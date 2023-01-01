Альтернативи - Easy-Commission

OneHash

onehash.ai

OneHash CRM — це перша у світі система FaaS (FOSS-as-a-service), яка підходить для бізнесу будь-якого розміру та пропонує безліч функцій, які можуть допомогти вам збільшити дохід вашого бізнесу. Це хмарна CRM, яка дуже масштабована, тому ви можете легко додавати більше користувачів або функцій у мір...