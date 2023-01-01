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Dendreo

Dendreo

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Вебсайт: dendreo.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Dendreo допомагає французьким навчальним центрам керувати та розвивати свій бізнес завдяки провідній платформі SaaS, яка підтримує їх у всіх важливих аспектах: CRM, адміністрування, продажі, фінанси, керування документами, електронний підпис, якість, юридичні питання, звітність, розклади, реєстрації, завдання , навчання, електронні листи, оцінювання тощо.

Вебсайт: dendreo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Dendreo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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