Альтернативи - Dropcontact
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 мільйонів+ учасників | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Створюйте свою професійну мережу та співпрацюйте з нею. Отримайте доступ до знань, ідей і можливостей.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це провідне рішення для пошуку та перевірки професійних електронних адрес. Почніть використовувати Hunter і спілкуйтеся з людьми, які важливі для вашого бізнесу.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Nimble
nimble.com
CRM не тільки для продавців. Орієнтована на стосунки CRM для всієї вашої команди. Простий у використанні, працює у вашій папці вхідних повідомлень Outlook/Gmail, соціальних мережах, Інтернеті.
Seamless.AI
seamless.ai
Інструмент продажів №1 для прямого набору B2B, мобільних номерів і електронних листів. Понад 300 000 менеджерів із продажу використовують Seamless.AI, щоб створити потенційних клієнтів.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Snov.io
snov.io
Більше потенційних клієнтів. Більше продажів. Більший дохід. Розширюйте свій бізнес і краще залучайте потенційних клієнтів за допомогою інструментарію продажів і платформи CRM, які забезпечують зростання.
Mailshake
mailshake.com
Створіть темп продажів за допомогою електронної пошти, телефону та соціальних мереж всього за 5 хвилин. Від 59 доларів США на місяць.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у реальному часі. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який викори...
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
RocketReach
rocketreach.co
Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.
Clay
clay.com
Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.
Growbots
growbots.com
Використовуйте Growbots, щоб повністю автоматизувати процес зовнішніх продажів. Пошук і охоплення в одному місці. Ми інтегруємося з Salesforce і HubSpot.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти для B2B-продажів і електронного маркетингу. Наше програмне забезпечення перетворює загальнодоступні дані на розширений інструмент електронної пошти для пошуку потенційних клієнтів, який допомагає професіоналам проводити маркетингові та рекламні камп...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
Kaspr
kaspr.io
Витрачайте менше часу на розшук і виконайте свою квоту. Kaspr — це розширення LinkedIn Chrome і інформаційна панель, яка надає вам доступ до контактних даних B2B за лічені секунди.
FindThatLead
findthatlead.com
Більше жодної ручної пошукової роботи! FindThatLead масштабує вашу генерацію потенційних клієнтів для продажів і зростання.
HG Insights
hginsights.com
Ми надаємо найкращі дані про витрати на ІТ, інсталяцію технологій і аналіз контрактів, щоб допомогти командам із продажів, маркетингу та стратегії швидше збільшувати дохід...
SalesIntel
salesintel.io
Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — це платформа інструментів пошуку продажів B2B. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте сигнали про купівлю та персоналізуйте холодне охоплення для виїзного пошуку потенційних клієнтів.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.
Cognism
cognism.com
Зв’яжіться зі своїм ідеальним партнером. Почніть змістовні розмови з цільовими обліковими записами та контактами з найпреміальнішою інформацією про продажі на ринку.
GetEmail.io
getemail.io
Отримайте будь-яку електронну пошту за лічені секунди. Ми використовуємо великі дані та алгоритми машинного навчання, щоб знайти адресу електронної пошти будь-якого спеціаліста будь-якої компанії за одну секунду.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (раніше Leadleader) — це платформа для виходу на ринок, яка надає відділам продажів і маркетингу дані, програми та аналітику, необхідні для пошуку потенційних клієнтів і укладання угод.
SalesQL
salesql.com
Збільште кількість потенційних клієнтів у LinkedIn Використовуйте SalesQL, щоб отримати адреси електронної пошти для своїх цілей LinkedIn, навіть якщо ви ще не підключилися до них.
Clearout
clearout.io
Масова перевірка електронної пошти – точність на 98%+, сумісність із GDPR, видалення пасток для спаму, перевірка електронної пошти зловживань, пошук електронної пошти, API у реальному часі, безвідмовна робота 99,9% – безкоштовна пробна версія зі 100 кредитами!
Bombora
bombora.com
Знайдіть компанії, які готові купити, раніше ніж це зроблять ваші конкуренти. Підключайтеся та продавайте, використовуючи найповніші та конфіденційні дані Intent у галузі.
SellHack
sellhack.com
Find emails and spend more time meeting with prospects and less time searching for them. SellHack is the only tool you need to take control of your pipeline.
Peakslead
peakslead.com
Find leads and close deals With Ease! Access accurate and real-time verified B2B database to drive growth with built-in email verification.
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight curates millions of online stores & delivers a comprehensive database of e-commerce leads globally with deep intelligence about their traffic, industry, technology usage, key decision makers and a lot more.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs is a sales intelligence platform that allows you to go to market in a week or less. Intent data, Technology usage tracker, lead scoring to allow B2B marketers/sales to figure out their addressable market. OceanFrogs takes pride in providing international data (APAC, Japan, India, and the ...
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld helps companies accelerate revenues and reduce the cost of customer acquisition by providing faster access to target prospects through warm introductions.
