурси з коментарями, цільові ...
Trade Show Prize Co
tradeshowprize.co
Trade Show Prize Co (TSPC) specializes in simple, streamlined, and affordable live event giveaways. This platform offers a central location for setting up, executing, and following up on the sweepstakes you run in your trade show booth. Easily track the progress of giveaways, instantly export leads,...
Shopobill
shopobill.com
Shopobill is a Retail Media and Shopper Engagement solution that helps retailers and FMCG/CPG producers to grow sales. * Self service system for retailers to launch and promote value added promotions on behalf of FMCG producers * No code promotion engine with 400+ tested & proven mechanics to stim...
PromoSimple
promosimple.com
PromoSimple — це веб-програма, яка надає веб-сайтам, брендам і блогам прості рішення для створення, керування та синтезу даних для онлайн-роздач, тоталізаторів і конкурсів. Основна мета PromoSimple полягає в тому, щоб якомога легше для компаній утримувати та розширювати відповідні клієнтські бази з...
Leevia
leevia.com
Leevia is the first Italian platform that allows you to create, manage and monitor online contests in line with the Italian regulations on prize competitions and with the European law on privacy (GDPR). It provides services to marketing and communication agencies and big brands to collect qualified ...
Fyre
fyre.id
Fyre — маркетинговий інструмент, створений спеціально для індустрії блокчейнів. Базуючись на протоколі Hypersign, особистих і соціальних облікових даних, Fyre дозволяє компаніям розвивати культових підписників за допомогою вибухових рекламних акцій у реальному часі за допомогою вибухів у соціальних ...
Sweep
sweep.net
Sweep is the sustainability data management platform. Its market-leading, AI-powered software helps organizations understand all extra-financial data across their business and value chain to manage increasing disclosure requirements and take action to meet sustainable business goals. Co-founded by...
Contests for Pages
contest-app.co
Contests for Pages is an application to publish contests on your Facebook Page.
AppSorteos
app-sorteos.com
App-Sorteos.com it's an online and free tool to create Instagram Giveaways, Sweepstakes, Contests and Promotions, allowing you to pick a random comment from your Instagram photo.
Sweeppea
web.sweeppea.com
Повне та самообслуговування розіграшів: Sweeppea дозволяє легко проводити рекламні акції на основі призів, які залучають потенційних клієнтів, збільшують залучення та продажі. Sweeppea дозволяє користувачам охоплювати клієнтів за допомогою мобільного телефону за допомогою текстових розіграшів. Swee...
Strutta
strutta.com
Провідна в галузі технологія Strutta з’єднує бренди з їхніми цільовими споживачами за допомогою потужних соціальних реклам. Інструменти Strutta дозволяють агентствам, брендам і розробникам легко створювати інтерактивні конкурси та тоталізатори та керувати ними. Strutta проводить відзначені нагорода...
Launchpad6
launchpad6.com
Launchpad6 provides cloud based web applications that instantly creates brandable online video solutions to power your video requirements . Harness the power of video in ways you never thought possible. Attract customers and generate different user engagement behaviours with the unique capabilitie...
Fastory.io
fastory.io
Fastory is a cutting-edge marketing tech company, providing the leading Mobile-first Marketing Suite. The turnkey solution empowers businesses to level up their marketing campaigns by giving them the power to captivate, engage and convert people who matter to their business, in a creative way. Craf...
Contest Domination
contestdomination.com
Contest Domination — це програмне забезпечення для змагань, яке дозволяє компаніям створювати онлайн-конкурси, які поширюються вірусно та збирають кваліфікованих потенційних клієнтів.
Rewards Fuel
rewardsfuel.com
Grow & engage your newsletter list. Rewards Fuel will help you achieve more marketing goals in less time by offering contestants a variety of ways to enter. Running a contest directly on Facebook or Instagram leaves a lot on the table in regards to participation, verification and measurement. With ...
RandomPicker
randompicker.com
RandomPicker — це онлайн-рішення, яке допомагає компаніям і некомерційним організаціям проводити безпечні та неупереджені випадкові розіграші, тоталізатори та розіграші подарунків, що включає ваги учасників, модуль живих подій, API, генератор випадкових чисел і спортивні розіграші, а також шифруванн...
Fooji
fooji.com
Fooji partners with brands to turn consumers into forever fans. With the technology and people to do it all, the Fooji platform offers a range of innovative products — managed and self-managed — to build campaigns, handle logistics, and empower brand teams to grow their fan engagement and business o...
