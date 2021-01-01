Альтернативи - Drip

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail — це платформа електронної пошти та багатоканального маркетингу. Ефективно спілкуйтеся з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, Facebook. З нами ви можете зробити це просто й автоматично, але з індивідуальною турботою. Використовуйте наш редактор drag&drop і створюйте красиві адаптив...