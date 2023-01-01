Docollab
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Docollab» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: docollab.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Docollab». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
JobNimbus
jobnimbus.com
Dart
itsdart.com
Gigstimer
gigstimer.com
Smartsheet
smartsheet.com
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Disroot Project Board
disroot.org
Postman Web
postman.com
Google Tasks
tasks.google.com
nTask
ntaskmanager.com
Social Shared
socialshared.com
Infinity
startinfinity.com
iMeet Central
imeetcentral.com