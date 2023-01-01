Альтернативи - Dropbox DocSend
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Accelo
accelo.com
Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO надає програмне забезпечення RFP, яке допомагає покращити процес пропозиції щодо продажу. Заплануйте демонстрацію, щоб негайно скоротити час відповіді на запит пропозиції.
Qwilr
qwilr.com
Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.
Paddle
paddle.com
Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Loopio
loopio.com
Змініть процес відповіді на ваші пропозиції — і дайте волю своєму зростанню. Дізнайтеся, чому понад 800 компаній використовують Loopio для відповідей на запити пропозицій, DDQ та анкети безпеки.
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.
DigiFabster
digifabster.com
Як програмне забезпечення для оцінки вартості може підвищити продажі вашого цеху з ЧПК? Надання миттєвих онлайн-котирувань ЧПК допомагає механічним цехам пристосуватися до мінливих потреб своїх клієнтів. Використовуйте для внутрішнього використання, щоб скоротити час відповіді на RFQ до хвилин, або ...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
Pricer24
pricer24.com
Комплексне рішення для дистриб’юторів, продавців і виробників: контролінг MSRP, аналіз ринку та трендів, ринкові звіти, аналітика продукту, динамічне ціноутворення.
Orgzit
orgzit.com
Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.
Zoura
zuora.com
Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs is a Seattle, WA based AI-powered proposal management software provider that automates the creation of critical RFP responses and proposals that stand out and win deals. The company supports enterprise proposal and sales teams from companies like WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Le...
Stigg
stigg.io
Stigg — це проста у впровадженні платформа для управління цінами та упаковкою, яка адаптується. Ми виключаємо зайву складність і зайві деталі, тому ви можете реалізувати будь-який тарифний план буквально за пару хвилин. Ми подбали про всі правильні абстракції та інтеграції, тому вам не потрібно витр...
Spresso
spresso.com
Модульні SaaS-рішення Spresso, створені роздрібними торговцями у відповідь на реальні проблеми, пов’язані з ціноутворенням, конфіденційністю даних, LTV і відтоком клієнтів. Статистика Spresso відкриває прибуток від ваших даних завдяки використанню машинного навчання, розширеної аналітики та ШІ
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov є глобальним постачальником рішень для управління цінами та оптимізації нового покоління, які допомагають компаніям розвивати цифрову комерцію, адаптуватися до ринкової динаміки та розширювати можливості команд продажів. Завдяки потужній системі аналізу даних, наскрізній автоматизації та і...
ParityDeals
paritydeals.com
Оптимізуйте ціноутворення та рекламні акції за допомогою ParityDeals API Наш API пропонує доступ у режимі реального часу до нашої повної бази даних про ціни залежно від місця розташування, фестивалі тощо, що полегшує вам покращення функціональності вашого продукту та пропонує користувачам бездоганн...
Competitoor
competitoor.com
Competitoor – це служба цінової інформації. Ми відстежуємо ціни ваших конкурентів і допомагаємо вам визначити вашу цінову стратегію.
Boardfy
boardfy.com
Найшвидша у світі платформа для відстеження цін і динамічного ціноутворення Boardfy дозволяє відстежувати ваших конкурентів або дистриб’юторів, автоматично змінювати ціни, оптимізувати ваші кампанії Google Shopping і багато іншого!
ProductEngine
productengine.app
Поділіться своїм прайс-листом у режимі реального часу з усіма зацікавленими сторонами. Використовуйте ProductEngine, щоб консолідувати свої ціни та розпочати шлях до автоматизації бізнесу!
Minderest
minderest.com
Minderest, європейський лідер у розвідці цін і каталогів, 400+ клієнтів у 40+ країнах. Заснована в 2012 році Minderest була однією з перших компаній Price Intelligence на ринку. Minderest працює з роздрібними продавцями, яким потрібні ціни конкурентів, і з виробниками, які бажають перевірити, чи дот...
Minoa
minoa.io
Minoa – це платформа створення цінностей у Сан-Франциско, яка допомагає командам продажів будувати бізнес-кейси, які сприяють вищій ефективності продажів і більшим угодам. У часи, коли відділи закупівель і фінансів ретельно перевіряють більше угод, забезпечення рентабельності інвестицій і надійне ді...
