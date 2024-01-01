Альтернативи - Displayr
Canva
canva.com
Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних ін...
Kittl
kittl.com
Прискоріть ваші робочі процеси за допомогою інструментів дизайну Kittl на базі штучного інтелекту та отримайте миттєвий доступ до маси приголомшливих ілюстрацій, шрифтів, фотографій, значків і текстур.
Genially
genial.ly
Створюйте презентації, інфографіку та інший приголомшливий вміст самостійно або зі своєю командою.
Litmaps
litmaps.com
Пізнавайте науку швидше. Візуальна пошукова навігація, пошук у мережі цитування та синхронізація команд. Найкраща платформа наукових відкриттів.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
Grow
grow.com
Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.
Visme
visme.co
Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Rose AI
rose.ai
Досліджуйте швидше з Rose. Не витрачайте години на пошук, очищення, візуалізацію та перетворення даних за допомогою потужності ШІ.
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
Venngage
venngage.com
Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.
Grist
getgrist.com
Світ заслуговує на кращий інструмент, ніж електронні таблиці. Поєднайте гнучкість електронної таблиці з надійністю бази даних, щоб упорядкувати дані по-своєму.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture (iAuditor) Проводити перевірки. Проблеми із захопленням. Керуйте завданнями. Спілкуйтеся чітко. Тренувати робочі групи. Підприємства будь-якого розміру впораються з роботою завдяки SafetyCulture.
InfraNodus
infranodus.com
Генеруйте ідеї та розуміння за допомогою ШІ та мережевого мислення. InfraNodus поєднує в собі аналіз тексту, мережеву візуалізацію та штучний інтелект GPT-3, щоб допомогти вам вивчати дискурс, покращувати ваші робочі процеси читання, письма та дослідження. Отримайте зведений огляд будь-якого текст...
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover і AI Video Generator. Створюйте наступний професійний аудіовізуальний контент, не витрачаючи гроші на наймання акторів, камер чи аудіообладнання
NVivo
qsrinternational.com
Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...
Geckoboard
geckoboard.com
Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — це внутрішній конструктор інструментів без коду. Простий інтерфейс із функцією перетягування дає змогу будь-кому створювати інструменти, необхідні для керування щоденними операціями, як-от відстеження замовлень, вирішення проблем і моніторинг платежів.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn дозволяє легко очистити, позначити та візуалізувати відгуки клієнтів — усе в одному місці. Завдяки передовому штучному інтелекту.
Aiven
aiven.io
Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.
Reportz
reportz.io
Інструмент звітування, створений для економії вашого часу та грошей на трудомістких періодичних звітних завданнях завдяки використанню інтерактивних інформаційних панелей.
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data полегшує складні запитання, надаючи дані у вас під рукою. Завдяки візуальному мобільному доступу до даних будь-хто у вашій організації може відповісти на запитання за допомогою даних за лічені секунди.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine – це компанія з автоматизації eDiscovery, яка надає хмарне програмне забезпечення та послуги для спрощення виявлення судових процесів, розслідувань і аудитів.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальни...
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
ШІ без коду для професіоналів автоматизації. Нарешті, все в одній платформі для створення автоматизації штучного інтелекту корпоративного рівня для текстових і документних процесів без коду.
Trevor.io
trevor.io
Є кращий спосіб роботи з даними. Тревор дає змогу всій вашій команді отримувати відповіді з вашої бази даних, навіть якщо вони не знають SQL.
DashThis
dashthis.com
Простий спосіб автоматизувати ваші маркетингові звіти! Отримуйте красиві автоматизовані звіти про маркетинг, аналітику, SEM і SEO за лічені секунди. Розпочніть безкоштовну пробну версію та подивіться!
Plecto
plecto.com
Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання в одному потужному рішенні.
Vizzlo
vizzlo.com
Огляд і приклади діаграми часової шкали. Ефективне планування та планування проекту з вражаючими часовими рамками лише кількома клацаннями миші. Створюйте високоякісні діаграми, інфографіку та бізнес-візуалізацію безкоштовно за лічені секунди. Створюйте часові шкали, діаграми, карти для презентацій,...
MSIGHTS
msights.com
Трансформація даних, звітування та співпраця, що сприяє ефективності, діям і підзвітності.
InMoment
inmoment.com
Підхід InMoment Experience Improvement (XI) виходить за рамки традиційного управління клієнтським досвідом і поєднує дані, технології та галузеві знання».
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc — це автоматизоване рішення для читання та обробки документів, яке перетворює неструктуровані тексти на структуровані дані завдяки використанню OCR та AI. Це зменшить робоче навантаження, викликане керуванням рахунками-фактурами та іншими документами групами введення даних. Цей інструмент о...
Keatext
keatext.ai
Аналізуйте відгуки, щоб покращити враження людей. Keatext вносить голос клієнтів і співробітників у вашу повсякденну діяльність. Наша платформа створена для команд CX, маркетингу та HR, щоб розуміти великі обсяги зворотного зв’язку – огляди, відкриті опитування та запити в контакт-центр. 1. Завантаж...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics — це сучасна наскрізна платформа для автоматизації знань і аналізу тексту без використання коду на основі SaaS, яка робить текстову аналітику доступною для експертів загальної сфери. Організації використовують його, щоб отримати цінність від аналізу відгуків клієнтів, досліджувати ...
