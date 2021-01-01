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Альтернативи - Drip

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...

Keap

Keap

keap.com

Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

Початківці та експерти використовують Flodesk для розвитку свого бізнесу. Створюйте електронні листи та форми, які чудово виглядатимуть на будь-якому пристрої. Спробуйте безкоштовно.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021

Beefree

Beefree

beefree.io

Швидко створюйте красиві електронні листи та цільові сторінки. BEE — найкращий редактор перетягування для створення адаптивних мобільних електронних листів і цільових сторінок.

Stripo

Stripo

stripo.email

Stripo — це платформа для дизайну електронної пошти. Ми допомагаємо вам створювати високоякісні електронні листи будь-якої складності, включно з AMP, у режимі реального часу та інтерактивним вмістом, удвічі швидше. Вбудовані інструменти для зручного створення електронних листів, інтеграція з понад 6...

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Оптимізуйте свою електронну пошту та збільште продажі за допомогою Mailjet. Ми обслуговуємо всі ваші потреби в електронній пошті та SMS за допомогою однієї простої та потужної служби.

AWeber

AWeber

aweber.com

Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.

Emma

Emma

myemma.com

Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.

Sender

Sender

sender.net

Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Служба маркетингу електронною поштою для залучення передплатників, залучення потенційних клієнтів, надсилання красивих, чуйних електронних листів і відстеження результатів.

Customerly

Customerly

customerly.io

Надайте своїм клієнтам підтримку, на яку вони заслуговують. Customer дозволяє легко продовжувати пропонувати своїм клієнтам підтримку світового рівня, поки ви розвиваєте та масштабуєте свій бізнес

FreshMail

FreshMail

freshmail.com

Отримайте доступ до свого облікового запису FreshMail будь-де. Ваші файли та дані, а також інструменти FreshMail захищені у виділеній хмарі та завжди готові до зустрічі

Contlo

Contlo

contlo.com

Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.

CleverReach

CleverReach

cleverreach.com

За допомогою програмного забезпечення електронного маркетингу CleverReach ви можете легко створювати професійні кампанії електронною поштою. Крім того, ви можете ідеально керувати своїми одержувачами та отримувати переваги від інтуїтивно зрозумілих звітів.

Privy

Privy

privy.com

Privy.com — це ваш ресурс №1 для вивчення маркетингу електронної комерції... Дізнайтеся від експертів електронної комерції про те, як вони збільшили продажі з 0 до 1 мільйона доларів США.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Наша платформа Happiness Platform поєднує автентичні інструменти спілкування, відданих спеціалістів із досягнення успіху та штучний інтелект, щоб допомогти вам побудувати тривалі стосунки.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Безкоштовні шаблони електронної пошти. Як маркетологи, ми дуже добре знаємо, з якими проблемами дизайну та програмування ви стикаєтеся під час створення електронних листів. Ось чому ми вирішили безкоштовно роздати всі наші бібліотеки шаблонів електронних листів Marketo та Eloqua. Отримайте доступ д...

Knak Enterprise

Knak Enterprise

knak.com

Масштабована платформа для створення кампаній для корпоративних маркетингових команд. Knak Enterprise забезпечує ефективну співпрацю між глобальними децентралізованими маркетинговими командами, зберігаючи контроль над брендом. Допоможіть своїм співробітникам створювати красиві електронні листи та ц...

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Ваш онлайн-бізнес став простим — створюйте, продавайте та запускайте онлайн, не наймаючи команду копірайтерів, веб-розробників, дизайнерів чи системних інтеграторів!

Maropost

Maropost

maropost.com

Маркетинг електронною поштою, SMS, мобільний зв’язок, подорожі та електронна комерція – усі інструменти для масштабування та спрощення підключення, маркетингу та продажу своїм клієнтам!

Dragit

Dragit

dragit.io

Легко створюйте красиві адаптивні шаблони електронної пошти за допомогою конструктора електронної пошти перетягуванням. Дизайн зараз без реєстрації. Вбудовування програми доступне як плагін.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...

Moosend

Moosend

moosend.com

Найпростіше програмне забезпечення для електронного маркетингу та автоматизації. Moosend — це найпростіше та найсучасніше рішення для маркетингу електронною поштою та автоматизації, що сприяє зростанню реального доходу.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...

Postcards

Postcards

designmodo.com

Інтуїтивно зрозумілий розробник електронної пошти для команд і окремих осіб розширює ідеї маркетингу електронною поштою. Співпрацюйте з усією командою, щоб обговорювати ідеї. Від усіх.

Fonor

Fonor

fonor.ai

Organizations can effectively harness the power of GPT-powered text generation tools with a few key considerations. Firstly, it's important to recognize that GPT is a tool, and like any tool, it must be used correctly to produce the desired outcome. This means providing the tool with the right input...

Publicate

Publicate

publicate.it

Publicate is a SaaS application that helps content marketers leverage curated content to drive new leads and real marketing results. Create curated content assets like email newsletters, roundup blog posts, resource hubs, and branded social shares in minutes - then add a lead capture form to any pie...