Tellody
tellody.com
Tellody — це завжди інтригуючий і цікавий інструмент маркетингу та переконання, який може допомогти малому бізнесу процвітати. Це універсальне, потужне, доступне та просте рішення, створене для професіоналів, які не потребують багато часу, енергії та грошей на маркетинг. Тож Tellody збирає набір рі...
DojoMojo
dojomojo.com
DojoMojo — це провідна маркетингова технологічна платформа, яка допомагає підприємствам — особливо брендам DTC — розвиватися швидше та з більшою ефективністю капіталу. Завдяки нашим надійним інструментам зростання, пакету SMS-маркетингу та розгалуженій партнерській мережі DojoMojo надає маркетологам...
Votigo
votigo.com
Votigo є провідною компанією з маркетингу та просування в соціальних мережах із платформою SaaS і комплексними рішеннями. Заснована в 2006 році технологічна платформа Votigo дозволяє брендам, агентствам і підприємствам залучати, залучати своїх клієнтів і керувати ними за допомогою нашого повного пак...
Rafflecopter
rafflecopter.com
Rafflecopter is an easy way to run a giveaway online. Rafflecopter makes it “mega simple” to launch and manage a giveaway for any brand, on any website with no I.T. help required. Launch and manage your next giveaway in minutes with no coding required. If you can copy/paste, you can use Rafflecopt...
VYPER
vyper.ai
VYPER is a marketing tool that makes it easy to run viral campaigns. Set up Referral Campaigns, Reward/Loyalty Programs, Giveaways, Leaderboards, and more. It leverages gamification and incentivization to stimulate engagement and share-ability to help grow your business faster and more efficiently! ...
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com is a campaign marketing platform, it revolutionizes the marketing landscape by offering a one-stop solution for all marketing needs. Run campaigns to market your business forward. Your one-stop giveaway solution for contests, quizzes, competitions, and more. Provably fairness, flexib...
Upland Second Street
lab.secondstreet.com
Second Street is an audience engagement software platform that is used by over 4,000 media companies and marketers. Second Street's partners use the platform to run contests and interactive content – such as personality quizzes, sweepstakes, photo contests, and more – on their website to generate ...
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform – це інноваційний маркетинговий інструмент, який спрощує спосіб взаємодії компаній із клієнтами на основі місцезнаходження.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker пропонує маркетологам ряд із 30 механізмів для організації конкурсів та ігор із роздачами подарунків у соціальних мережах у Facebook, на мобільних пристроях чи веб-сайтах.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Проводьте маркетингові кампанії в соціальних мережах і на своєму веб-сайті, залучаючи потенційних клієнтів. Відстежуйте свої соціальні мережі та виконуйте соціальне прослуховування, моніторинг бренду та кураторство вмісту в реальному часі. - Розширюйте свою цифрову аудиторію та отримуйте кваліфікова...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio дозволяє великим брендам і медіа залучати аудиторію через цифрові канали за допомогою понад 50 шаблонних інтерактивних форматів (вікторини, конкурси, опитування, тести, анімаційні ігри тощо). Завдяки суворому дотриманню GDPR платформа дозволяє збирати багаті дані першої сторони, які можна п...
Referral Factory
referral-factory.com
Програмне забезпечення Plug-and-play для створення та відстеження власної реферальної програми або партнерської програми. Маркетологи в усьому світі проголосували №1. Єдине реферальне програмне забезпечення, офіційно сертифіковане HubSpot. 👉 Створіть свою програму за дні, а не за тижні, використову...
Woorise
woorise.com
Woorise — це найпростіший спосіб створювати вірусні розіграші та конкурси, цільові сторінки та цікаві форми, такі як опитування та вікторини. Woorise допомагає малим підприємствам зв’язуватися з аудиторією, збирати потенційних клієнтів і завершувати продажі.
Woobox
woobox.com
Досвід, що сприяє залученню Легко створюйте та проводите успішні конкурси, розіграші, опитування, купони, форми тощо.
ViralKit
viralkit.io
Збільште свій соціальний вплив за допомогою нашого інструменту конкурсу та роздачі на основі ШІ. Поруште межі традиційних конкурсів, розіграшів і тоталізаторів! Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб стрімко збільшити кількість читачів, лайків, клієнтів і зацікавленості.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — це платформа вірусного маркетингу з інструментами для створення розіграшів, конкурсів і роздач.