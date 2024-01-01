Альтернативи - DoorDash
Zomato
zomato.com
Найбільша в Індії служба доставки їжі, харчування та пошуку ресторанів. Краща їжа для більшої кількості людей.
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats – це американська онлайн-платформа для замовлення та доставки їжі, запущена компанією Uber у 2014 році та розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія.
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. – це американська онлайн- і мобільна платформа замовлення готової їжі та доставки, яка з’єднує відвідувачів із місцевими ресторанами. Компанія розташована в Чикаго, штат Іллінойс, і була заснована в 2004 році. Станом на 2019 рік у компанії було 19,9 мільйона активних користувачів і 115 ...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
харчування. Ми отримуємо це. У кожного з нас є свої улюблені. З Deliveroo доставляйте улюблені місцеві ресторани та страви на винос прямо до дверей. Все є в меню. Від популярних у країні мереж, таких як KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King і Subway, до місцевих ресторанів і ваших улюблених страв на ...
OpenTable
opentable.com
Робіть онлайн-бронювання, читайте відгуки відвідувачів про ресторани та заробляйте бали на безкоштовне харчування. OpenTable — це мережа онлайн-бронювання ресторанів високої кухні в реальному часі.
Postmates
postmates.com
Postmates – це американська компанія, яка пропонує місцеву доставку страв, приготованих у ресторанах, та інших товарів. Станом на лютий 2019 року Postmates працює в 2940 містах США. Послуга покладається на програми для мобільних телефонів і їх можливості глобальної системи позиціонування, щоб відпов...
Onfleet
onfleet.com
Onfleet полегшує керування доставкою на останній милі. Інтуїтивно зрозуміла маршрутизація, диспетчеризація, відстеження в реальному часі, аналітика тощо.
Just-Eat.ch
just-eat.ch
Просто замовляйте їжу в Just Eat! Хочете піцу, суші чи вегетаріанську страву сьогодні? Насолоджуйтесь улюбленими стравами, доставленими швидко або на винос.
Caviar
trycaviar.com
Доставка та винос із найкращих місцевих ресторанів. Сніданок, обід, вечеря та багато іншого з безпечною доставкою до ваших дверей. Тепер пропонуємо самовивіз і безконтактну доставку.
Seamless
seamless.com
Seamless — це просто найпростіший спосіб замовити їжу з доставкою або на винос. Що б у вас не було в настрої, де б ви не були в настрої, ви це отримаєте. Ні меню, ні телефонних дзвінків, ні повторень. Seamless є частиною портфоліо брендів Grubhub Inc.
Slice
slicelife.com
Slice – це найпростіший спосіб замовити улюблену місцеву піцу. Ми об’єднуємо мільйони любителів піци з тисячами піцерій по всій країні.
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Замовляйте їжу на винос онлайн у більш ніж 2300 місцевих ресторанах у Just Eat. Отримайте піцу, суші та багато іншого з доставкою до ваших дверей!
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Доставка додому з найкращих ресторанів поруч з Just Eat, новою назвою Allo Resto! Замовити зараз!
ChowNow
chownow.com
ChowNow — це система онлайн-замовлень без комісії та додаток для замовлення їжі, який допомагає ресторанам нагодувати своїх голодних клієнтів.
Fresho
fresho.com
Fresho — це провідне програмне забезпечення для онлайн-замовлень для оптових постачальників продуктів харчування та закладів. Використовуйте Fresho, щоб зробити замовлення їжі оптом простим і без стресу.
Allset
allsetnow.com
Оллсет – це ринок, що з’єднує місцеві закусочні та кав’ярні з місцевими закусочними, які готують на винос. Він надає ресторанам найкращі у своєму класі рішення для онлайн-замовлень і винагород за лояльність, щоб залучати й утримувати нових клієнтів без сплати високих комісій. Клієнти використовують ...
Tycode
tycode.tech
Tycode дає вам змогу революціонізувати свій харчовий бізнес. Тепер ваші клієнти можуть не лише робити замовлення з будь-якого місця, будь то столик, готельний номер чи будь-де у вашому приміщенні, але й можуть оплачувати вам онлайн, робити одночасні замовлення та користуватися різними іншими унікаль...
EasyOrder
easyorderapp.com
Представляємо EasyOrder — ваше універсальне багатоканальне рішення для замовлення та маркетингу для успіху ресторану! Розкрийте весь потенціал свого ресторанного бізнесу за допомогою EasyOrder, комплексної платформи, створеної для залучення нових клієнтів, утримання лояльних відвідувачів і збільшенн...
Ordermyfood
ordermyfood.io
Ordermyfood був розроблений таким чином, щоб бути зручним для користувача, з інтуїтивно зрозумілими меню та зрозумілими параметрами, які легко зрозуміти як власникам ресторанів, так і клієнтам. Це дозволяє клієнтам налаштовувати свої замовлення, додавати особливі запити та з легкістю здійснювати пла...
BeyondMenu
beyondmenu.com
Рекламуйте свій ресторан на спеціальному веб-сайті
Foodiv
foodiv.com
Foodiv надає систему онлайн-замовлення їжі, створену найкращими інженерами галузі. Це допомагає інтегрувати систему замовлення їжі для ресторанів за лічені хвилини. Ми також надаємо меню з QR-кодом, клієнтський мобільний додаток для безконтактного замовлення та зручний досвід замовлення разом із цік...
Owner.com
owner.com
Owner.com — це універсальна платформа, яку незалежні ресторани використовують для підтримки своєї цифрової присутності. Він надає незалежним ресторанам технологічні та маркетингові надздібності таких великих брендів, як Domino's, Chick Fil-A та SweetGreen. Платформа може керувати всім: від веб-сайті...
eatNgage
eatngage.com
Дозвольте командам продажів і маркетингу підвищити відвідуваність подій і особисту залученість за допомогою онлайн-трапези, що доставляється прямо на стіл потенційного клієнта
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp — це американська платформа мобільних замовлень і мобільних платежів, створена стартапом SCVNGR із Бостона, штат Массачусетс. 25 липня 2018 року було оголошено про придбання LevelUp за 390 мільйонів доларів США Grubhub, онлайн-платформою доставки їжі.