Альтернативи - Drata

Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Red Hat
redhat.com
Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation є платформою для управління відповідністю, що автоматично контролює дотримання норм безпеки та спрощує підготовку до аудитів.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
Oneleet
oneleet.com
Oneleet - платформа кібербезпеки для управління, моніторингу та відповідності підприємств, що інтегрується з хмарними сервісами.
Vanta
vanta.com
Vanta допомагає підприємствам впорядковувати програми безпеки і відповідності, автоматизуючи аудити та управління ризиками через інтеграцію з інших інструментами.
JupiterOne
jupiterone.com
Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.
BMC
bmc.com
Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.
Risk Ledger
riskledger.com
Ризична книга – це платформа для управління ризиками, що допомагає організаціям безпечно ділитися даними про ризики в постачальницьких ланцюгах.
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine допомагає організаціям управляти конфіденційністю даних та дотримуватись законодавства, таких як GDPR, CCPA, за допомогою програмного забезпечення.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof - це платформа для автоматизації управління відповідністю та ризиками, що допомагає організаціям ефективно адаптуватися до різних регуляцій.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
Inventive AI
inventive.ai
Inventive - це платформа для управління відповідями на запити та анкети з використанням ШІ, яка значно підвищує ефективність робочих процесів.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.
SureCloud
surecloud.com
SureCloud – платформа для управління ризиками та дотриманням нормативних вимог, що дозволяє організаціям активно оцінювати та контролювати свої ризики.
Secureframe
secureframe.com
SecureFrame - платформа для автоматизації дотримання стандартів безпеки, таких як SOC 2, ISO 27001, PCI DSS та HIPAA, що полегшує управління ризиками та інтеграцію з сервісами.
Progress
progress.com
Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.
Loopio
loopio.com
Loopio допомагає підприємствам оптимізувати процес підготовки відповідей на пропозиції, автоматизуючи роботу з інформацією та полегшуючи співпрацю команд.
SafeBase
safebase.io
SafeBase - платформа для автоматизації управління безпекою та дотриманням, яка спрощує процеси оцінки безпеки та відповіді на запити клієнтів.
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield – універсальне рішення для кібербезпеки у фінансових послугах, що відповідає вимогам галузі та пропонує план, інструменти та експертні рекомендації.
UpGuard
upguard.com
UpGuard - це платформа кібербезпеки, яка допомагає організаціям запобігати витокам даних та моніторити постачальників для покращення безпеки.
Cyberday
cyberday.ai
Cyberday - програмне забезпечення для покращення кібербезпеки та управління системою інформаційної безпеки в організаціях.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.
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