Wonderflow
wonderflow.ai
Щодня мільйони клієнтів залишають відгуки про продукти, які їм подобаються, подобаються, ненавидять або бажають змінити. Точна бізнес-аналітика може бути складною, трудомісткою, дорогою та часто розпливчастою — від повсякденних, звичайних товарів широкого вжитку до високоякісних покупок, із кількома...
Text2data
text2data.com
Після завершення аналізу ви побачите загальну оцінку для документа та введете текст із виділеними фразами. Важливо перевірити наявність заперечень, якщо ви вважаєте, що деякі слова повинні мати різну полярність
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack є провідним постачальником аналітики великих даних для фінансових послуг. Фінансові спеціалісти покладаються на RavenPack за його швидкість і точність при аналізі великої кількості неструктурованого вмісту.
NetMiner
netminer.com
NetMiner вбудований внутрішній скриптовий механізм на основі Python, який оснащений автоматичним генератором сценаріїв для некваліфікованих користувачів. Потім користувачі можуть працювати з NetMiner за допомогою існуючого графічного інтерфейсу або програмованої мови сценаріїв.
Labelf
labelf.ai
Labelf — це інструмент класифікації тексту штучного інтелекту без коду, який дає вам змогу навчити найновіші та найкращі моделі штучного інтелекту за день на основі ваших власних даних. Найпопулярнішим варіантом використання є інтерпретація, аналіз та автоматизація робочих процесів підтримки клієнті...
MeaningCloud
meaningcloud.com
АНАЛІТИКА ТЕКСТУ. MeaningCloud – лідируючі на ринку рішення для видобутку тексту та голосу клієнта. Зареєструйтеся зараз на нашому веб-сайті, щоб відкрити наш текстовий API
Yabble
yabble.com
Yabble створює миттєву статистику, щоб ви могли миттєво діяти. Від першого у світі плагіна ChatGPT до набору інструментів, які миттєво підраховують, узагальнюють і спілкуються з вашими даними – Yabble – це перша у своєму роді передова технологічна компанія, яка революціонізує статистику та аналіз те...
unitQ
unitq.com
unitQ — це відсутня ланка у вашому циклі зворотного зв’язку, яка надає інформацію на основі відгуків користувачів на основі штучного інтелекту, щоб допомогти вам створювати високоякісні продукти, послуги та досвід. Провідні компанії, такі як Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime і HelloFresh, по...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI — це багаторазово відзначене програмне забезпечення для вилучення даних ШІ. Завдяки поєднанню комп’ютерного зору та обробки природної мови (NLP) наші моделі ШІ можуть розуміти та інтерпретувати будь-який тип документа з безпрецедентною точністю. Наша технологія встановлює новий стандарт...
Thematic
getthematic.com
Thematic перетворює неструктуровані дані відгуків з будь-якого каналу на ідеї для покращення продуктів і взаємодії з клієнтами. Завдяки штучному інтелекту та керуючись вашими бізнес-знаннями, тепер легко отримати точні результати дуже швидко. Тематичний надає відповіді, які вам потрібні - чому ваш б...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai — це платформа автоматизації служби без коду, яка дозволяє командам підтримки клієнтів створювати моделі штучного інтелекту, якими вони можуть безпосередньо керувати для вдосконалення та автоматизації критичних процесів підтримки. Ми бездоганно інтегруємося в Zendesk і Salesforce і знімаємо ...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai — це платформа автоматизації служби без коду, яка дозволяє командам підтримки клієнтів створювати моделі штучного інтелекту, якими вони можуть безпосередньо керувати для вдосконалення та автоматизації критичних процесів підтримки. Ми бездоганно інтегруємося в Zendesk і Salesforce і знімаємо ...
Relative Insight
relativeinsight.com
Relative Insight забезпечує аналіз тексту за допомогою штучного інтелекту, щоб допомогти брендам і агентствам генерувати інформацію про клієнтів, цільову аудиторію та конкурентів зі слів. Платформа пропонує ефективне та масштабоване рішення для виявлення корисної інформації з відкритих опитувань, ог...
Playvox
playvox.com
У міру того, як кількість ваших розмов зростає, стає важко бути в курсі проблем і запитів клієнтів. Додаток Prodsight полегшує це, автоматично аналізуючи ваші розмови Zendesk і Intercom на предмет тем і настроїв і створюючи постійно оновлюваний звіт про найпоширеніші проблеми користувачів. Як менедж...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa — перша платформа CX, яка пропонує GPT. У минулому компанії витрачали тижні на збір, аналіз, інтерпретацію та звітування про відгуки клієнтів із багатьох джерел. Тепер кожен співробітник може задавати питання та отримувати відповіді в реальному часі на основі голосу клієнта. Lumoa допомагає пр...
Chattermill
chattermill.com
Платформа Chattermill Customer Experience Intelligence Platform допомагає компаніям розкрити реальність своїх клієнтів і зрозуміти думку своїх клієнтів. Використовуючи Chattermill, компанії можуть уніфікувати дані відгуків клієнтів у оглядах, заявках у службу підтримки, розмовах і соціальних мережах...