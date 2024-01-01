Dots

Dots

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: dots.dev

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dots» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Dots — це зручний для розробників API, який дозволяє компаніям платити своїм підрядникам лише за допомогою кількох рядків коду. Незалежно від того, чи це працівники концертів, як-от водії Uber, продавці на ринках, як-от Etsy, чи просто ваш місцевий різноробочий – Dots повністю абстрагує складність виплат. Ми керуємо всім процесом: збором інформації (KYC), платежами через будь-яку залізницю (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, міжнародні та багато інших) і навіть подання податкових форм! Dots дозволяє розробникам отримувати виплати лише за кілька годин, а не за багато місяців, як зазвичай.

Вебсайт: dots.dev

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Dots». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Uber

Uber

uber.com

Numo

Numo

numohq.com

Runa

Runa

runa.io

OnzAuth

OnzAuth

tryonzauth.com

Passage by 1Password

Passage by 1Password

passage.1password.com

Adrenaline

Adrenaline

useadrenaline.com

TextRanch

TextRanch

textranch.com

Sumocode

Sumocode

sumo.app

mogenius

mogenius

mogenius.com

iLoveIMG

iLoveIMG

iloveimg.com

Tradeblock

Tradeblock

tradeblock.us

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності