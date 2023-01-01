Альтернативи - DiscoverData
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 мільйонів+ учасників | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Створюйте свою професійну мережу та співпрацюйте з нею. Отримайте доступ до знань, ідей і можливостей.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це провідне рішення для пошуку та перевірки професійних електронних адрес. Почніть використовувати Hunter і спілкуйтеся з людьми, які важливі для вашого бізнесу.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Nimble
nimble.com
CRM не тільки для продавців. Орієнтована на стосунки CRM для всієї вашої команди. Простий у використанні, працює у вашій папці вхідних повідомлень Outlook/Gmail, соціальних мережах, Інтернеті.
Seamless.AI
seamless.ai
Інструмент продажів №1 для прямого набору B2B, мобільних номерів і електронних листів. Понад 300 000 менеджерів із продажу використовують Seamless.AI, щоб створити потенційних клієнтів.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Snov.io
snov.io
Більше потенційних клієнтів. Більше продажів. Більший дохід. Розширюйте свій бізнес і краще залучайте потенційних клієнтів за допомогою інструментарію продажів і платформи CRM, які забезпечують зростання.
Mailshake
mailshake.com
Створіть темп продажів за допомогою електронної пошти, телефону та соціальних мереж всього за 5 хвилин. Від 59 доларів США на місяць.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у реальному часі. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який викори...
Apify
apify.com
Зробіть так, щоб Інтернет працював на вас. Apify може автоматизувати все, що ви можете зробити вручну у веб-браузері, і запускати це в масштабі. Ми — ваше єдине місце для веб-скрейпінгу, вилучення даних і веб-RPA.
RocketReach
rocketreach.co
Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.
Clay
clay.com
Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.
Growbots
growbots.com
Використовуйте Growbots, щоб повністю автоматизувати процес зовнішніх продажів. Пошук і охоплення в одному місці. Ми інтегруємося з Salesforce і HubSpot.
BuiltWith
builtwith.com
Інструмент профілювання інформації про веб-технології. Дізнайтеся, з чого створено веб-сайт.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти для B2B-продажів і електронного маркетингу. Наше програмне забезпечення перетворює загальнодоступні дані на розширений інструмент електронної пошти для пошуку потенційних клієнтів, який допомагає професіоналам проводити маркетингові та рекламні камп...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...
FindThatLead
findthatlead.com
Більше жодної ручної пошукової роботи! FindThatLead масштабує вашу генерацію потенційних клієнтів для продажів і зростання.
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
Kaspr
kaspr.io
Витрачайте менше часу на розшук і виконайте свою квоту. Kaspr — це розширення LinkedIn Chrome і інформаційна панель, яка надає вам доступ до контактних даних B2B за лічені секунди.
Diffbot
diffbot.com
Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.
HG Insights
hginsights.com
Ми надаємо найкращі дані про витрати на ІТ, інсталяцію технологій і аналіз контрактів, щоб допомогти командам із продажів, маркетингу та стратегії швидше збільшувати дохід...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інст...
useArtemis
useartemis.co
Знайдіть потенційних клієнтів, збагачуйтеся електронними листами та починайте багатоканальні кампанії. Збільште свої зусилля з охоплення, залучайте та збагачуйте потенційних клієнтів, а потім починайте багатоканальні кампанії через Linkedin та електронні листи.
Closely
closelyhq.com
Найкращий інструмент автоматизації LinkedIn: ✔️Створення персоналізованих кампаній ✔️Керування продажами ✔️Відстеження продуктивності ✔️Нативна інтеграція з інструментами CRM. ⭐50 кредитів БЕЗКОШТОВНО.
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
SalesIntel
salesintel.io
Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — це платформа інструментів пошуку продажів B2B. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте сигнали про купівлю та персоналізуйте холодне охоплення для виїзного пошуку потенційних клієнтів.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.
Cognism
cognism.com
Зв’яжіться зі своїм ідеальним партнером. Почніть змістовні розмови з цільовими обліковими записами та контактами з найпреміальнішою інформацією про продажі на ринку.
Pobuca Connect
pobu.ca
Оновіть свою команду за допомогою універсальної програми для керування контактами, перетворіть численні списки бізнес-контактів в одну об’єднану адресну книгу та отримайте доступ до неї з Інтернету, мобільного пристрою або навіть із Outlook і Gmail. Додайте спеціальні поля та теги, щоб упорядковуват...
GetEmail.io
getemail.io
Отримайте будь-яку електронну пошту за лічені секунди. Ми використовуємо великі дані та алгоритми машинного навчання, щоб знайти адресу електронної пошти будь-якого спеціаліста будь-якої компанії за одну секунду.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних у світі постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформа...
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads — це повний набір інструментів холодного охоплення, який допомагає вам створювати списки гіперцільових потенційних клієнтів, надсилати низку холодних електронних листів і замовляти більше зустрічей із ідеальними потенційними клієнтами на одній інформаційній панелі.