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer provides the easiest way to design beautiful-looking emails and landing pages with minimum effort. Our 80,000+ users worldwide, including Airship, Keap, Netflix, and Fidelity, create responsive designs that their audience can’t have enough of. Unlayer offers 2 distinct solutions that cater t...

Chamaileon

Chamaileon

chamaileon.io

Chamaileon is an ESP agnostic email builder platform designed to help agile marketing teams get organized, optimize their email production processes, and focus on the bigger picture of email marketin... Show More . Chamaileon's email template editor enables email professionals and their teams to cre...

TOPOL.io

TOPOL.io

topol.io

Create beautiful e-mails for every device thanks to our drag-and-drop editor. Easy to build. Quick to get done. No need for an HTML coder and graphic anymore. Save hours on e-mail production. You do... Show More 't have to be a graphic designer, HTML coder, or specialist on email rendering. Drag and...

ContactMonkey

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey is a powerful internal communications software that enables you to send timely updates to employees via your email client (Outlook and Gmail) or SMS. ContactMonkey is modernizing the way the world’s top organizations connect, communicate, and engage with their employees. In a rapidly c...

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ is the only internal communications platform powered by Smart Brevity® — a formula for better communications. Over 600 organizations use HQ to plan, write, send and measure more effective communications today.

Tabular

Tabular

tabular.email

За допомогою Tabular легко створювати якісні електронні листи, які ідеально виглядатимуть на будь-якій скриньці вхідних повідомлень і на будь-якому пристрої, не бачачи жодного рядка коду. Тисячі маркетологів вже люблять його через i... Показати більше інтуїтивний досвід розробки та простоту використ...

SmartrMail

SmartrMail

smartrmail.com

Надсилайте кращу електронну пошту за менший час. SmartrMail — це найпростіший спосіб надсилати електронні листи, які приваблюють ваших клієнтів і підвищують продажі. Ми інтегруємося з Shopify, BigCommerce, WooCommerce і Neto. Ми є однією з найбільш рекомендованих програм електронного маркетингу в сф...

Ungapped

Ungapped

ungapped.com

Інтегруючи основні інструменти маркетингу та продажів, Ungapped прагне зробити повсякденне ведення бізнесу менш безладним і більш цілісним, щоб компанії, що розвиваються, могли створювати виняткові умови для клієнтів для розвитку вашого бізнесу. Повна платформа для розвитку бізнесу з інструментами д...

EasySendy Pro

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro — це гібридна платформа електронного маркетингу для команд цифрового маркетингу. Він інтегрується з кількома постачальниками послуг ретрансляції API доставки електронної пошти та забезпечує доставку кампаній електронної пошти до списку електронних листів для підключення. Ви можете розд...

Critical Impact

Critical Impact

criticalimpact.com

Застосовуючи інноваційну технологію електронного маркетингу Critical Impact, маркетологи легко надсилають динамічні інформаційні бюлетені, цільові маркетингові повідомлення, опитування та текстові повідомлення (SMS), які справляють значний вплив і отримують ще кращі результати.

Rejoiner

Rejoiner

rejoiner.com

Програмне забезпечення електронного маркетингу для електронної комерції, створене експертами, на яких ви можете розраховувати 24 години на добу, без вихідних. Інші платформи електронної пошти змушують вас робити сам, залучати агентство або наймати більше штатного персоналу. Rejoiner поставляється з ...

Nicesender

Nicesender

nicesender.com

Платформа електронного маркетингу. Автоматизація та інтеграція через API. Використовуйте готові шаблони та потужний конструктор для простого макету шаблону електронної пошти.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу пришвидшити продажі та максимально утримати клієнтів завдяки очищеним даним, сегментованим аудиторіям і персоналізованим автоматизованим кампаніям. Ще ніколи не було так просто ...

Ecomail.app

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail — це платформа електронної пошти та багатоканального маркетингу. Ефективно спілкуйтеся з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, Facebook. З нами ви можете зробити це просто й автоматично, але з індивідуальною турботою. Використовуйте наш редактор drag&drop і створюйте красиві адаптив...

FeedOtter

FeedOtter

feedotter.com

FeedOtter збільшує відвідуваність веб-сайту для понад 200 B2B-компаній шляхом автоматизації електронної пошти блогів, новин і RSS, які доставляються за допомогою наявного програмного забезпечення автоматизації маркетингу, такого як Marketo, Pardot або Eloqua.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

Багатоканальна платформа залучення клієнтів Надсилайте своєчасні багатоканальні персоналізовані повідомлення. Відзначене нагородами багатоканальне рішення для залучення клієнтів для прогнозованих результатів електронної комерції та роздрібної торгівлі.

Ortto

Ortto

ortto.com

Зрозумійте своїх клієнтів і запустіть повну стратегію на основі даних за допомогою Ortto's all in one CRM, Email і Marketing Platform.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Не отримуєте достатньо конверсій? Скористайтеся цими найкращими ідеями електронної пошти для кожної галузі, щоб залучити, виховати та перетворити потенційних клієнтів на платоспроможних клієнтів.

Delivra

Delivra

delivra.com

Створений для зайнятих маркетологів, Delivra збільшить вашу аудиторію за допомогою простих рішень для електронної пошти та SMS-маркетингу.

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