ContactOut
contactout.com
Are you tired of overpaying for accurate B2B contact data and wish there was a more cost-effective solution? Introducing ContactOut – the world’s most accurate contact database. Find emails and phone numbers for 300M professionals, including B2B data for 30M companies. Our platform is trusted by 1.4...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks is a leading Sales Enablement and Automation Platform with a mission to transform everyday Sales & Marketing. The project was founded in Rotterdam, The Netherlands late 2018 with a team of 10. The Platform provides company and contact data with high accuracy. It works based on an advance...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius uses machine learning and a global network of human researchers to help B2B sales and marketing teams scale their outbound processes. The world's fastest growing companies use LeadGenius to find and connect with lasting customers. LeadGenius offers 3 primary services to B2B sales and mark...
LeadDelta
leaddelta.com
A single workspace for your company's relationships. LeadDelta helps you organize and engage your network so that you can become proactive about your most valuable asset – your connections. With LeadDelta, you will obtain a CRM view of your and your team's professional network. LeadDelta allows you ...
bant.io
bant.io
All-in-one lead generation & sales acceleration platform that helps automate your customer acquisition with data-driven experiments, making failure impossible.
UserGems
usergems.com
UserGems helps revenue teams drive bigger pipeline and faster sales cycle by delivering prospects that are most likely to buy. Whenever your customers change their jobs, UserGems automatically surfaces them as new leads to your sales reps. This allows reps to be in front of the buyers at the right t...
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer is a web technology profiler and leads data provider. With thousands of technologies tracked across websites of millions of companies, Wappalyzer helps you to identify new prospects and increase your addressable market.
Lusha
lusha.com
Lusha is a go-to-market intelligence platform, designed for sales, marketing and recruitment teams. Lusha’s fresh, dynamic, and high quality data and insights help cut through the noise and reach the right people at the right time. Lusha offers an easy set up without the hassle of lengthy onboarding...
Success.ai
success.ai
Success.ai uses AI to help you send unlimited emails to verified leads, turbocharging your outreach. We identify the right leads to target, personalize your emails, and track the results of your campaigns so you can achieve unstoppable growth.
RelPro
relpro.com
Настроювані, адаптовані та інтегровані з вашим робочим процесом, рішення RelPro для розвитку бізнесу економлять ваш дорогоцінний час, прискорюють ініціативи щодо зростання та забезпечують результати.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard надає генеративну платформу цифрового помічника з продажу зі штучним інтелектом, щоб зробити торгових представників більш впевненими та успішними за допомогою високоперсоналізованого контенту для продажу на різних типах медіа.
Owler
owler.com
Owler — це платформа бізнес-аналітики з понад 5 мільйонами користувачів, яка надає інформацію про ваші ключові перспективи, облікові записи та клієнтів. Легко отримуйте доступ до даних у режимі реального часу з понад 15 мільйонів приватних і державних компаній, щоб залишатися попереду конкурентів за...
MediaRadar
mediaradar.com
Відзначені нагородами рішення MediaRadar для аналізу реклами надають своєчасну міжмедійну інформацію, націлену на тих, хто бере участь у процесах продажу, планування та купівлі медіа. Команди медіа-продажів покладаються на MediaRadar, щоб шукати новий бізнес, створювати переконливі презентації та сп...
Leadinfo
leadinfo.com
Дізнайтеся, як Leadinfo може допомогти вам отримати більше та кращі продажі, ніж ваші конкуренти, перетворюючи анонімних відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допом...
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap – це платформа пошуку на основі даних для прибутку партнера. PartnerTap надає командам партнерів, каналів і продажів все необхідне для автоматизації відображення облікових записів, обміну партнерськими потоками в режимі реального часу, визначення нових пробілів для продажів і початку спіл...
Reveal
reveal.co
Платформа Reveal безпечно з’єднує вашу CRM із компаніями-партнерами, надаючи статистичні дані про облікові записи, що збігаються, залучають потенційних клієнтів і можливості спільного маркетингу для збільшення доходу.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть усе, починаючи з ваших даних, як працює ваша команда продажів і виконуваних дій, під...
Draup
draup.com
Платформа на основі штучного інтелекту для лідерів талантів і програмне забезпечення для пошуку продажів B2B. Draup — це платформа штучного інтелекту, яку вибирають керівники відділів продажів і талантів.
CloseFactor
closefactor.com
CloseFactor — перша в світі операційна система GTM для відділів доходів. За допомогою набору інструментів, який швидко розвивається, CloseFactor допомагає компаніям наповнити свій конвеєр ICP. Використовуючи машинне навчання для автоматичного контролю неструктурованої інформації про компанії та отри...
EngageTech
engagetech.io
Ми дозволяємо нашим клієнтам керувати більш кваліфікованим, передбачуваним процесом за допомогою нашої унікальної платформи Sales Intelligence та послуг SDR світового рівня. Тут, на G2, інформація та відгуки, які ви знайдете, стосуються нашої платформи Sales Intelligence (раніше відомої як EngageIQ)...