Альтернативи - DocVerify
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. – американська компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка дозволяє організаціям керувати електронними угодами. Як частина DocuSign Agreement Cloud, DocuSign пропонує eSignature, спосіб електронного підпису на різних пристроях. DocuSign стверджує, що має понад 475...
DocHub
dochub.com
Підписуйте PDF-документи онлайн, надсилайте запити на електронні підписи та надсилайте багаторазові шаблони PDF. Це PDF-редактор у вашому браузері, який інтегрується з Google і Gmail. Зареєструйтесь миттєво та безкоштовно.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Перетворюйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для ел...
Zoho Sign
zoho.com
Цифровий підпис ділових документів онлайн із повною безпекою та надійністю за допомогою програмного забезпечення електронного підпису Zoho. Автоматизуйте свої транзакції за допомогою простих робочих процесів електронного підпису документів. Zoho Sign легко інтегрується з програмами Zoho, включаючи Z...
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (раніше Dropbox Sign) — це найпростіший спосіб надсилати, отримувати та керувати юридично обов’язковими електронними підписами. Спробуйте безкоштовно!
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — це хмарне рішення для електронного підпису та заповнення документів або підписання документів із телефону, планшета чи комп’ютера. Підписи, створені за допомогою SignEasy, відповідають Закону ESIGN, а також eIDAS і Європейській директиві (EC/1999/93).
Formstack
formstack.com
Допоможіть своїй організації оцифрувати й автоматизувати робочі процеси за допомогою потужних інструментів підвищення продуктивності на робочому місці. Ознайомтеся з нашими рішеннями автоматизації робочого процесу сьогодні.
Signaturely
signaturely.com
Завантажте документ зараз і отримайте його законний підпис за лічені хвилини. Signaturely — це безкоштовне програмне забезпечення для електронних підписів, яке робить підписи надзвичайно простими.
signNow
signnow.com
Електронний підпис, який масштабується разом із вашим робочим процесом. Створюйте та масштабуйте робочі процеси електронного підпису за допомогою signNow, частини airSlate Business Cloud. Підписуйте та відправляйте документи на підпис, формуйте угоди, укладайте договори, приймайте платежі та автома...
Sertifi
sertifi.net
Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, ш...
Eversign
eversign.com
Юридичні електронні підписи на роботі, вдома чи в дорозі. Безпечно затверджуйте, доставляйте та підписуйте документи онлайн.
DottedSign
dottedsign.com
Підписуйте документи онлайн за допомогою DottedSign в Інтернеті, на пристроях iOS і Android у законний спосіб. Зробіть свій перший електронний підпис сьогодні!
Nitro
gonitro.com
Nitro є світовим лідером SaaS у сфері програмного забезпечення PDF, керування документами та електронних підписів. Платформа продуктивності Nitro включає потужні інструменти PDF, цифрові робочі процеси, надійний електронний підпис і можливості перевірки особи. Його провідний у галузі бізнес-аналітич...
Skribble
skribble.com
Підписуйте електронно за допомогою Scribble. Юридично дійсний у всьому світі, надійно розміщений у Швейцарії.
eSignly
esignly.com
Esignly — це провідне рішення електронного підпису на ринку, яке дозволяє легко, ефективно та безпечно підписувати електронні документи. Компанії будь-якого розміру та галузі, доступні будь-коли, будь-де та на будь-якому пристрої, замінюють ручні методи підпису на паперових носіях електронними підпи...
SignRequest
signrequest.com
Підпишіть самі або отримайте підпис на документах. Легко, безпечно, юридично обов’язковий і безкоштовний.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контр...
Concord
concordnow.com
Concord — це найпростіша платформа для керування контрактами для співпраці, керування, підписання та зберігання угод.
Foxit eSign
foxit.com
Foxit використовується понад 650 мільйонами користувачів і продається більш ніж 425 000 клієнтів, починаючи від малого та середнього бізнесу до глобальних компаній, розташованих у більш ніж 200 країнах світу. Foxit eSign — це юридично обов’язковий сервіс електронного підпису для підготовки та збору ...
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій ...
Signmee
signmee.com
Форми угод онлайн для швидшого підписання Онлайн-конструктор форм, розсилка та електронний підпис із папкою «Вхідні» для кожного
Encyro
encyro.com
Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, яки...
Signable
signable.co.uk
Програмне забезпечення для електронного підпису від Signable допомагає надсилати юридично обов’язкові та безпечні онлайн-документи за лічені секунди. Почніть з електронних підписів сьогодні!
Contractify
contractify.io
Програмне забезпечення для керування контрактами для електронного підписання, керування та автоматизації всіх ваших контрактів онлайн. Contractify дає змогу командам співпрацювати онлайн.
