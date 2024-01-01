Альтернативи - Disciple
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — це комплексна бізнес-платформа для створення та розширення вашого бізнесу, що базується на знаннях. Спробуйте Kajabi безкоштовно з 14-денною пробною версією сьогодні.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Створіть членство для всього у своїй Mighty Network або стягуйте плату за преміум-курси та групи — це просто налаштувати та ще легше продати.
Heartbeat
heartbeat.chat
Проводьте бесіди, події, вміст тощо у своєму домені. Heartbeat дає вам будівельні блоки для створення ідеально персоналізованої онлайн-спільноти.
Podia
podia.com
Podia — це ваша цифрова вітрина «все в одному». Найпростіший спосіб продавати онлайн-курси, завантаження, вебінари та членство, без технічних навичок. Спробуйте безкоштовно!
Nas.io
nas.io
Членство, цифрові продукти, платні заходи та багато іншого. Створено з самого початку для підприємств, керованих громадою.
Bettermode
bettermode.com
Потужна платформа спільноти, інтегрована у ваш продукт. Збільште залученість користувачів, сприяйте утриманню та підвищте цінність клієнта. Раніше плем'я.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — це платформа для спільноти, створена на основі відео, розроблена, щоб допомогти компаніям, орієнтованим на клієнта, обслуговувати більше людей віч-на-віч. Перший у своєму роді StoryPrompt використовує асинхронне відео, щоб допомогти розбудовникам спільноти по-справжньому спілкуватися з...
Threado AI
threado.com
Ваш другий пілот із штучним інтелектом допоможе вам надати найкращу підтримку своїм клієнтам і членам спільноти в Slack, Discord і Інтернеті. Почніть безкоштовно!
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity — це хмарна, високоефективна платформа спільноти без використання коду, яка дозволяє: Отримувати 100% контроль над функціями, користувачами, вмістом і даними платформи. Гарантуйте адекватний рівень залучення та утримання завдяки технології соціальних мереж. Ефективно та точно організов...
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!
GroupApp
group.app
Ваша онлайн-спільнота та курси в одному місці! Збільште залучення, збільште дохід за допомогою уніфікованої платформи та інтегруйте інструменти, якими ви вже користуєтеся, без необхідності наймати розробника.
NodeBB
nodebb.org
NodeBB — платформа форуму спільноти нового покоління. Створені на основі програмного забезпечення з відкритим кодом, ми допомогли сотням компаній залучити своїх клієнтів.
Common Room
commonroom.io
Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
Smart Match App — це відзначене нагородами CRM-програмне забезпечення для пошуку партнерів і керування членством, яке обслуговує понад 100 000 користувачів у всьому світі. Підбирайте своїх клієнтів, організовуйте знайомства та побачення, отримуйте цінні відгуки про дати за допомогою професійних інст...
NbliK
nblik.com
NbliK — це універсальна платформа спільноти для творців, організацій і брендів. Це платформа, на якій бренди можуть інтегрувати білу спільноту на свій веб-сайт/додаток, щоб пришвидшити створення спільноти та, у свою чергу, досягти вищого LTV.
ProBoards
proboards.com
Необмежена кількість учасників, необмежена кількість тем, необмежений розмір! Створіть дискусійний форум своєї мрії за допомогою відзначеної нагородами безкоштовної служби розміщення форумів ProBoards.
Beam.gg
beam.gg
Гейміфікована платформа спільноти, створена для легкої взаємодії. Створюйте й монетизуйте зацікавлені та лояльні онлайн-спільноти за допомогою можливостей гейміфікації.
Rungway
rungway.com
Створіть безпечний простір, щоб люди могли отримати поради щодо роботи та життя від своїх колег. Більше, ніж просто платформа для наставництва, Rungway втілює в життя цінності вашої компанії та дає кожному можливість висловитися на найважливіші для них теми, покращує залучення та добробут працівникі...
Forumbee
forumbee.com
Forumbee — це сучасна хмарна платформа спільноти, яка дозволяє створювати фірмову онлайн-спільноту із запитаннями та відповідями, обговореннями, генерацією ідей і статтями бази знань.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, упр...
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — це SaaS-платформа на базі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, збі...
Verint
verint.com
Verint є світовим лідером із залучення клієнтів. Експерти з клієнтського досвіду в автоматизації, штучному інтелекті та хмарі.
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portal — це система управління житловим життям, яка допомагає зв’язувати мешканців із персоналом житлових закладів для коледжів. Ви змінюєте ситуацію, ми допомагаємо вам її відслідковувати. Портал ResLife, створений із перших рук електронного... Показати більше досвіду житлового життя в унів...
Advocu
advocu.com
Advocu — це повне рішення для команд зі зв’язків із розробниками для створення, залучення, відстеження та масштабування програми Developer Advocacy або Ambassadors. Advocu допомагає вашій команді зосередитися на найважливішому: зростанні спільноти, справлянні значного впливу та вимірюванні цінності ...
Groupsite
groupsite.com
Створіть свою спільноту правильно. Груповий сайт дозволяє вашій групі спілкуватися, співпрацювати та працювати в мережі, щоб рухати вашу місію, організацію, справу чи компанію. Групові сайти є модульними, настроюваними, мобільними та привабливими. Групові сайти включають: - Обговорення - спілкуйтеся...
Talkbase
talkbase.io
Talkbase допомагає компаніям визначити, чому спільнота має значення. Візуалізуйте вплив вашої спільноти на бізнес і створюйте потужні програми з потрібними даними. Завдяки аналітиці спільноти Talkbase команди можуть легко аналізувати, як і чому клієнти залучаються до спільноти протягом усього процес...
Insticator
insticator.com
У Insticator ми прагнемо створити розумну уніфіковану платформу, створену для збору, агрегування та монетизації всіх власних даних видавця. Наш набір продуктів для залучення дає змогу як видавцям, так і споживачам посилити свій голос і висловити свою думку в безпечному інтерактивному середовищі. Від...
MeltingSpot
meltingspot.io
MeltingSpot — це платформа для навчання клієнтів, яка є вбудованою в продукт. Ми допомагаємо SaaS-компаніям пришвидшити адаптацію клієнтів і впровадження продукту з невеликими зусиллями CS. MeltingSpot надає повний набір інструментів для залучення клієнтів за допомогою форумів, вебінарів, онлайн-кур...
TINT
tintup.com
TINT — це маркетингова платформа, що підтримується спільнотою, якій довіряють понад 5000 провідних світових брендів для розвитку спільнот, які сприяють пропаганді та залученню, підвищуючи кількість конверсій і сприяючи довгостроковій лояльності до бренду. TINT Communities (раніше Vesta) пропонує бре...