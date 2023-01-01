Discohook — це безкоштовний інструмент, який дозволяє персоналізувати ваш сервер, щоб він виділявся з натовпу. Основний спосіб це зробити — це використання веб-хуків, які дозволяють таким службам, як Discohook, надсилати на ваш сервер будь-які повідомлення з вбудованими повідомленнями.

Вебсайт: discohook.org

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