Альтернативи - DuckDuckGo
Google Search
google.com
Шукайте інформацію в усьому світі, зокрема веб-сторінки, зображення, відео тощо. Google має багато спеціальних функцій, які допоможуть вам знайти саме те, що ви шукаєте.
Microsoft Bing
bing.com
Bing — це веб-пошукова система, якою володіє та керує Microsoft. Служба бере свій початок від попередніх пошукових систем Microsoft: MSN Search, Windows Live Search і пізніше Live Search. Bing надає різноманітні пошукові служби, включаючи продукти для пошуку в Інтернеті, відео, зображеннях і картах....
Brave Search
search.brave.com
Brave Search не відстежує вас або ваші запити. Коли-небудь. Приватний, незалежний і прозорий Brave Search є справжньою альтернативою Google.
You.com
you.com
Приватна пошукова система, яка підсумовує Інтернет для вас.
Yandex Search
yandex.com
Пошук Яндекса — пошукова система, яка належить російській корпорації Яндекс. Це основний продукт Яндекса.
百度
baidu.com
Baidu, Inc. (кит. 百度; піньїнь: Bǎidù, що означає «сто разів», англ. BY-doo) — китайська багатонаціональна технологічна компанія, що спеціалізується на пов’язаних з Інтернетом послугах і продуктах, а також на штучному інтелекті (ШІ) зі штаб-квартирою в районі Хайдянь у Пекіні. Район. Це одна з найбіл...
네이버 검색
naver.com
Пошук Naver Станом на вересень 2017 року Naver обробляв 74,7% усіх веб-пошуків у Південній Кореї та мав 42 мільйони зареєстрованих користувачів. Понад 25 мільйонів корейців використовують Naver як стартову сторінку в браузері за замовчуванням, а мобільний додаток відвідує 28 мільйонів щодня. Naver ...
Yahoo Search
yahoo.com
Пошукова система, яка допоможе вам знайти саме те, що ви шукаєте. Знайдіть найрелевантнішу інформацію, відео, зображення та відповіді з усього Інтернету.
Startpage
startpage.com
Шукайте та переглядайте Інтернет без відстеження чи націлювання. Startpage — це найприватніша пошукова система у світі. Використовуйте Startpage, щоб захистити свої особисті дані.
Ecosia
ecosia.org
Ecosia використовує дохід від реклами від ваших пошуків, щоб садити дерева там, де вони найбільше потрібні. Здійснюючи пошук за допомогою Ecosia, ви не лише відновлюєте ліси на нашій планеті, але й надаєте можливість громадам навколо наших проектів посадки будувати краще майбутнє для себе. Спробуват...
Swisscows
swisscows.com
Swisscows — це безпечна пошукова система для даних. Ми дуже серйозно ставимося до конфіденційності наших користувачів.
Qwant Search
qwant.com
Пошукова система, яка нічого не знає про вас і яка змінює все: нульове відстеження ваших пошуків, нульове використання особистих даних, нульова цільова реклама.
搜狗
sogou.com
Sogou Search — це інтерактивна пошукова система третього покоління в світі, яка підтримує пошук у загальнодоступних облікових записах і статтях WeChat, пошук Zhihu, пошук і переклад англійською мовою тощо, а також надає користувачам професійні, точні та зручні послуги пошуку за допомогою незалежно р...
Seznam
seznam.cz
Найбільш відвідуваний чеський інтернет-портал, який пропонує пошукову систему, електронну пошту, актуальні новини, прогноз погоди та корисні посилання. Seznam.cz – веб-портал і пошукова система в Чеській Республіці. Заснований у 1996 році Іво Лукачовичем у Празі як перший веб-портал у Чеській Респу...
360搜索
so.com
360 Search — це безпечна, точна та надійна пошукова система нового покоління. Покладаючись на переваги безпеки материнського бренду 360, вона комплексно перехоплює всі види шкідливих веб-сайтів, таких як фішинг і шахрайство, і надає більш безпечні пошукові служби . Пошук 360 настільки надійний.
Cốc Cốc Tìm Kiếm
coccoc.com
Coc Coc — це в’єтнамська пошукова система, яка зосереджується на розробці можливостей обробки в’єтнамської мови для оптимізації результатів пошуку відповідно до потреб в’єтнамців.