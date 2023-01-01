DEX Screener

Відстеження та створення графіків вашого улюбленого DEX у реальному часі. Графіки цін у реальному часі та історія торгівлі на DEX на Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche, Fantom, Harmony, Cronos, Arbitrum, Optimism тощо.

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