MeetAlfred
meetalfred.com
Ваше комплексне рішення автоматизації для LinkedIn, електронної пошти та Twitter. З Meet Alfred розкрийте потенціал плавної автоматизації, щоб легко керувати своїм багатоканальним конвеєром продажів. Підвищте ефективність і продуктивність своєї команди, відновивши понад 10 годин на тиждень. Попрощай...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — це платформа аналітики продажів, яка дозволяє вийти на ринок за тиждень або менше. Дані про наміри, засіб відстеження використання технологій, підрахунок потенційних клієнтів, щоб дозволити маркетологам/продавцям B2B визначити свій адресний ринок. OceanFrogs пишається тим, що надає міжн...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks — це провідна платформа для активації та автоматизації продажів, яка має на меті трансформувати повсякденні продажі та маркетинг. Проект було засновано в Роттердамі, Нідерланди, наприкінці 2018 року командою з 10 осіб. Платформа надає дані компанії та контакти з високою точністю. Він пра...
Success.ai
success.ai
Success.ai використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам надсилати необмежену кількість електронних листів перевіреним потенційним клієнтам, посилюючи ваше охоплення. Ми визначаємо правильних потенційних клієнтів, персоналізуємо ваші електронні листи та відстежуємо результати ваших кампаній, щоб ...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify надає вам легкий доступ до мільйонів компаній і професіоналів електронною поштою, телефоном і в соціальних мережах, щоб допомогти вашій компанії розвиватися швидше.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Комплексна аналітична інформація для стимулювання розвитку вашої компанії, захищаючи вас від фінансових ризиків за допомогою нашої платформи B2B Data, Compliance and Credit Risk
LoneScale
lonescale.com
Створюйте більш кваліфікований конвеєр і укладайте більше угод, використовуючи дані про наміри та тригери продажів.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: трансформація генерації потенційних клієнтів B2B для команд, які розвиваються. Відкрийте для себе Leadgenerator.io, інноваційну платформу генерації потенційних клієнтів B2B, яка переосмислює та автоматизує процес генерування потенційних клієнтів для спеціалістів із продажу, маркети...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (раніше Leadleader) — це платформа для виходу на ринок, яка надає відділам продажів і маркетингу дані, програми та аналітику, необхідні для пошуку потенційних клієнтів і укладання угод.
InboxPro
inboxpro.io
Перетворіть потенційних клієнтів на клієнтів. Закрийте більше зустрічей InboxPro допомагає оптимізувати процес залучення та підтримки клієнтів за допомогою штучного інтелекту, тегів злиття, послідовності подальших дій і вбудованого календаря.
SalesQL
salesql.com
Збільште кількість потенційних клієнтів у LinkedIn Використовуйте SalesQL, щоб отримати адреси електронної пошти для своїх цілей LinkedIn, навіть якщо ви ще не підключилися до них.
Luna.ai
luna.ai
Знаходьте ідеальних потенційних клієнтів, надсилайте приголомшливі електронні листи. Прагнете розширюватися швидше, ніж лише за допомогою особистих зв’язків, без клопоту з пошуком потенційних клієнтів, що забирає багато часу? Штучний інтелект Luna революційно змінює спосіб пошуку потенційних клієн...
Clearout
clearout.io
Масова перевірка електронної пошти – точність на 98%+, сумісність із GDPR, видалення пасток для спаму, перевірка електронної пошти зловживань, пошук електронної пошти, API у реальному часі, безвідмовна робота 99,9% – безкоштовна пробна версія зі 100 кредитами!
Common Room
commonroom.io
Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.
Soleadify
soleadify.com
Спеціальні дані про малий бізнес у всьому світі. Чесні та надійні дані для автоматизації процесів B2B у світі, що швидко змінюється.
Bombora
bombora.com
Знайдіть компанії, які готові купити, раніше ніж це зроблять ваші конкуренти. Підключайтеся та продавайте, використовуючи найповніші та конфіденційні дані Intent у галузі.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID Є ПОПЕРЕДНИКОМ У ПОСЛУГАХ БАЗ ДАНИХ ПРОТЯГОМ БАГАТО РОКІВ. ЦЕ БУЛО УНІВЕРСАЛЬНИМ РІШЕННЯМ ДЛЯ КОМПАНІЙ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЦІЛЬОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ СВОЇХ НОМЕРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ТА ТЕЛЕФОНУ Leadpyramid — це універсальне рішення для всіх вимог до баз даних. Це інструмент аналізу продажів, який ...
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — це модульне програмне забезпечення, яке дозволяє створювати інтелект у вашому бізнесі шляхом моніторингу конкурентного середовища.
Goava
goava.com
Goava's — це платформа, яка збільшує ваші продажі, відкриваючи найцінніші потенційні клієнти. Ми допомагаємо B2B-продавцям отримати індивідуальну інформацію про потенційні клієнти. Платформа Goavas підкаже вам, до якої компанії вам слід звернутися, з ким вам слід поговорити та про що ви повинні гово...
Fork
fork.ai
Fork – це компанія, яка допомагає компаніям хмарних сервісів розумно залучати клієнтів. Платформа компанії складається з серії продуктів, основні об’єкти обслуговування зосереджені на підприємствах хмарних сервісів рівня IaaS, PaaS і SaaS. Завдяки передовій технології аналізу даних і загальнодоступн...
Company Guru
company.guru
Портал Company Guru дозволяє ознайомитися з широкою базою бізнес-даних великої кількості компаній. Уважно подивіться на ринок і збережіть ресурси, використовуючи нашу обширну інформацію. Допоможіть своїй команді збільшити продажі та скоротити час, який витрачається на формування дійсних цільових спи...