ProPricer
propricer.com
ProPricer — це програмне забезпечення для ціноутворення пропозицій, створене для створення рішень для досягнення максимальної ефективності та точності при розробці, поданні, оцінці, обговоренні та аудиті ціноутворення пропозицій. ProPricer дає державним підрядникам змогу швидко та легко створювати і...
Togai
togai.com
Запустіть моделі ціноутворення на основі використання за допомогою надійної платформи обліку та виставлення рахунків Togai. Платіжна інфраструктура на основі використання, створена для обробки будь-якого масштабу.
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC була піонером на конкурентному ринку даних, забезпечуючи вилучення та аналіз веб-даних для клієнтів у багатьох галузях туризму та роздрібної торгівлі. QL2 забезпечує справжню конкурентну перевагу завдяки збору даних на вимогу, моніторингу цін, оптимізації асортименту, підбору проду...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge — це програмне забезпечення для оптимізації та керування цінами, яке використовується для розширеного встановлення цін у різних галузях промисловості. Інструмент допоможе вам знайти можливості покращення ціни, виміряти ефективність ціни та надає чіткий огляд впливу ціноутворення з часом за...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve — це ваша штаб-квартира ціноутворення електронної комерції. Ми допомагаємо компаніям електронної комерції зрозуміти своїх конкурентів і використовувати ціну для підвищення ефективності продажів. Наші клієнти довіряють BlackCurve для відстеження цін конкурентів, аналізу цін і динамічного ц...
tgndata
tgndata.com
Аналіз конкурентоспроможної ціни tgndata — це всеохоплюючий преміум-пакет, який охоплює всі 4 основні осі онлайн-конкуренції, відстежуючи в режимі реального часу ринок електронної комерції та конкурентів/посередників, яких має кожна компанія. Сегментуйте дані своїх конкурентів у детальні діаграми за...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ відстежує, що відбувається з вашим брендом в Інтернеті, і надає ефективну аналітичну інформацію про продажі, щоб захистити та розширити ваш бренд. TrackStreet є справжнім партнером бренду. Ми використовуємо глибоку галузеву експертизу та штучний інтелект, щоб допомогти автоматизувати за...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — це програма роздрібного ціноутворення, яка використовується компаніями будь-якого розміру з різних галузей по всьому світу. Програмне забезпечення для роздрібних цін, засноване на штучному інтелекті та машинному навчанні, допомагає фахівцям електронної комерції відстежувати та аналізуват...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor — це «спочатку штучний інтелект» платформа оптимізації та аналізу для брендів і продавців на Amazon, Walmart та електронних ринках. Платформа Feedvisor і команда експертів пропонують найкращу у своєму класі оптимізацію рекламної кампанії, запатентовану технологію ціноутворення, керування б...
Prisync
prisync.com
Підприємства малого та середнього бізнесу, які входять до списку Fortune 500, покладаються на дані Prisync, щоб отримати детальний аналіз рівня C і реалізувати свою гру A, щоб збільшити зростання продажів і норми прибутку в середньому більш ніж на 20% менш ніж за тижневу вартість кави. Наша 5-зірков...
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks — це інструмент SaaS для проектування ІТ-інфраструктури та робочого процесу від багатьох постачальників. Ми допомагаємо системним інтеграторам і підприємствам пришвидшити підготовку рішень, зменшити витрати та прискорити процес отримання вартості, автоматизувавши звичайні завдання щодо про...
MiClient
miclient.ai
MiClient пропонує комплексне рішення для управління пропозиціями; від створення пропозиції до закриття. Завдяки включенню автоматизованого процесу підключення клієнта забезпечується вищий коефіцієнт конверсії та покращений досвід роботи з клієнтами. Це також допоможе вам зрозуміти ваші пропозиції та...
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes — це надійний інструмент для оцінювання цін, який підтримує всі ваші потреби щодо пропозиції та виставлення рахунків. Створюйте пропозиції, відстежуйте та контролюйте ціни на зміни, налаштовуйте макети, зберігайте записи контактів, записи компанії, встановлюйте повторювані ціни та терміни ...