RSign
rsign.com
Легко для підписувачів означає щасливих відправників. RSign eSign перетворює документи та форми на керований, витончено стильний досвід електронного підпису.
Signwell
signwell.com
SignWell (раніше Docsketch). Настільки легко підписуйте документи, щоб скоротити час виконання вдвічі. SignWell — це інструмент електронного підпису для юридично зобов’язуючого підпису та швидшого підписання документів.
EZsign
ezsign.ca
Спробуйте eZsign БЕЗКОШТОВНО. Гнучкі тарифні плани. Безпека найвищого рівня. Розроблено для канадських компаній.
Zoopsign
zoopsign.com
Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз
Signulu
signulu.com
Signulu — це програмне забезпечення для електронного підпису, яке спрощує підписання документів для компаній будь-якого розміру. Легко, безпечно та законно.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — це рішення електронного підпису, призначене для пришвидшення робочих процесів. Він простий у використанні, безпечний і надійний на різних платформах.
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN — це провідне програмне забезпечення для електронного підпису, яке оптимізує процеси підписання документів за допомогою швидкого, безпечного та зручного рішення. Відчуйте зручність KONSIGN, підписавшись на безкоштовну пробну версію сьогодні. Окрім електронних підписів, KONSIGN пропонує розши...
inSign
getinsign.com
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє швидко та легко підписувати документи. inSign підтримує розширені (AES) і кваліфіковані електронні підписи (QES) відповідно до eIDAS і ZertES. Підпис є юридично надійним і піддається доказуванню. Підпис можливий у веб-переглядачі або за допомогою ...
GreenSign
greensign.io
Електронні підписи дозволяють безпечно підписувати та надсилати документи з будь-якого місця та в будь-який час. Це усуває потребу друкувати, сканувати та надсилати фізичні документи, заощаджуючи ваш час і клопоти. GreenSign пропонує різні способи інтеграції, щоб допомогти відділам вести бізнес швид...
GoodSign
goodsign.io
Електронні підписи. Підписка не потрібна. Перше рішення цифрового підпису, де ви платите лише за те, що використовуєте. Немає обмежень щодо документів, функцій чи користувачів. Ми також виконуємо місію посадити 1 мільйон дерев у всьому світі, щоб допомогти приборкати глобальне потепління. Це фінансу...
OKdokument
okdokument.com
Найшвидший електронний підпис для компаній і фрілансерів Підписуйте документи в Інтернеті, інтегруйте електронні підписи, оцифровуйте свій паперовий порядок денний і дистанційно запитуйте підписи у своїх клієнтів і партнерів.
Mekorma
mekorma.com
Ви втомилися від великої купи чеків, які щотижня чекають на перегляд і підпис? Заощаджуйте час і зусилля з електронними підписами Mekorma. Переглядайте платежі та оцифровані зображення рахунків у своїй системі Acumatica Cloud ERP. Одним натисканням кнопки ви можете затвердити те, що готове до виходу...
FuseSign
fusesign.com
Доступний, безпечний і простий у використанні інструмент цифрового підпису. FuseSign розроблено для сфери професійних послуг. Надсилайте документи на підпис і отримуйте їх за лічені хвилини, а не за дні. Він є юридично обов’язковим і може використовуватися для широкого кола документів. Спробуйте Fus...
Dedoco
dedoco.com
Відкрийте для себе набір надійних корпоративних додатків Dedoco від цифрового підпису й відеопідпису до форм і сертифікатів і облікових даних, які можна перевірити за допомогою блокчейну.
ZorroSign
zorrosign.com
БЕЗПЕКА ВАШОГО БІЗНЕСУ БУКВАЛЬНО ПІД КОНОЮ. Коли безпека є критично важливою, вашому бізнесу потрібні безпечні цифрові підписи, транзакції та документація. Лише одне комплексне рішення побудовано на блокчейні — за допомогою ZorroSign ви можете Block It DownTM
WeSign
wesign.com
Інші типи електронних підписів, які вважаються дійсними Окрім цифрового підпису та електронного підпису, існують інші види електронного підпису, які стають широко поширеними.
Autenti
autenti.com
Електронний підпис Autenti - це безпечний електронний підпис для компаній. Економте час і гроші, підписуючи договори та інші документи онлайн на своєму смартфоні, планшеті чи ноутбуці.
Mekari Sign
mekarisign.com
Укладайте угоди швидше за допомогою безпечного та інтегрованого програмного забезпечення для підписання контрактів Створюйте, надсилайте та підписуйте контракти на одній єдиній платформі. Виконуйте всі угоди швидше та безпечніше за допомогою сертифікованого цифрового підпису та офіційного eMeterai ...
