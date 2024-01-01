Dots — це зручний для розробників API, який дозволяє компаніям платити своїм підрядникам лише за допомогою кількох рядків коду. Незалежно від того, чи це працівники концертів, як-от водії Uber, продавці на ринках, як-от Etsy, чи просто ваш місцевий різноробочий – Dots повністю абстрагує складність виплат. Ми керуємо всім процесом: збором інформації (KYC), платежами через будь-яку залізницю (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, міжнародні та багато інших) і навіть подання податкових форм! Dots дозволяє розробникам отримувати виплати лише за кілька годин, а не за багато місяців, як зазвичай.

Вебсайт: dots.dev

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