Програма для мовних карток. Насолоджуйтеся вивченням відео, фільмів або статей. Вивчайте мову за допомогою карток. Навчайтеся, переглядаючи відео цільовою мовою.

Вебсайт: duocards.com

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