DrySign
drysign.exelatech.com
Зробіть крок у безпечне та стійке майбутнє з цифровими підписами DrySign Онлайн-рішення цифрового підпису від DrySign дає змогу вам і вашим клієнтам завантажувати, підписувати, ділитися та архівувати документи будь-де, будь-коли та на будь-якому пристрої.
Workiro
workiro.com
Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.
SignFree
signfree.io
SignFree — це ваше стандартне рішення для електронного підпису, призначене для швидкого та безпечного підпису документів. За допомогою SignFree ви можете підписувати необмежену кількість документів менш ніж за 30 секунд, і все це безкоштовно. Попрощайтеся з паперовими відходами та скористайтеся швид...
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst — це простий спосіб керувати бізнес-формами та документами на одній простій безпечній онлайн-платформі. DocuFirst — це набагато більше, ніж просто рішення електронного підпису! Ми дозволяємо компаніям збирати та зберігати дані, необхідні для заповнення форм, а також надаємо надійні можливо...
Agrello
agrello.io
Працюйте розумніше з Agrello. Почніть свій шлях до цифрової трансформації разом з нами! Незалежно від того, чи потрібно вам час від часу підписувати цифрові документи чи потрібно керувати всією юридичною документацією вашої компанії, ми тут, щоб допомогти. // Почніть без стресу та навчання Занадто ч...
Signority
signority.com
Signority — це інструмент електронного підпису та автоматизації документообігу, який замінює процес «друк-підпис-сканування». Компанія Signority, заснована у 2010 році, відповідає вимогам HIPAA та є провідним постачальником електронних підписів у секторах охорони здоров’я, кадрового забезпечення, не...
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...
Secured Signing
securedsigning.com
Secured Signing — це програмне забезпечення для цифрового підпису та віддаленого онлайн-нотаріуса, яке допомагає компаніям підписувати документи в електронному вигляді. Це безпечний, зручний і економічно ефективний спосіб підписування документів, який відповідає низці галузевих норм у всьому світі. ...
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — це британське програмне забезпечення електронного підпису для надсилання, підписання та керування контрактами онлайн. Компанії використовують Legalesign, щоб отримати значну продуктивність і фінансові переваги, підвищити рівень задоволеності своїх клієнтів, усунувши потребу в принтері т...
CocoSign
cocosign.com
Простіше, швидше та безпечніше рішення електронного підпису для малого та середнього бізнесу та професіоналів Швидко та без зусиль підписуйте, надсилайте, відстежуйте та збирайте електронні підписи за допомогою надійного та юридично обов’язкового програмного забезпечення eSign від CocoSign.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — це безкоштовне, сучасне та просте рішення електронного підпису. Окрім безкоштовного тарифного плану, ми пропонуємо довічну угоду, яка відрізняє нас від понад 90% інших програм електронного підпису. Замість того, щоб платити щомісячну плату за застарілу програму, як-от DocuSign, ви можете...
ValidSign
validsign.eu
Наш електронний підпис було впроваджено в рамках різноманітних процесів більш ніж 3000 організаціями по всьому світу. ValidSign — це корпоративне рішення, що означає, що ви можете використовувати ValidSign у всіх різних відділах вашої організації для підпису різних документів. ValidSign працює на бі...
Lightico
lightico.com
Збір документів на основі штучного інтелекту, електронні підписи, перевірка ідентифікатора та форми для безпечних і сумісних процесів клієнтів.
GoFormz
goformz.com
GoFormz — це платформа для створення цифрових форм і збору даних, яка використовується командами будь-якої галузі та розміру. Використовуючи конструктор онлайн-форм GoFormz, команди можуть або оцифрувати існуючі форми, або створити нові з нуля – код не потрібен. GoFormz — це єдине рішення для цифров...
Scrive
scrive.com
Scrive автоматизує бізнес-процеси на основі угод за допомогою електронних підписів і рішень для перевірки особи. Заснована в 2010 році в Стокгольмі, Scrive швидко стала лідером на ринку електронних знаків у скандинавських країнах і продовжує розширюватися в Європі. Простота використання та надійні з...
CINCEL
cincel.digital
CINCEL — це універсальна платформа довіри, яка дозволила понад 300 000 пришвидшити угоди та процеси за допомогою таких послуг, як цифровий підпис (підпис автографа + розширений підпис), сертифікація (мітки часу NOM-151 + нотаріальне засвідчення блокчейну + відбиток аудиту), ідентифікація (біометричн...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — це сучасна програма електронного підпису, яка дозволяє швидко, просто, безпечно та економічно ефективно надсилати документи для юридично зобов’язуючого підпису. Для тих, хто хоче інтегрувати цифрові підписи у власні програми, його простий у використанні API розроблено спеціально. Спираючи...