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack розроблено спеціально для постачальників керованих послуг і торговельних посередників у сфері ІТ. Програмне забезпечення CPQ для наших послуг забезпечує ефективність, послідовність і точність кожного етапу процесу передпродажу.
Salesbricks
salesbricks.com
Кращий спосіб керувати котируванням готівки для вашого підприємства, внутрішніми продажами та виходом на ринок самообслуговування
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ призначений для виробничої промисловості. Наше програмне забезпечення CPQ об’єднує процеси продажу та виробництва та дозволяє вашій команді продажів, дилерам і навіть клієнтам налаштовувати складні продукти без помилок. Elfsquad створює бездоганний документ із пропозицією, який повністю...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress — це веб-додаток SaaS, який дозволяє компаніям автоматизувати процес оцінки продажів за допомогою новітніх інтернет-технологій. Торговий персонал може легко та швидко створювати пропозиції щодо продажу, які є більш детальними, точними та містять маркетингову інформацію про продукт. Кор...
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та потребують точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рі...
Connectbase
connectbase.com
Ми надаємо індустрії комунікацій статистичні дані про місцезнаходження та автоматизовані інструменти, щоб допомогти їм отримати більше угод. Перетворіть свою мережу купівлі та продажу.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...
Apparound
apparound.com
Apparound — це універсальний інструмент продажів, який оцифровує, прискорює та керує всім процесом продажу, від презентації маркетингових матеріалів до конфігурації та збору замовлення. Ключовими функціями Apparound є: Обмін вмістом: розповсюджуйте маркетингові матеріали в цифровому форматі, такі як...
RevOps
revops.io
RevOps — це сучасна платформа Deal Desk із простою місією: дозволити компаніям створювати масштабовану операцію Deal Desk, яка допомагає їхнім торговим організаціям швидше укладати більше угод, уніфікувати брендинг, зменшити кількість помилок у контрактах і забезпечити централізоване сховище угод. *...
vloxq
vloxq.com
Створюйте пропозиції за лічені хвилини за допомогою vloxq CPQ! Наше рішення повністю настроюється та легко розгортається. Настав час, щоб ваші високоефективні торгові представники припинили витрачати час на адміністрування продажів і натомість заощадили 90% свого часу завдяки автоматизації. Замініть...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ — це платформа електронної комерції B2B, яка оптимізує ваші продажі. Конфігурація, ціна, пропозиція (CPQ), щоб створити більш ефективне робоче середовище та насолоджуватися прийомом замовлень, який повністю автоматизований і адаптований до ваших потреб.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow, заснована в січні 2021 року зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, Каліфорнія, є платформою для автоматизації доходів повного циклу, створеною спеціально для B2B SaaS. Уніфікована платформа котирування (CPQ), виставлення рахунків і використання MonetizeNow створює спрощений процес Q2C (Quote-...
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts має на меті допомогти майстерням з продажу робіт, контрактним виробникам і оздоблювальним компаніям удосконалювати та розвивати свій бізнес, надаючи їм найдосконалішу безпечну хмарну систему оцінки та пропозиції. Paperless Parts — це платформа для оцінки та котирування, яка підтримує...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — це адаптивна платформа котирування, виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. Повністю уніфікований. Без силосів. Нульова звірка, від котирування до виручки. Розроблений у співпраці з деякими провідними світовими компаніями SaaS, Subskribe допомагає компаніям максимізува...
Clientary
clientary.com
Clientary — це повноцінна програма для вашої команди, яка дозволяє керувати проектами, годинами, пропозиціями, потенційними клієнтами, рахунками-фактурами, платежами, персоналом і клієнтами. Припиніть боротьбу з одноразовими файлами документів, шаблонами та відключеними програмами. Clientary допомаг...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ допомагає компаніям корпоративних технологій швидко й легко складати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу посл...
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
Recurrency
recurrency.com
Recurrency повністю інтегрується з вашим ERP для автоматизації розповсюдження, оптимізації прибутку та підтримки лояльності клієнтів.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це єдина в світі масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробництва. Прискоріть процес продажів, виграйте більше угод і випередьте конкурентів швидше, ніж ви думаєте.
DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.