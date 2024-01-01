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Альтернативи - Denodo

Data Virtuality

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality пропонує два продукти для гнучкого вирішення проблем інтеграції та керування даними в індивідуальний спосіб, який найкраще підходить для команд обробки даних у швидкоплинному світі даних. Data Virtuality Platform – віртуалізація даних для гнучкої архітектури даних Завдяки унікальному...

CData Connect Cloud

CData Connect Cloud

cdata.com

Ваша організація залежить від ділових і операційних даних у режимі реального часу, щоб надати практичну інформацію та стимулювати зростання. CData Connect — це відсутня ланка у вашому ланцюжку створення вартості даних. CData Connect дозволяє користувачам підключатися до даних з будь-якої хмарної про...

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